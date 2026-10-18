Nỗi khổ nói không ai tin của cô vợ cứ đến ngày lễ Tết, 20/10 là chồng "đập tiền" vào mặt

Câu chuyện của một người vợ đang được nhiều người bàn luận trên mạng xã hội không phải vì cô thiếu quà, thiếu tiền hay có một người chồng keo kiệt. Ngược lại, cứ đến lễ Tết, sinh nhật hay 20/10, chồng cô lại chuyển một khoản tiền rất lớn. Người ngoài nhìn vào đều bảo cô có số hưởng, nhưng chính cô lại nói đó là những ngày mình áp lực nhất trong năm.

Theo lời tâm sự, hai vợ chồng cưới nhau được vài năm, kinh tế gia đình khá ổn. Chồng cô làm kinh doanh, tính cách thực tế và không thích những thứ quá lãng mạn. Từ khi cưới, anh gần như không mua hoa, không chọn quà hay lên kế hoạch hẹn hò vào những dịp đặc biệt.

Thay vào đó, cứ đến 20/10, sinh nhật hoặc Tết, anh lại chuyển thẳng một khoản tiền vào tài khoản của vợ.

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Ban đầu cô rất vui. Có tháng anh chuyển vài triệu, những dịp lớn có khi lên đến vài chục triệu đồng. Cô từng nghĩ chồng không biết cách thể hiện tình cảm nhưng ít nhất anh vẫn nhớ đến mình. Cho đến khi chuyện này trở thành một “thông lệ” khiến cô ngày càng mệt mỏi.

Cô kể rằng mỗi lần chuyển tiền, chồng thường nói những câu rất thực tế như: “Em thích gì thì tự mua”, “Anh không biết em thích gì nên đưa tiền cho nhanh” hoặc “Đưa tiền còn thiết thực hơn mua hoa”.

Cô từng nói rằng mình không cần nhiều tiền, chỉ muốn chồng dành cho mình một chút thời gian. Một bữa tối hai người tự đi ăn, một bó hoa nhỏ hoặc đơn giản là anh nhớ ngày đó có ý nghĩa với vợ.

Nhưng chồng cô dường như không hiểu.

Điều khiến cô buồn nhất lại xảy ra sau những lần “đập tiền” ấy. Hễ hai vợ chồng có chuyện tranh cãi, chồng lại nhắc đến những khoản tiền mình đã đưa. Có lần anh nói: “Anh có bao giờ để em thiếu tiền đâu”. Một lần khác, khi vợ phàn nàn rằng chồng quá vô tâm, anh đáp: “20/10 anh chuyển cho em cả 5 chục triệu còn gì, em còn muốn thế nào nữa?”.

Ảnh minh họa

Cô nói mình bắt đầu sợ những ngày lễ. Không phải vì không thích tiền, mà vì cô cảm thấy mỗi khoản tiền giống như một cách chồng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô muốn được lắng nghe thì anh chuyển tiền. Cô muốn được quan tâm thì anh đưa tiền. Cô buồn vì chồng không dành thời gian cho gia đình thì anh lại hỏi cô cần thêm bao nhiêu.

Người ngoài nghe chuyện thường nói cô “sướng không biết hưởng”, thậm chí có người còn bảo: “Có chồng chịu chi như thế còn than gì nữa?”.

Nhưng cô cho rằng điều mình thiếu không phải vật chất.

Cô không muốn chồng bỏ tiền để chứng minh anh có trách nhiệm. Cô muốn cảm nhận rằng mình là vợ anh chứ không phải một khoản chi phí cần được hoàn thành vào những ngày được đánh dấu trên lịch.

Điều khiến cô bế tắc là chồng không phải người xấu. Anh vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn đưa tiền sinh hoạt và chưa từng để gia đình thiếu thốn. Chỉ là cách anh thể hiện tình cảm khiến cô ngày càng cảm thấy mình đang sống trong một cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều có thể quy đổi thành tiền.

Cô không biết mình có đang đòi hỏi quá nhiều hay không. Bởi nếu một người chồng luôn đảm bảo vợ không thiếu tiền nhưng lại khiến vợ cô đơn, thì đó là một người chồng vô tâm hay chỉ đơn giản là một người có cách yêu khác?

Đây cũng chính là điều cô đang xin mọi người trên mạng xã hội cho lời khuyên: Nếu ở trong hoàn cảnh ấy, nên học cách đón nhận tình yêu theo cách của chồng, hay tiếp tục nói rõ rằng thứ mình cần chưa bao giờ chỉ là tiền?