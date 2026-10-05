Tình hình nam nghệ sĩ quyền lực một thời giờ phải thở oxy, nằm liệt một chỗ

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Phương Bình hiện đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.



Được biết, nghệ sĩ Phương Bình bệnh nặng vài năm nay, không còn khả năng lao động, cũng không có nguồn kinh tế, hỗ trợ nào. Ông sống cùng vợ tại một căn nhà dột nát, chật hẹp nằm sâu trong khu đất trũng dễ lụt lội.

Nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã từng tới thăm nghệ sĩ Phương Bình nhiều lần và lần này quay trở lại.

Trong lần thăm này, nghệ sĩ Phương Bình yếu hơn trước rất nhiều. Ông không thể ngồi dậy trò chuyện với các đàn em như trước, chỉ nằm một chỗ và phải thở oxy, lâm vào tình trạng mê man.

Vợ nghệ sĩ Phương Bình cho biết, ông bị gout và bệnh khớp lâu ngày dẫn tới hai chân teo lại, không còn đi lại được. Ngoài ra, nghệ sĩ Phương Bình còn bị hen suyễn và bệnh nặng nhất là xơ gan cổ trướng tiến triển thành ung thư gan giai đoạn cuối.

Hiện tại, nghệ sĩ Phương Bình phải tới bệnh viện hóa trị. Bà nói: "Đáng lẽ tháng này là ngưng nhưng ông ấy yếu quá nên người ta lại kêu đưa vào viện để hóa trị tiếp. Ông ấy mệt quá nên giờ thở oxy rồi cứ mê man, chẳng nhớ ai với ai".

Phi Phụng và vợ nghệ sĩ Phương Bình

Lúc Phương Dung và Phi Phụng hỏi thăm, nghệ sĩ Phương Bình ban đầu không nhớ là ai, mãi một hồi mới nhớ ra và nói: "Tôi cũng đỡ mệt hơn rồi. Năm nay tôi cũng ngoài 80 tuổi rồi nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu tuổi".

Nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký thấy vậy liền tặng 10kg gạo, nhu yếu phẩm cùng tiền của các nghệ sĩ đồng nghiệp và mạnh thường quân.

Bà xã nghệ sĩ Phương Bình xúc động nói: "Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ tôi cũng không đi làm gì được vì phải ở nhà trông nom ông ấy cả ngày, thành ra không kiếm được tiền".

Nghệ sĩ cải lương Phương Bình từng đoạt Huy chương vàng Thanh Tâm năm 1967 và từng là ông bầu quyền lực lập ra đoàn cải lương Hương Biển nổi tiếng miền Nam một thời, ra tận miền Bắc biểu diễn.

Sau giai đoạn thua lỗ và rã đoàn tại Quảng Ninh năm 1998, ông vướng vào nợ nần do kinh doanh thất bại.

Ở tuổi ngoài 80, ông sống cùng gia đình trong căn nhà cấp bốn đã xuống cấp tại TP.HCM. Về sức khỏe, ông mắc bệnh suyễn cùng khối bướu ở lưng từng phẫu thuật nhưng tái phát, nay lại thêm nhiều bệnh khác. Thu nhập của gia đình bấp bênh, phụ thuộc vào công việc phụ bán rau ở chợ