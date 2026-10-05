Nam diễn viên Việt suýt liệt nửa người vì tai nạn phim trường kinh hoàng

Sau hơn 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tùng Mint đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn. Trong bộ phim điện ảnh dán nhãn 18+ đang gây sốt Trại Buôn Người, Tùng Mint đảm nhận vai Nguyễn Thanh Tùng (mã số 198) - một cảnh sát hoạt động nằm vùng trong đường dây tội phạm tinh vi, chuyên lừa đảo và buôn bán người tại các trại lao động. Đây là bộ phim có quy mô hoành tráng, quy tụ tới hơn 700 diễn viên cho các đại cảnh và cũng là dự án đầu tiên hai vợ chồng Tùng Mint - Pông Chuẩn cùng tham gia.

Phân cảnh lật xe khiến Tùng Mint bị chấn thương

Do đặc thù vai diễn cảnh sát nằm vùng có nhiều phân cảnh hành động nguy hiểm, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra với Tùng Mint trên phim trường. Nam diễn viên bất ngờ bị một chiếc xe bán tải cán ngang qua người, dẫn đến tình trạng vỡ các đốt sống S1, S2, S3 và xương chậu. Đáng nói, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một tháng trước khi anh chuẩn bị bước vào đợt ghi hình cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, khiến anh cũng suýt mất cơ hội tỏa sáng trong chương trình này.

Có mặt tại hiện trường lúc sự việc xảy ra, Pông Chuẩn nhớ lại khoảnh khắc mọi người lật chiếc xe bán tải ra để cứu chồng. Cô chia sẻ: “Anh Tùng nằm giữa đống đất, người đầy vết thương, không biết vết nào là thật, vết nào là hóa trang. Thấy tôi, anh ngước lên nhìn. Anh thở không ra hơi nhưng ánh mắt như muốn nói: 'Anh xin lỗi, phải làm gì bây giờ?'. Điều đó càng khiến tôi phải bình tĩnh vì mình phải là chỗ dựa cho chồng”.

Vai diễn của Tùng Mint đòi hỏi nhiều pha hành động quyết liệt

Sau khi nhập viện, các bác sĩ ban đầu chỉ chẩn đoán về tình trạng gãy xương nghiêm trọng và đưa ra phác đồ bắt buộc bệnh nhân phải nằm bất động hoàn toàn ít nhất 2 tháng. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm thực sự chỉ được làm rõ khi gia đình tìm đến một bác sĩ riêng để tiến hành chụp MRI chuyên sâu ở nhiều góc độ. Kết quả kiểm tra cho thấy, vị trí xương gãy của Tùng Mint chỉ cần xê dịch khoảng 0,5 cm nữa là sẽ chèn trực tiếp vào dây thần kinh, có nguy cơ gây liệt hoàn toàn suốt đời.

Biến cố lớn bất ngờ ập đến khiến tâm lý gia đình gặp không ít áp lực. Dù vậy, Tùng Mint và Pông Chuẩn chọn cách giữ tinh thần lạc quan để cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Sự kiên cường của bố mẹ cũng phần nào tác động đến hai con nhỏ, khiến các bé dường như trưởng thành hơn, chủ động chăm sóc bố đang nằm một chỗ trên giường.

Pông Chuẩn đồng hành cùng chồng trên chặng đường "hồi sinh"

Với nền tảng thể lực tốt nhờ vận động thường xuyên cùng mong uốn được đứng trên sân khấu, Tùng Mint đặt mục tiêu phục hồi nhanh chóng để kịp tham gia show thực tế. Thực tế tại thời điểm chương trình bấm máy, Tùng Mint vẫn phải chống nạng đến trường quay nhưng anh đã nỗ lực hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn đầu tiên trước sự kinh ngạc của bác sĩ điều trị.

Hiện tại, sức khỏe của Tùng Mint đã ổn định, anh có thể đi lại và tập luyện thể thao nhẹ nhàng. Dù các bộ môn vận động mạnh cường độ cao như boxing, bơi, lặn hay lướt ván không thể duy trì như trước nhưng việc nam diễn viên phục hồi thần tốc và để lại dấu ấn trong cả dự án điện ảnh Trại Buôn Người lẫn chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được xem là một kỳ tích lớn đối với anh và gia đình. Thời gian gần đây, Tùng Mint cũng thường xuyên đi cinetour cùng đoàn để quảng bá cho Trại Buôn Người, anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và nhiều năng lượng.

Tùng Mint rạng rỡ đi cinetour cùng đoàn

Về Trại Buôn Người, phim xoay quanh hành trình sinh tồn của Ny (Steven Nguyễn thủ vai) sau khi bị tổ chức lừa đảo xuyên biên giới bắt cóc trong quá trình giải cứu em gái. Từ đó, Ny cùng em gái và mọi người lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi địa ngục. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhờ mức độ đầu tư quy mô, quy tụ hơn 700 diễn viên cho các đại cảnh và từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về số lượng thành viên đoàn phim.

Bên cạnh nam chính Steven Nguyễn, phim sở hữu dàn diễn viên đa dạng, kết hợp giữa những tên tuổi thực lực như Quách Ngọc Ngoan, NSND Như Quỳnh, Tùng Mint cùng các gương mặt gây sốt như Huỳnh Minh Kiên, Danis Nguyễn và TikToker Đinh Viết Tường. Chỉ sau 10 ngày khởi chiếu, Trại Buôn Người đã xuất sắc đạt doanh thu 290 tỷ đồng.