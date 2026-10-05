Nhan sắc khiến cả con đường “đứng hình” của divo số 1 Việt Nam

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường đầy hài hước trên trang cá nhân. Trong đoạn video, nam ca sĩ tự tin tạo dáng giữa phố, trong khi phía sau lưng anh là hàng dài người đi đường đang chăm chú nhìn theo. Khung cảnh người dân dừng xe, ánh nhìn hướng về phía máy quay đã tạo nên một khung cảnh thú vị, khiến nhiều khán giả hóm hỉnh đùa rằng sự xuất hiện của nam ca sĩ đã làm cả con đường phải đứng hình. Tuy nhiên, thực tế đằng sau khoảnh khắc này lại xuất phát từ một tình huống hết sức ngẫu nhiên, khi dòng người phía sau thực chất chỉ đang dừng chờ đèn đỏ giao thông và ống kính máy quay đã vô tình ghi lại sự trùng hợp đầy hài hước ấy.

Mới đây, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường đầy hài hước trên trang cá nhân

Cùng với đoạn video thu hút nhiều lượt tương tác, Tùng Dương cũng thể hiện nét dí dỏm quen thuộc qua dòng chú thích tự nhận bản thân là phiên bản Loan Niệm Việt Nam cao 1m67, kèm theo biểu cảm hắt xì hơi khi phố lên đèn gây náo loạn để lại dòng người vội vàng lướt qua. Sự gần gũi và tinh thần hài hước của anh đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Dòng chú thích dí dỏm của Tùng Dương

Dù trong quá khứ Tùng Dương từng tự nhận ngoại hình không phải là lợi thế lớn của bản thân khi mới bước chân vào nghề, truyền thông và công chúng đều ghi nhận sự thăng hạng rõ rệt về diện mạo lẫn phong độ của anh theo thời gian. Nhìn lại chặng đường phát triển, từ một chàng trai gầy gò ở giai đoạn đầu sự nghiệp, ca sĩ Tùng Dương hiện tại đã định hình phong cách lịch lãm, chỉn chu và quyền lực, nhưng vẫn duy trì sự gai góc cùng cá tính riêng biệt mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Theo thời gian, diện mạo lẫn phong độ của nam ca sĩ đều có sự thăng hạng rõ rệt

Ca sĩ Tùng Dương hiện tại đã định hình phong cách lịch lãm, chỉn chu và quyền lực, nhưng vẫn duy trì sự gai góc cùng cá tính riêng biệt mỗi khi xuất hiện trên sân khấu

Sinh năm 1983 tại Hà Nội, Tùng Dương sớm theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tên tuổi của anh bắt đầu bứt phá và trở nên quen thuộc với công chúng cả nước khi tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn và và nhận giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật vào năm 2004 ở tuổi 21. Bước chạy đà này đã mở ra chặng đường nghệ thuật kéo dài hơn 20 năm, đưa Tùng Dương khẳng định vị thế một trong những giọng ca nam hàng đầu và được giới chuyên môn ghi nhận với danh xưng Divo của làng nhạc Việt.

Tùng Dương được giới chuyên môn ghi nhận với danh xưng Divo của làng nhạc Việt

Trong suốt chặng đường hơn hai thập kỷ cống hiến, Tùng Dương được đánh giá cao nhờ nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng tinh thần thử nghiệm không ngừng nghỉ. Nam ca sĩ không khoanh vùng bản thân trong một khuôn mẫu cố định mà liên tục biến hóa qua nhiều dòng nhạc như Jazz, Pop, Electronic, Rock cho đến World Music. Sự nghiệp của anh gắn liền với nhiều tác phẩm quen thuộc đối với khán giả nhiều thế hệ như Ôi quê tôi, Con cò, Mưa bay tháp cổ, Chiếc khăn piêu hay Quê nhà.

Trong suốt chặng đường hơn hai thập kỷ cống hiến, Tùng Dương được đánh giá cao nhờ nền tảng thanh nhạc vững vàng cùng tinh thần thử nghiệm không ngừng nghỉ

Vài năm trở lại đây, Tùng Dương cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt khi tìm được điểm cân bằng giữa yếu tố chuyên môn hàn lâm và xu hướng thị trường giải trí đại chúng. Nam ca sĩ thường xuyên nhận được sự chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội khi thể hiện lại các bản hit của các nhạc sĩ trẻ và hợp tác cùng thế hệ sáng tác mới. Anh gây ấn tượng mạnh khi có màn kết hợp đầy phá cách cùng rapper MCK với ca khúc Slippery, nằm trong album gây bão HVL của MCK phát hành vào tháng 6/2026.

Tùng Dương gây ấn tượng mạnh khi có màn kết hợp đầy phá cách cùng rapper MCK với ca khúc Slippery, nằm trong album gây bão HVL của MCK phát hành vào tháng 6/2026

Đáng chú ý là màn trình diễn ca khúc Tái sinh, một sản phẩm do nhạc sĩ Tăng Duy Tân sáng tác, đã nhanh chóng đạt vị trí Top 1 YouTube Trending Music. Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trong nước, tác phẩm này còn giúp Tùng Dương trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng International Special Awards trong khuôn khổ Music Awards Japan 2025. Nam ca sĩ cũng trở thành cái tên xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện văn hóa lớn và vinh dự nhận được sự ghi nhận từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tác phẩm Tái Sinh còn giúp Tùng Dương trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng International Special Awards trong khuôn khổ Music Awards Japan 2025

Tư duy cởi mở và tinh thần kết nối thế hệ tiếp tục được nam ca sĩ đưa vào dự án live concert thứ 15 trong sự nghiệp. Trong số các nghệ sĩ đồng hành, hai gương mặt đầu tiên được hé lộ chính là Phùng Khánh Linh và GREY D, những đại diện nổi bật cho màu sắc âm nhạc hiện đại của giới trẻ, bên cạnh ba khách mời khác đã được lựa chọn nhưng vẫn được giữ bí mật.

Phùng Khánh Linh là một trong những nghệ sĩ đồng hành trong dự án live concert thứ 15 trong sự nghiệp của Tùng Dương

Nam ca sĩ dự kiến tổ chức liveshow thứ 15 mang tên Bay Về Phía Mặt Trời vào ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương hiện đang tích cực chuẩn bị cho dự án lớn tiếp theo trong sự nghiệp. Nam ca sĩ dự kiến tổ chức liveshow thứ 15 mang tên Bay Về Phía Mặt Trời vào ngày 19 tháng 12 năm 2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình quy mô lớn này hướng tới phục vụ khoảng 40.000 đến 50.000 khán giả, hứa hẹn là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của anh. Đáng chú ý, ngoài vai trò ca sĩ biểu diễn chính, Tùng Dương sẽ trực tiếp tham gia vào công tác đồng đạo diễn, khẳng định sự trưởng thành toàn diện của anh sau hơn hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc chuyên nghiệp.

Ảnh: FBNV