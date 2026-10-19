Tuấn Hưng viết tâm thư hơn 600 chữ vào rạng sáng

Rạng sáng 19/10, Tuấn Hưng đã viết tâm thư hơn 600 chữ trên trang cá nhân, chia sẻ quan điểm về nghề hát sau 30 năm theo đuổi đam mê.

Nam ca sĩ cho biết lớn lên trong một khu nhà nghèo, không phải học sinh giỏi khi còn đi học. Theo anh, những bài học từ gia đình, trường lớp và trải nghiệm cuộc sống giúp anh hiểu rằng muốn cải thiện cuộc sống phải chăm chỉ lao động.

Tuấn Hưng nói hơn 30 năm qua, anh vẫn kiếm sống bằng giọng hát, dù biểu diễn ở miền Bắc, miền Nam hay bất cứ nơi đâu. Anh cho rằng sự nghiệp của mình được xây dựng từ quá trình làm việc bền bỉ cùng tình cảm của khán giả, thay vì chỉ dựa vào danh xưng ngôi sao.

Ca sĩ Tuấn Hưng được biết đến từ cuối thập niên 1990 khi hoạt động trong nhóm nhạc Quả Dưa Hấu. Ảnh: FBNV

"Điều quan trọng là người nghệ sĩ có hát hết lòng và xứng đáng với thời gian, tiền bạc khán giả bỏ ra hay không", anh viết, đồng thời cho rằng mọi sân khấu, dù lớn hay nhỏ, đều đáng được trân trọng.

Ca sĩ cũng đề cập đến những người đến nghe mình biểu diễn, trong đó có người làm nghề nail, buôn bán, công nhân, nhân viên văn phòng và nhiều ngành nghề khác. Theo anh, họ dành thời gian, tiền bạc sau những giờ làm việc để thưởng thức âm nhạc, vì vậy không đáng bị coi thường vì công việc hay sở thích cá nhân.

"Khán giả không có lỗi vì đã yêu quý tôi", Tuấn Hưng viết. Anh cho biết sẵn sàng tiếp nhận những nhận xét về giọng hát, cách biểu diễn và phát ngôn của mình, nhưng mong các ý kiến góp ý dựa trên sự thật và tinh thần tôn trọng.

Cuối bài viết, Tuấn Hưng khẳng định sẽ tiếp tục đi hát, chăm sóc gia đình và biểu diễn hết mình với những khán giả còn yêu mến mình.

Động thái của Tuấn Hưng diễn ra trong bối cảnh anh thay đổi môi trường sống, đưa gia đình sang Mỹ. Cuối tháng 8, nam ca sĩ từng chia sẻ về quyết định này, khẳng định không rời Việt Nam để trốn tránh hay từ bỏ nghệ thuật. Theo Tuấn Hưng, sau gần 30 năm ca hát, anh nhìn nhận thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp đã qua và muốn điều chỉnh nhịp sống, dành nhiều ưu tiên hơn cho gia đình. Anh cũng mong ba người con có cơ hội trải nghiệm môi trường sống mới, học cách tự lập và chủ động giải quyết những vấn đề thường ngày.

Nam ca sĩ cho biết việc thay đổi môi trường sống đồng nghĩa các thành viên phải tự chăm sóc nhà cửa, sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn, thay vì dựa vào sự hỗ trợ quen thuộc từ ông bà và những người xung quanh.

Anh khẳng định vẫn muốn tiếp tục làm nghề, nhưng theo cách phù hợp với giai đoạn hiện tại của cuộc sống. Quyết định sang Mỹ, theo anh, là lựa chọn vì gia đình chứ không đồng nghĩa với việc từ bỏ đam mê âm nhạc.

Tuấn Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh được biết đến từ cuối thập niên 1990 khi hoạt động trong nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và Tường Văn.

Sau khi nhóm tan rã, anh theo đuổi sự nghiệp solo và tạo dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc pop như Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Cầu vồng khuyết và Vẫn nhớ. Giọng hát khàn, khỏe cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nam ca sĩ.