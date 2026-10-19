Nữ MC SN 1996 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia mơ làm cô giáo cấp 3, tốt nghiệp Sư phạm Ngữ văn rồi bén duyên truyền hình

Đường Lên Đỉnh Olympia là gameshow truyền hình lâu đời nhất nhì VTV tính đến thời điểm hiện tại, nhận được sự yêu thích của nhiều thế hệ khán giả. Mỗi mùa thi đều khép lại bằng trận Chung kết năm với sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc nhất năm.

Ở trận đấu này, ngoài trường quay còn có các điểm cầu truyền hình đặt tại địa phương của thí sinh, mỗi nơi có một MC dẫn dắt không khí. Có những MC là gương mặt quen thuộc được nhiều khán giả gọi tên, cũng có những gương mặt tương đối mới mẻ, trong đó có MC Tuyết Ngân.

MC Tuyết Ngân từng có 2 năm dẫn điểm cầu Olympia (Ảnh: FBNV)

MC Tuyết Ngân tên đầy đủ là Nguyễn Tuyết Ngân sinh năm 1996, quê ở Vũng Tàu (cũ). Trước khi đến với truyền hình, cô tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sài Gòn. Với cô, trở thành một giáo viên dạy Văn cấp 3 là ước mơ suốt thời đi học.

Động lực quan trọng đưa cô đến với nghề dẫn chương trình là CLB MC Nhà văn hóa sinh viên, nơi cô được MC Hoàng Vũ, Quán quân Cầu Vồng 2014, dẫn dắt. Anh cũng là huấn luyện viên của cô trong Én Sinh Viên 2017, chương trình đầu tiên cô tham gia và cô vào Top 5. Đến năm 2018, tại MC Awards, cô đoạt cú đúp giải MC nữ xuất sắc nhất và MC có tác phong chuyên nghiệp nhất.

Năm 2020, Tuyết Ngân thử sức ở cuộc thi tìm kiếm MC lớn nhất của VTV là Đường Tới Cầu Vồng. Đây là cuộc thi lớn đầu tiên cô tham gia và cô là thí sinh nữ duy nhất cũng như đại diện miền Nam duy nhất lọt vào Top 3, rồi giành ngôi Á quân cùng Hải Sơn, sau quán quân Thành Phong. Cô cho biết việc vào Top 3 nằm ngoài sự kỳ vọng ban đầu và cô bắt đầu yêu công việc truyền hình ngay từ lúc đứng trên sân khấu cuộc thi. Cũng trong cuộc thi này, cô từng thi vòng Olympia, mượn sân khấu của chương trình làm sân khấu giả định để tập luyện. Bản thân cô cũng vốn là một khán giả theo dõi Olympia như một fan qua các năm.

Tuyết Ngân giành ngôi vị Á quân Đường Tới Cầu Vồng 2020 (Ảnh: FBNV)

Sau cuộc thi, cô nhận được nhiều lời mời casting của VTV và ra Hà Nội sống, xa gia đình. Cô đã dẫn nhiều chương trình như Cà Phê Sáng, Trạng Nguyên Nhí, Sống Khỏe Mỗi Ngày... và cho biết mình chưa bao giờ nghĩ một cô gái học Sư phạm Ngữ văn lại có những cơ hội như vậy. Người cô thần tượng là MC, BTV Dương Ngọc Trinh, còn MC Trần Ngọc là người anh chỉ cho cô nhiều bài học trong ngành khi cô ra Hà Nội.

Tháng 10/2022, cô lần đầu dẫn điểm cầu Chung kết Olympia ở Sơn La, cũng là lần đầu Sơn La có điểm cầu trong trận Chung kết năm. Để chuẩn bị cho lần dẫn đặc biệt này, cô đã đọc rất nhiều về mảnh đất mà trước đó chưa từng đặt chân tới, vì muốn mỗi phút lên sóng ở điểm cầu đều là những thông tin đặc sắc và truyền động lực cho thí sinh. Một năm sau, cô trở lại với điểm cầu trường THPT chuyên Quốc học Huế, cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Minh Triết.

Chung kết Olympia năm thứ 22, cô phụ trách điểm cầu Sơn La - đại diện cho thí sinh Bùi Anh Đức (Ảnh: FBNV)

Năm 2023, cô phụ trách điểm cầu tại Huế, quê hương của nam sinh Nguyễn Minh Triết (Ảnh: FBNV)

Sau vài năm ở Hà Nội, cô về lại TP.HCM, nhưng vẫn gắn bó với VTV qua gameshow tài chính dành cho sinh viên Vũ Trụ Đồng Tiền và Chinh Phục Tương Lai. Là người học sư phạm Ngữ văn, cô thừa nhận mình chưa từng có lợi thế nào về tính toán nên đã phải đọc nhiều sách tài chính để theo kịp chương trình. Cô cũng từng chia sẻ về dự định học thạc sĩ báo chí tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vì tốt nghiệp sư phạm, cô cho biết mình yêu thích giáo dục và văn hóa và muốn làm nhiều chương trình về quyền và sự phát triển của trẻ em và phụ nữ.

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