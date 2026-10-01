Một "đại lộ" đặc biệt vừa chính thức xuất hiện giữa Vịnh Tiên của ông Phạm Nhật Vượng: Nhiều người cùng có mặt để chứng kiến

Sáng 17/10/2026, khu vực đường Duyên Hải, thuộc phân khu Vịnh Tiên của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM), trở nên nhộn nhịp khi một sự kiện khai trương quy mô lớn diễn ra. Rất đông các chuyên viên kinh doanh bất động sản cùng khách hàng, đã tập trung tại đây để chứng kiến thời điểm hàng loạt văn phòng đồng loạt mở cửa.

Cụ thể, hơn 60 đại lý phân phối chiến lược đã tổ chức khai trương văn phòng bán hàng tại Vịnh Tiên, đánh dấu việc chính thức đưa khu vực được gọi là "Đại lộ Văn phòng Kinh doanh" vào hoạt động. Đáng chú ý, các văn phòng này được bố trí trong những dãy nhà phố vừa được đưa vào sử dụng tại dự án. Trong ngày khai trương, khu vực trở nên đông đúc với hoạt động đón tiếp khách hàng, tham quan và tìm hiểu thông tin về khu đô thị.

Không chỉ gây chú ý bởi số lượng văn phòng cùng mở cửa, sự kiện còn có màn trình diễn lân sư rồng quy mô lớn. Theo thông tin từ một trong những đơn vị tham gia, chương trình mang chủ đề "99 lân sư rồng hội tụ – Bừng khí thế, dậy phồn hoa", với sự tham gia của 99 đoàn lân sư rồng.

Khung cảnh tại buổi lễ (Ảnh CĐT)

Tiếng trống hội cùng những màn biểu diễn đồng loạt tạo nên không khí lễ hội trong ngày khai trương. Đây cũng là một trong những hình ảnh nổi bật của sự kiện, thu hút sự chú ý của những người có mặt tại khu vực.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của một tuyến phố tập trung hàng chục văn phòng kinh doanh ngay bên trong dự án lấn biển, nơi mới chính thức khởi công cách đây khoảng 18 tháng.

"Đại lộ văn phòng" giữa Vịnh Tiên có gì đặc biệt?

"Đại lộ Văn phòng Kinh doanh" nằm trên trục đường Duyên Hải, thuộc phân khu Vịnh Tiên của Vinhomes Green Paradise. Đây là khu vực tập trung các văn phòng bán hàng và tư vấn bất động sản, thay vì một tuyến phố gồm những tòa cao ốc văn phòng như thường thấy tại các trung tâm đô thị.

Việc đưa hàng loạt văn phòng vào sử dụng giúp các đơn vị phân phối có địa điểm làm việc, tiếp đón khách hàng ngay tại dự án. Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua hình ảnh phối cảnh hoặc sa bàn, những người quan tâm có thể trực tiếp quan sát một số hạng mục đã xây dựng và tìm hiểu hiện trạng khu vực.

Đáng chú ý, sự kiện khai trương cũng diễn ra trong bối cảnh diện mạo Vịnh Tiên đang có những thay đổi rõ rệt. Cụ thể, sau hơn một năm triển khai, tại đây đã xuất hiện những tuyến phố được hoàn thiện, công viên có cây xanh cùng các công trình khách sạn đang trong quá trình xây dựng.

Sự xuất hiện của "đại lộ văn phòng" mới đánh dấu giai đoạn đầu của hoạt động kinh doanh và dịch vụ tại Vịnh Tiên. Việc hơn 60 văn phòng cùng khai trương trong một ngày được xem là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình đưa các công trình đầu tiên của dự án vào sử dụng thực tế.

Vịnh Tiên nằm trong siêu đô thị lấn biển rộng 2.870 ha

Phân khu Vịnh Tiên có quy mô khoảng 1.067 ha. Theo thông tin chính thức từ Tập đoàn Vingroup, dự án được khởi công ngày 19/4/2025, với tổng diện tích khoảng 2.870 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh, sinh thái, kết hợp nhiều chức năng như nhà ở, thương mại, du lịch và nghỉ dưỡng.

Trong quy hoạch tổng thể, Vịnh Tiên được định hướng trở thành một trong những khu vực tập trung hoạt động thương mại, dịch vụ và giải trí của dự án.

Một số công trình đáng chú ý được giới thiệu tại phân khu này gồm quần thể vui chơi giải trí VinWonders Cần Giờ rộng khoảng 122 ha, tổ hợp Trung tâm Hội nghị – Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha và khu mua sắm outlet rộng 20 ha.

Phối cảnh dự án (Ảnh Chủ đầu tư)

Vịnh Tiên được xem là một trong những phân khu trung tâm, quy tụ công viên giải trí, nhà hát tổ chức sự kiện, khu mua sắm sầm uất... tại Vinhomes Paradise Cần Giờ (Ảnh Chủ đầu tư)

Bên cạnh đó, khu vực còn được quy hoạch hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf và các tuyến phố thương mại ven biển. Tuy nhiên, đây là những hạng mục nằm trong kế hoạch phát triển, chưa đồng loạt hoàn thiện và đi vào hoạt động tại thời điểm tháng 10/2026.

Nhìn lại thời điểm khởi công tháng 4/2025, sự xuất hiện của những dãy nhà phố được đưa vào sử dụng làm văn phòng sau gần 18 tháng là một trong những thay đổi có thể quan sát tại khu đô thị lấn biển này.