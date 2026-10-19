Gần 80.000 người xem đạo diễn nghìn tỷ Vbiz khóa môi nữ ca sĩ gốc Hàn ở Ai Cập

Mới đây, Trấn Thành đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch cùng bà xã Hari Won tại Ai Cập. Trong đó, khoảnh khắc nam đạo diễn trao nụ hôn cho vợ giữa quần thể kim tự tháp cổ đại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau khi được đăng tải trên trang cá nhân của Trấn Thành, hình ảnh thu hút gần 80.000 lượt tương tác. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sự tình cảm của cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước khung cảnh du lịch ấn tượng.

Đây không phải lần đầu Trấn Thành và Hari Won công khai những khoảnh khắc ngọt ngào trước công chúng. Sau nhiều năm kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và dành cho đối phương những cử chỉ thân mật.

Trấn Thành và Hari Won chia sẻ khoảnh khắc khóa môi giữa kim tự tháp Ai Cập. Ảnh: FBNV

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FBNV

Trấn Thành và Hari Won công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2016, sau khi những hình ảnh cả hai khóa môi được lan truyền trên mạng xã hội. Tháng 7/2016, Trấn Thành bí mật tổ chức màn cầu hôn Hari Won tại một quán bar ở TP.HCM sau khi cô trở về từ chuyến lưu diễn tại Mỹ. Cuối năm đó, cả hai tổ chức đám cưới vào ngày 25/12, khép lại một năm yêu nhau.

Sau khi kết hôn, Trấn Thành và Hari Won nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những tin đồn rạn nứt, ly hôn hay hợp đồng hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai vẫn duy trì việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cùng nhau du lịch và kỷ niệm các cột mốc hôn nhân. Tháng 12/2025, nhân dịp 9 năm ngày cưới, Trấn Thành tiếp tục đăng lời nhắn ngọt ngào dành cho bà xã. Đầu năm 2026, Hari Won cũng chia sẻ hình ảnh tình cảm và nhắc đến hành trình 10 năm yêu nhau của hai người.

Sau nhiều năm kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch, xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và dành cho đối phương những cử chỉ thân mật. Ảnh: FBNV

Năm 2018, khi được hỏi về chuyện có em bé, cả hai cho biết chưa muốn sinh con sớm vì vẫn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, đồng thời chuẩn bị tốt hơn về kinh tế và khả năng chăm sóc, giáo dục con cái.

Trấn Thành hiện hoạt động trong nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Hari Won tiếp tục xuất hiện trong các chương trình giải trí, ca hát và dẫn chương trình. Dù lịch trình riêng khá bận rộn, cả hai vẫn thường chia sẻ những chuyến đi và khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.