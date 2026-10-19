Nữ cơ phó SN 1996 được gia đình góp gần 5 tỷ đồng cho đi học lái máy bay, nói sự thật về thu nhập của phi công

Mạch Thị Thùy Khanh (SN 1996, TP.HCM), thường được biết đến với tên gọi Mạch Khanh, là nữ phi công từng gây chú ý khi trở thành cơ phó của hãng hàng không Pacific Airlines ở tuổi 25. Không chỉ sở hữu công việc được nhiều người trẻ mơ ước, hành trình đến với buồng lái của cô còn có một điểm đặc biệt: Trước đó, Khanh từng dành 4 năm theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Đáng chú ý, để thực hiện quyết định chuyển hướng nghề nghiệp, cô được gia đình, họ hàng hai bên nội ngoại cùng đóng góp số tiền lên tới 4 - 5 tỷ đồng. Dù vậy, sau khi chính thức trở thành phi công, Mạch Khanh từng tiết lộ mức thu nhập của bản thân không cao như nhiều người vẫn tưởng.

Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, bất ngờ chuyển hướng làm phi công

Mạch Khanh có mẹ từng công tác trong ngành hàng không nên từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với những câu chuyện về nghề bay. Tuy nhiên, cô không xác định trở thành phi công ngay từ đầu mà lựa chọn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Trong những năm đại học, Khanh vừa học vừa làm thêm, từng nhận các công việc liên quan đến thiết kế để tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng, càng tiếp xúc với nghề, cô càng nhận ra bản thân không thực sự phù hợp với tính chất công việc đòi hỏi sự sáng tạo liên tục, thường xuyên phải chạy theo thời hạn hoàn thành dự án và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Mạch Khanh mong muốn tìm kiếm một công việc có thể phân định rõ ràng hơn giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Sau khi tìm hiểu, cô bắt đầu quan tâm đến nghề phi công và quyết định thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn khác chuyên ngành đang học.

Nữ cơ phó từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM trước khi rẽ hướng sang ngành hàng không

Khi đang là sinh viên năm thứ ba, Khanh đã bày tỏ nguyện vọng học lái máy bay với bố mẹ. Ban đầu, gia đình khá bất ngờ, thậm chí mẹ cô từng gợi ý con gái trở thành tiếp viên hàng không.

Tuy nhiên, Khanh vẫn kiên trì thuyết phục người thân suốt hơn một năm. Trong thời gian đó, cô tiếp tục hoàn thành chương trình đại học, đồng thời đăng ký học lý thuyết phi công. Chính sự nghiêm túc này dần khiến bố mẹ tin tưởng và đồng ý với lựa chọn của con gái.

Mạch Khanh cho biết tổng số tiền học phi công và các chi phí liên quan của cô vào khoảng 4 - 5 tỷ đồng. Đây là khoản tiền không nhỏ ngay cả với gia đình có thu nhập ổn định. Để giúp con gái thực hiện ước mơ, bố mẹ Khanh phải huy động sự hỗ trợ từ người thân hai bên nội ngoại. Mỗi người đóng góp một phần, trong đó ông ngoại là người hỗ trợ khoản tiền đáng kể. Nữ cơ phó còn tiết lộ gia đình từng quyết định bán đất để trang trải những chi phí phát sinh, giúp cô tiếp tục chương trình đào tạo tại Mỹ.

Khanh tiếp tục trải qua khóa huấn luyện chuyển loại máy bay Airbus A320 tại Singapore. Năm 2021, sau quá trình đào tạo với hơn 100 bài thi và kiểm tra đánh giá, cô trở thành cơ phó khi mới 25 tuổi và gia nhập Pacific Airlines.

Tháng 7/2022, Khanh thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.HCM đến Hà Nội. Khi ấy, cô không chỉ vui mừng vì ước mơ trở thành hiện thực mà còn cảm nhận rõ trách nhiệm khi cùng cơ trưởng đưa khoảng 200 hành khách đến nơi an toàn.

Cơ phó Mạch Khanh trong buồng

Tiết lộ sự thật về lương phi công

Sau hành trình đào tạo tốn kém, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là mức thu nhập của Mạch Khanh khi chính thức bước vào nghề. Không ít người cho rằng phi công là nghề có thu nhập đặc biệt cao, dễ dàng kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, nữ cơ phó từng chia sẻ thực tế không hoàn toàn như vậy.

Mạch Khanh cho biết thu nhập của bản thân ở mức đủ sống, chứ không đạt tới 9 con số mỗi tháng như nhiều người hình dung. Theo cô, mức lương còn phụ thuộc vào hãng hàng không và từng giai đoạn thị trường, trong khi thu nhập của cơ phó thời điểm đó hiếm khi đạt hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, khi được hỏi cần bao lâu để thu hồi khoản tiền đầu tư học phi công, Khanh ước tính với những người được đào tạo vào giai đoạn của mình hoặc trước đó, nếu không tính chi phí sinh hoạt, thời gian làm việc để bù lại chi phí huấn luyện vào khoảng 4 - 5 năm.

Tuy nhiên, với những người bắt đầu học ở giai đoạn sau, khi chi phí đào tạo tăng lên trong khi thu nhập không tăng tương ứng, thời gian thu hồi vốn theo ước tính của cô có thể kéo dài khoảng 10 năm.

Bên cạnh vấn đề thu nhập, công việc trong buồng lái cũng đi kèm trách nhiệm lớn. Mạch Khanh từng tiết lộ cô thường thức dậy trước giờ bay khoảng ba tiếng để chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu và trao đổi với đồng nghiệp. Trong mỗi chuyến bay, cơ trưởng và cơ phó phối hợp chặt chẽ, luân phiên thực hiện nhiệm vụ điều khiển, giám sát và liên lạc với kiểm soát không lưu.

Công việc mang lại cơ hội khám phá nhiều nơi nhưng cũng khiến cô không ít lần phải xa gia đình vào các dịp lễ, Tết. Ngoài công việc phi công, hiện nay Khanh còn được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ kiến thức hàng không và kinh nghiệm theo đuổi nghề bay trên mạng xã hội.

Ảnh FBNV