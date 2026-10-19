Cường Đô La công khai hình ảnh "thơm người yêu"

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay Cường Đô La, đã là cái tên quá quen thuộc với công chúng dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sinh năm 1982, anh từng gắn liền với hình ảnh thiếu gia phố núi, những chiếc siêu xe đắt đỏ và cuộc sống xa hoa được nhiều người quan tâm. Chuyện tình cảm của nam doanh nhân cũng từng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Trong những năm trở lại đây, thứ Cường Đô La chăm chỉ chia sẻ còn tập trung vào gia đình, đặc biệt là vợ - Đàm Thu Trang.

Mới nhất, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc thơm má Đàm Thu Trang kèm dòng chú thích ngắn gọn: “Thơm người yêu”. Một bức ảnh, vỏn vẹn 3 chữ, nhưng đủ khiến phần bình luận trở thành nơi mọi người thi nhau trêu chọc độ si tình của doanh nhân gốc Gia Lai.

Hình ảnh mới nhất được Cường Đô La đăng tải

“Nhìn là biết nghiện vợ rồi! Hạnh phúc quá đi!”, “Ngọt ngào, lãng mạn quá! Phải thêm đứa nữa thôi”, “Ông anh cuồng vợ quá đi à. Nhưng mà tui thích anh chị nha”, “Nhìn là biết anh Cường mê chị Trang thế nào rồi”, “Tổng tài nịnh vợ số 2 thì không ai là số 1. Nịnh vợ quá”... là những bình luận của cư dân mạng.

Đúng là nếu chỉ nhìn những gì Cường Đô La chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người sẽ khó liên tưởng đến hình ảnh thiếu gia nổi tiếng với siêu xe năm nào. Thay vào đó là một ông chồng chẳng ngại thể hiện tình cảm, sẵn sàng công khai gọi vợ bằng những danh xưng ngọt đến mức người ngoài cuộc cũng phải thấy... sến giùm.

Cũng ở khoảnh khắc mới nhất này, trong khi ông xã mải mê khoe tình cảm, Đàm Thu Trang lại nhận được nhiều lời khen về nhan sắc ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời xuýt xoa, một số cư dân mạng tiếp tục đặt nghi vấn cô đang mang thai. Thậm chí, có người còn quả quyết “99% là bầu”.

Trước những đồn đoán này, Đàm Thu Trang trực tiếp trả lời: “6 năm nay chưa bao giờ thoát khỏi nét bà bầu chị ạ. Cứ lên kí tí là lại ‘Bầu hả?’, ‘Chắc chắn bầu rồi’. Riết cũng quen chị ơi”.

Một số bình luận từ cư dân mạng

Đàm Thu Trang phản hồi nghi vấn bầu

Câu trả lời vừa hài hước vừa thẳng thắn của bà xã Cường Đô La cho thấy cô đã quá quen với việc bị hỏi chuyện mang thai mỗi khi ngoại hình có chút thay đổi. Còn tin đồn về em bé thứ ba, ít nhất qua chia sẻ này, vẫn chưa có cơ sở để khẳng định.

Vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang chính thức về chung một nhà vào năm 2019. Sau đó Đàm Thu Trang dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Hai người vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những dịp đặc biệt đến các hoạt động sinh hoạt giản dị.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới vào cuối tháng 7/2026, nam doanh nhân cũng đăng ảnh ôm hôn bà xã cùng lời nhắn dài hơn thường lệ: “Kỷ niệm 7 năm ngày cưới Đàm Thu Trang. Mỗi năm trôi qua yêu vợ càng nhiều hơn… Tóm lại giờ đến cuối đời càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn… Yêu vợ nhất trên đời”.

Hình ảnh trong dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới của cặp đôi

Không dừng ở những dòng trạng thái trên mạng xã hội, trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới, Cường Đô La còn xúc động khi nhắc đến sự chăm sóc của Đàm Thu Trang dành cho mình và các con. Anh gửi lời cảm ơn vợ vì đã lo lắng cho cả gia đình, từ Subeo đến Suchin và Sutin, đồng thời chia sẻ rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện.

Đàm Thu Trang cũng không phải kiểu người thường xuyên đáp lại những lời tình cảm của chồng bằng các màn đối đáp dài dòng. Trong bài đăng kỷ niệm 7 năm ngày cưới, cô từng để lại bình luận ngắn gọn: “Vợ biết rồi, nghe rồi”. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến màn thể hiện tình cảm của Cường Đô La trở nên hài hước hơn, như thể người trong cuộc đã quá quen với độ sến của ông xã.

Cường Đô La không ngại thể hiện tình cảm với vợ, thường công khai gọi "vợ yêu", "yêu vợ", "nhớ vợ",...

(Ảnh: FBNV)