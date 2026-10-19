Mỹ nhân SN 1989 vừa làm đám cưới với thiếu gia bất ngờ được nhiều người tìm kiếm, hiện sống trong căn hộ thông tầng hơn 300 tỷ nhìn thẳng ra sông

Ngày 19/10, cái tên Hề Mộng Dao (Ming Xi) bất ngờ được nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, sau khi siêu mẫu sinh năm 1989 tái xuất tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) một ngày trước đó.

Đây là lần đầu người đẹp trở lại sàn diễn Victoria's Secret sau 8 năm vắng bóng. Cô xuất hiện với hai bộ trang phục, gồm thiết kế màu hồng và bộ cánh tông nâu kết hợp đôi cánh lớn tựa cánh bướm, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Trên Weibo, chủ đề Hề Mộng Dao trở lại sàn diễn Victoria's Secret cũng xuất hiện trong bảng tìm kiếm thịnh hành ngày 19/10. Đáng chú ý, chồng cô là doanh nhân Hà Du Quân còn đăng video trình diễn của vợ, kèm lời nhắn bằng tiếng Anh với ý nghĩa tự hào về cô và xem cô là niềm tự hào của gia đình.

Hình ảnh mới nhất trên sàn diễn của Hề Mộng Dao gây sốt, khiến tên cô lên thẳng hot search ở nhiều nền tảng MXH

Không chỉ màn tái xuất sau nhiều năm, cuộc sống hiện tại của mỹ nhân 37 tuổi cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Bởi sau khi kết hôn với thiếu gia gia tộc tỷ phú Macau, Hề Mộng Dao có cuộc sống sung túc, sinh hai con và mới tổ chức đám cưới đặc biệt trong năm nay.

Đám cưới với thiếu gia gia tộc tỷ phú tại nơi hơn 1.000 năm tuổi

Hề Mộng Dao kết hôn với Hà Du Quân, sinh năm 1995, con trai của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà Lương An Kỳ. Hà Hồng Sân từng được mệnh danh là "Vua sòng bạc Macau", nổi tiếng với đế chế kinh doanh casino và khách sạn.

Cặp đôi đăng ký kết hôn từ tháng 7/2019 nhưng phải đến năm 2026 mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Theo British Vogue, ngày 1/6/2026, hai người tổ chức đám cưới tại Tu viện Mont-Saint-Michel thuộc vùng Normandy, Pháp. Công trình có lịch sử hơn 1.000 năm, nằm trên một đảo đá giữa vùng vịnh và thuộc quần thể di sản được UNESCO công nhận.

Điều đặc biệt là theo chia sẻ của Hề Mộng Dao với Vogue, đây là đám cưới đầu tiên được tổ chức tại tu viện. Để thực hiện buổi lễ, cặp đôi phải chuẩn bị trong khoảng một năm và trải qua nhiều thủ tục xin phép.

Trong ngày trọng đại, nữ siêu mẫu diện váy cưới Dior Haute Couture kết hợp trang sức kim cương Graff. Hai con của cặp đôi cũng tham dự và góp mặt trong nghi lễ.

Ảnh Vogue

Chưa dừng lại ở đó, ngày 28/9, vợ chồng Hề Mộng Dao tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Macau. Theo The Straits Times, buổi tiệc được trang trí theo chủ đề tranh sơn dầu mùa thu với hàng nghìn bông hoa, quy tụ nhiều thành viên gia tộc họ Hà và nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong dịp này, mẹ chồng Lương An Kỳ công khai dành những lời khen ngợi, cảm ơn con dâu vì những đóng góp cho gia đình.

Sống trong căn hộ thông tầng đắt đỏ, sở hữu tầm nhìn 270 độ ra sông Hoàng Phố

Bên cạnh hôn lễ xa hoa, nơi ở hiện tại của Hề Mộng Dao và chồng cũng khiến nhiều người chú ý. Gia đình nhỏ của Hề Mộng Dao đang sinh sống tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong một căn hộ thông tầng thuộc khu dân cư cao cấp.

Đáng chú ý, các căn hộ tại khu vực này được mô tả có giá trên 100 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 300 tỷ đồng, cùng tầm nhìn rộng tới 270 độ hướng ra sông.

Với đặc điểm thông tầng, không gian sống được bố trí trên nhiều tầng, tạo cảm giác rộng rãi và riêng tư. Tuy nhiên, mức giá trên là thông tin về các căn hộ trong khu dân cư, chưa phải giá trị mua bán được xác nhận đối với căn nhà riêng của Hề Mộng Dao.

Hình ảnh tham khảo về khu căn hộ cao cấp tại Thượng Hải có tầm nhìn ra sông Hoàng Phố, không phải căn hộ của gia đình Hề Mộng Dao (Ảnh CN Daily)

Việc lựa chọn sinh sống tại Trung Quốc đại lục của gia đình có liên quan đến mong muốn mang đến môi trường giáo dục và chăm sóc sức khỏe tốt cho các con. Hiện Hề Mộng Dao và Hà Du Quân có hai người con, gồm một bé trai sinh năm 2019 và một bé gái sinh năm 2021. Hai vợ chồng thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đưa con đi chơi, du lịch và tham gia các hoạt động gia đình.

Dù cuộc sống gắn liền với nhiều thương hiệu xa xỉ, Hề Mộng Dao cho biết phong cách đời thường của mình lại khá đơn giản.