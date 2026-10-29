Cựu tiền vệ Man City - Samir Nasri cùng trung vệ Medhi Benatia lên tiếng phản đối việc Lionel Messi lọt vào Top 5 Quả Bóng Vàng 2026, cho rằng thành tích ở một giải đấu ngắn ngày không thể khỏa lấp 9 tháng thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Cuộc tranh luận gay gắt diễn ra trong chương trình Les Affranchis ngày 28/10, xoay quanh thứ hạng thứ 5 của Messi tại gala Quả Bóng Vàng năm nay. Dù siêu sao 39 tuổi giúp tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2026 và giành Quả Bóng Bạc của giải đấu, Nasri cho rằng siêu sao người Argentina không đủ tiêu chuẩn đứng trong danh sách 10 cầu thủ xuất sắc nhất.

"Rodri, tôi loại. Messi, tôi cũng loại. Cả hai đều không xứng đáng có tên trong Top 10 của tôi", Nasri thẳng thắn bày tỏ.

Cựu tuyển thủ Pháp nhấn mạnh rằng tiêu chí đánh giá danh hiệu cá nhân cao quý này cần dựa trên phong độ ổn định suốt cả mùa giải tại các sân chơi có chất lượng chuyên môn cao nhất như Champions League. Việc Messi dành phần lớn thời gian chơi bóng cho Inter Miami ở Mỹ khiến sự xuất hiện của anh trong Top 10 đã gây nhiều tranh cãi, chưa bàn đến vị trí thứ năm.

Messi vướng tranh cãi vì lọt vào top 10 Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: AFP)

Đồng quan điểm với Nasri, Medhi Benatia – cựu trung vệ tuyển Morocco cho rằng thứ hạng của Messi thiếu tính thuyết phục khi so với nỗ lực bền bỉ của nhiều đồng nghiệp khác. "Họ xếp anh ấy thứ năm chỉ vì ba tuần thi đấu, trong khi anh ấy ở Miami 9 tháng", Benatia nhận định. Ông cũng cho rằng màn trình diễn của Jude Bellingham tại World Cup ấn tượng hơn Messi, đồng thời cho rằng siêu sao người Argentina không duy trì được vị thế cầu thủ hay nhất trong trọn vẹn 90 phút ở mỗi trận đấu.

Ở chiều ngược lại, nhà báo Walid Acherchour quyết liệt bảo vệ vị trí của siêu sao sở hữu 8 Quả Bóng Vàng. Ông đánh giá cao tầm ảnh hưởng biệt lập và giá trị mà Messi mang lại ở độ tuổi 39 tại đấu trường World Cup – nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu thế giới. Acherchour đặt câu hỏi phản bác: "Ở tuổi 39, nếu Messi vô địch World Cup hai lần liên tiếp, Quả Bóng Vàng chắc chắn phải thuộc về anh ấy. Các anh định giải thích thế nào nếu không trao giải cho anh ấy?".

Bên cạnh trường hợp của Messi, Nasri còn bày tỏ sự vô lý trong cách sắp xếp thứ bậc năm nay khi Rodri đứng thứ tư dù chỉ thi đấu khoảng hai tháng trong giai đoạn xét duyệt. Trong khi đó, Khvicha Kvaratskhelia – ngôi sao giành cú ăn ba và được bầu là cầu thủ hay nhất Champions League lại ngậm ngùi xếp thứ sáu.

"Khvicha Kvaratskhelia đứng sau Rodri và Messi, tôi thực sự không hiểu", cựu tiền vệ Arsenal bày tỏ quan điểm.

Dù nổ ra những tranh cãi nảy lửa về tiêu chí bỏ phiếu cho một mùa giải cụ thể, các khách mời trong chương trình đều thống nhất thừa nhận đẳng cấp lịch sử của tiền đạo Argentina và Nasri cũng khẳng định Messi vẫn là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Trong khi đó, ở cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng 2026, tiền đạo Harry Kane là người chiến thắng danh hiệu cao quý này, xếp ngay sau lần lượt là Kylian Mbappe (thứ hai) và Lamine Yamal (thứ ba).