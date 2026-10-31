Vbiz mới có giọng ca thoắt cái đổi giọng nam sang nữ, gom cả triệu view khiến Trấn Thành phải sửng sốt

Ca Sĩ Mặt Nạ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi những màn trình diễn và màn tung hứng của các mascot liên tục mở ra thêm manh mối về danh tính thật. Mỗi nhân vật đều sở hữu màu sắc âm nhạc, cách giao tiếp và cá tính riêng, khiến ban cố vấn cũng như người xem không ngừng đưa ra những dự đoán khác nhau. Trong tập phát sóng mới nhất vừa qua, MAD LONG trở thành tâm điểm chú ý khi mang đến nhiều bất ngờ, từ cách trò chuyện cho đến màn thể hiện ca khúc Hoa Và Váy.

Trong tập phát sóng mới nhất vừa qua của Ca Sĩ Mặt Nạc, MAD LONG trở thành tâm điểm chú ý khi mang đến nhiều bất ngờ

Trên sân khấu, MAD LONG lựa chọn Hoa Và Váy để mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc. Trên nền giai điệu gắn với câu chuyện hạnh phúc của ngày cưới, mascot tạo nên màu sắc đối lập khi khai thác khía cạnh tiếc nuối, buồn bã thông qua đoạn X-part được viết thêm. Phần nhạc mới không chỉ mở rộng câu chuyện của ca khúc mà còn tạo điều kiện để MAD LONG thể hiện khả năng biến hóa trong cách xử lý.

MAD LONG - Hoa và Váy

Thay vì phô diễn nội lực ngay từ đầu, mascot lựa chọn cách tiếp cận có phần kiềm chế, từng bước đẩy cảm xúc lên cao. Theo Trấn Thành, MAD LONG đã lựa chọn ca khúc phù hợp với quãng giọng, tạo nên những khoảnh khắc mà sân khấu dường như được “thánh hóa” trong vài phút ngắn ngủi. Nam cố vấn cũng cho rằng The Masked Singer Vietnam là cơ hội để nghệ sĩ được tự do khám phá bản thân, sống trọn vẹn với âm nhạc và tạo ra những cảm xúc khó lặp lại.

Sự biến hoá khiến danh tính MAD LONG trở thành dấu hỏi lớn

Đáng chú ý, MAD LONG khiến khán giả tò mò khi thay đổi cách trò chuyện, từ giọng nam sang giọng Bắc với phong thái có phần đanh đá. Sự biến hóa này khiến Đức Phúc liên tục khẳng định mascot là một người chị mà mình quen biết. Màn trình diễn cùng những manh mối mới tiếp tục khiến ban cố vấn bất đồng trong phán đoán. Nếu Đức Phúc nghiêng về Nhật Thủy, Bích Phương lại đưa ra cái tên Hương Tràm.

Hai suy đoán khác biệt càng khiến danh tính MAD LONG trở thành dấu hỏi lớn. Không chỉ gây chú ý bởi giọng hát, mascot còn cho thấy sức hấp dẫn từ cá tính sân khấu và khả năng biến hóa, khiến hành trình giải mã nhân vật này tiếp tục là một trong những điểm được khán giả quan tâm tại chương trình.

MAD LONG - Dệt Tầm Gai - Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời.

Ngay từ màn chào sân tại tập đầu tiên của Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, MAD LONG đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với bản mashup Dệt Tầm Gai - Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. Đây cũng là tiết mục mở màn giúp mascot trở thành nhân vật đầu tiên của mùa giải sở hữu hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube. Thành tích này phần nào cho thấy sức hút của MAD LONG ngay từ những ngày đầu xuất hiện, đồng thời khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm cho danh tính thật phía sau lớp mặt nạ.

Trên mạng xã hội, rất nhiều cái tên được đưa ra để dự đoán ngừoi đứng phía sau MAD LONG

Chính sự biến hóa linh hoạt trong giọng hát, phong cách trình diễn lẫn cách giao tiếp khiến MAD LONG trở thành một trong những mascot khó đoán nhất mùa giải. Qua mỗi tiết mục, nhân vật lại mang đến một màu sắc khác biệt, khiến khán giả khó khoanh vùng danh tính thật phía sau lớp mặt nạ. Bên dưới các màn trình diễn, hàng loạt cái tên được đưa ra để dự đoán như Liz Kim Cương, MaiQuinn, Văn Mai Hương, Di Di...

Mỗi người lại có những lập luận riêng dựa trên màu giọng, cách nhả chữ và phong thái biểu diễn. Với loạt manh mối liên tục thay đổi qua từng vòng thi, MAD LONG vẫn là một trong những mascot khiến khán giả tò mò và chờ đợi nhất hiện tại. Danh tính thật phía sau lớp mặt nạ được kỳ vọng sẽ sớm được hé lộ trong những tập phát sóng tiếp theo.