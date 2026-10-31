Diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng sinh năm 1993 bán cà phê độc lạ ở Hà Nội

Bình An là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Tình Khúc Bạch Dương, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Chạy Trốn Thanh Xuân, Đừng Làm Mẹ Cáu hay Biệt Dược Đen.

Anh sở hữu chiều cao 1,82m, hoạt động trong cả hai lĩnh vực diễn xuất và người mẫu. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình, Bình An từng gây chú ý trên mạng xã hội từ khoảng cuối năm 2012, đầu năm 2013 nhờ những bộ ảnh mang phong cách Hàn Quốc.

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Bình An còn có niềm yêu thích đặc biệt với cá cảnh và nghệ thuật sắp đặt bể thủy sinh. Sở thích này được nam diễn viên đầu tư khá nhiều thời gian, công sức.

Bình An là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim. Ảnh: FBNV

Trước khi được biết đến rộng rãi qua các vai diễn, anh từng gây chú ý với những bộ ảnh mang phong cách Hàn Quốc và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ảnh: FBNV

Từ niềm đam mê cá cảnh, nam diễn viên từng lấn sân sang kinh doanh với mô hình đặc biệt. Đây là địa điểm kết hợp giữa quán cà phê và showroom thủy sinh, được anh đầu tư tại một căn biệt thự ở khu vực Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Không gian bên ngoài có khu vực sân vườn dành cho khách ngồi uống cà phê, trong khi bên trong được bố trí những bể thủy sinh kích thước lớn, tạo điểm nhấn cho toàn bộ địa điểm.

Điểm thu hút của mô hình không chỉ nằm ở việc phục vụ cà phê mà còn ở không gian trưng bày bể thủy sinh, phù hợp với những người yêu thích cá cảnh và nghệ thuật sắp đặt dưới nước. Việc đưa sở thích cá nhân vào mô hình kinh doanh cũng tạo nên màu sắc riêng cho địa điểm này.

Dù từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, Bình An vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án phim truyền hình. Trên màn ảnh, nam diễn viên có cơ hội thử sức với những hình tượng khác biệt so với hình ảnh thư sinh từng gắn liền với mình.

Từ niềm đam mê cá cảnh, nam diễn viên từng lấn sân sang kinh doanh với mô hình đặc biệt kết hợp giữa quán cà phê và showroom thủy sinh.

Dù từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, Bình An vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tham gia các dự án phim truyền hình.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Bình An còn được quan tâm sau khi công khai chuyện tình cảm với Á hậu Phương Nga. Chuyện tình của Bình An và Phương Nga bắt đầu được công chúng chú ý vào dịp Valentine năm 2019, khi cả hai công khai mối quan hệ. Trước đó, họ bén duyên sau khi gặp gỡ tại một sự kiện.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Bình An thường dành cho bạn gái những lời nhắn tình cảm, trong khi Phương Nga cũng thoải mái thể hiện sự gắn bó với nam diễn viên. Cả hai từng được khán giả yêu mến bởi cách tương tác tự nhiên, hài hước và không kém phần lãng mạn.

Sau khoảng 4 năm bên nhau, Bình An và Phương Nga tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022 tại Hà Nội. Hôn lễ có sự góp mặt của gia đình, bạn bè và nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Từ khi về chung nhà, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Bình An kết hôn với Á hậu Phương Nga vào tháng 10/2022, sau gần 5 năm hẹn hò. Ảnh: FBNV