Dàn diễn viên Râu Quặp sau 22 năm: Không Cục trưởng thì cũng là Giám đốc, tiếc nhất 1 nhân tài đoản mệnh

Vào dịp Tết Giáp Thân 2004, màn ảnh nhỏ Việt Nam ra đời một tác phẩm đầy tiếng cười mang tên Râu Quặp. Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần bấy giờ, khai thác những câu chuyện đời thường qua các tình huống trào phúng xoay quanh ba đôi vợ chồng do Hán Văn Tình - Vân Dung, Xuân Bắc - Minh Hằng và Quốc Anh - Hồ Liên đảm nhận.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của những người đàn ông mang tiếng "sợ vợ" tại một làng quê Bắc Bộ xưa, tạo nên những tình huống trào phúng, dở khóc dở cười gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 7X, 8X và 9X đời đầu. Với lối diễn duyên dáng, đậm chất sân khấu, bộ phim mang đến những màn tung hứng hài hước của dàn diễn viên. Đến nay, hơn hai thập kỷ trôi qua, những gương mặt từng xuất hiện trong Râu Quặp đã có những ngã rẽ khác nhau.

Râu Quặp được đánh giá là một trong những bộ phim hài Việt Nam hay nhất mọi thời đại

Xuân Bắc: Từ nghệ sĩ hài quen mặt đến Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn

Trong Râu Quặp, Xuân Bắc vào vai Sòi, là một anh nông dân lém lỉnh, mang lại tiếng cười bằng nét diễn duyên dáng, biểu cảm linh hoạt bên cạnh NSND Minh Hằng. Bấy giờ, nam nghệ sĩ đã là gương mặt quen thuộc trên truyền hình qua nhiều bộ phim và chương trình giải trí. Những năm tháng hoạt động nghệ thuật sau đó tiếp tục giúp anh củng cố vị trí trong lòng khán giả, đặc biệt với vai Nam Tào trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm.

Không chỉ diễn xuất nổi bật, Xuân Bắc từng đảm nhận nhiều vai trò quản lý tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc nhà hát năm 2016, sau đó trở thành Giám đốc vào năm 2021. Năm 2023, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

Hiện tại, Xuân Bắc đang giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi được bổ nhiệm vào tháng 10/2024. Trên cương vị người đứng đầu ngành quản lý và phát triển nghệ thuật biểu diễn cả nước, anh vừa công tác chính trị cấp cao, vừa duy trì ngọn lửa đam mê để làm điểm tựa vững chắc cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hán Văn Tình: Nghệ sĩ tài hoa ra đi trong tiếc thương

Hán Văn Tình trong Râu Quặp thủ vai Khuỳnh - anh nông dân nghèo, thật thà, hiền lành nhưng mang tiếng "sợ vợ", tạo nên cặp bài trùng kinh điển với Vân Dung. Lúc sinh thời, "lão Quềnh" luôn được đồng nghiệp và người hâm mộ kính trọng bởi lối sống giản dị, chân chất. Cách nói chuyện và thể hiện nhân vật của ông từng trở thành dấu ấn khó quên đối với nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài công việc diễn xuất, Hán Văn Tình còn có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật tuồng. Ông từng công tác tại Nhà hát Tuồng Việt Nam và được phong tặng danh hiệu NSƯT nhờ những đóng góp cho sân khấu truyền thống. Đáng tiếc, nam nghệ sĩ qua đời năm 2016, hưởng thọ 59 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Vân Dung: Gương mặt hài duyên dáng được khán giả yêu mến

Đóng cặp với Hán Văn Tình trong Râu Quặp, Vân Dung là nữ nghệ sĩ hiếm hoi giữ được sức hút liên tục suốt hơn hai thập kỷ qua mà không hề giảm nhiệt. Từ sân khấu đến truyền hình, cô xây dựng được phong cách hài riêng, không ngại hóa thân vào những nhân vật có tính cách khác biệt, đôi khi có phần đanh đá, chua ngoa nhưng vẫn duyên dáng.

Tên tuổi Vân Dung gắn liền với Gặp Nhau Cuối Tuần, Gặp Nhau Cuối Năm và nhiều chương trình hài được khán giả yêu thích. Hiện tại, Vân Dung vẫn là "cây đa cây đề" của làng hài phía Bắc và là gương mặt "vàng" của các dự án phim ảnh. Không chỉ màn ảnh nhỏ, Vân Dung phát triển thêm ở mảng điện ảnh khi chỉ trong năm 2025 và 2026, cô liên tiếp góp mặt trong các phim như Quỷ Nhập Tràng 2 phần hay Án Mạng Karaoke. Bên cạnh sự nghiệp vẫn rực rỡ, cuộc sống của cô cũng được chú ý khi cậu con trai Long Vũ nối nghiệp mẹ và nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Quốc Anh: NSND từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Một gương mặt gạo cội khác cũng xuất hiện trong Râu Quặp là NSND Quốc Anh. Trong phim, ông vào vai gã Lý trưởng tham lam, hống hách ngoài đường nhưng cứ về nhà là "quặp cánh" trước cô vợ sắc sảo. Ông có khả năng thể hiện những nhân vật giàu tính trào phúng, kết hợp nét diễn hình thể với cách nhấn nhá lời thoại đặc trưng. Nhờ đó, Quốc Anh trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều tiểu phẩm hài dân gian và chương trình giải trí.

Sự nghiệp của ông không chỉ gắn với tiếng cười. Quốc Anh có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực chèo, tham gia biểu diễn và góp phần duy trì sức sống của loại hình sân khấu truyền thống. Ông từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội trước khi nghỉ hưu. Những đóng góp cho nghệ thuật chèo cũng giúp nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND.

Minh Hằng: Người phụ nữ đứng sau những vai diễn sân khấu và truyền hình

Minh Hằng trong Râu Quặp là vợ của Xuân Bắc. Khác với hình ảnh hài hước thường gắn với nhiều nghệ sĩ cùng thời, sự nghiệp của nữ diễn viên được xây dựng từ nền tảng sân khấu. Minh Hằng thuộc lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình và chương trình sân khấu.

Trên màn ảnh nhỏ, nữ nghệ sĩ từng xuất hiện trong những tác phẩm như Trở Về Giữa Yêu Thương, Đấu Trí và Những Nhân Viên Gương Mẫu... Sau khi nhận danh hiệu NSND và nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, cô chọn rời xa sự ồn ào của phố thị để lui về tận hưởng cuộc sống điền viên tại một khu nhà vườn rộng rãi ở vùng ngoại ô, dành phần lớn thời gian chăm sóc cây cối và thú cưng.

Hồ Liên: Gương mặt từng góp mặt trong bộ phim hài dân gian

Còn NSƯT Hồ Liên là người vào vai cô vợ sắc sảo "át vía" Lý trưởng do Quốc Anh thể hiện. Sự góp mặt của Hồ Liên trong tác phẩm góp phần hoàn thiện câu chuyện xoay quanh ba cặp vợ chồng với những tình huống hài hước, trào phúng. Bộ phim cũng là dấu mốc đáng nhớ khi quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, cùng khai thác chất liệu dân gian theo cách gần gũi với khán giả.

Sau bộ phim, Hồ Liên cống hiến tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Hồ Liên ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn tính cách sắc sảo trên sân khấu và các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Đất Và Người, Những Người Độc Thân Vui Vẻ, Ga Xép… Cô cũng từng vai Táo Giáo dục của Táo quân - Gặp Nhau Cuối Năm. Hiện tại, cô đang giữ chức vụ Phó trưởng đoàn Kịch đương đại của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hơn hai thập kỷ không phải quãng thời gian ngắn đối với bất kỳ người làm nghệ thuật nào. Những thay đổi trong sự nghiệp của dàn diễn viên Râu Quặp cho thấy mỗi người đã chọn một con đường riêng. Với những ai từng yêu mến bộ phim, ký ức về các nhân vật năm ấy vẫn là một phần đáng nhớ của thời kỳ hài truyền hình Việt Nam.