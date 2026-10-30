Nữ MC SN 1993 lần đầu tiên dẫn Chung kết Olympia, từng đạt giải Ba tiếng Anh cấp tỉnh, là cựu Chủ tịch Hội Sinh viên khoa

MC/BTV Thái Trang là một trong bốn MC được lựa chọn dẫn dắt tại các điểm cầu địa phương trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, diễn ra vào sáng 1/11/2026 sắp tới. Đây là lần đầu tiên nữ MC đảm nhận vai trò này tại Olympia. Trước đó, cô đã có nhiều năm làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn qua các chương trình như Cất Cánh, Bản Tin Thế Hệ Số, Hôm Nay Ai Đến, Chuyển Động 24h...

MC Thái Trang sinh năm 1993, cô bắt đầu được chú ý khi tham gia cuộc thi Cầu Vồng năm 2014 dành cho những người có khả năng dẫn chương trình và giành ngôi Á quân. Ở thời điểm đạt thành tích này, Thái Trang vẫn đang là sinh viên. Sau cuộc thi, cô có cơ hội làm việc tại VTV và trở thành một trong những gương mặt dẫn chương trình của VTV6.

BTV Thái Trang là một trong bốn MC được chọn dẫn dắt tại các điểm cầu địa phương trong trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 (Ảnh: FBNV)

Trong những năm làm việc tại VTV6, Thái Trang không chỉ dẫn các chương trình giải trí dành cho giới trẻ mà còn đảm nhận những nội dung mang tính chính luận, xã hội. Cô từng chia sẻ rằng việc tiếp xúc với những chủ đề và nhân vật khác nhau giúp bản thân mở rộng hiểu biết, trong khi các chương trình dành cho giới trẻ đem lại nguồn năng lượng tích cực. Đây cũng là môi trường để nữ MC rèn luyện khả năng giao tiếp, xử lý tình huống và thích nghi với nhiều phong cách dẫn.

Trước khi trở thành MC quen mặt với khán giả, Thái Trang sở hữu thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật từ thời phổ thông, đại học. Được biết, cô là cựu học sinh Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương (cũ), nay thuộc TP. Hải Phòng. Trong những năm học tại Trường THPT Ninh Giang, Thái Trang từng giữ vai trò Bí thư Đoàn lớp A2, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường giai đoạn 2006-2008, cô từng giành giải Nhất cuộc thi Hùng biện cấp trường năm 2007, giải Ba cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm 2008 và giải Nhì Hội thi Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh năm 2006.

Thái Trang theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Cô từng Á quân cuộc thi Cầu Vồng (Ảnh: FBNV)

Sau khi tốt nghiệp THPT, Thái Trang theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), định hướng chuyên sâu về Tiếng Anh phiên dịch. Trong thời gian là sinh viên, cô tiếp tục tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và đảm nhận nhiều vị trí trong tổ chức sinh viên. Trong thời gian còn học đại học, Thái Trang từng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên khoa Sư phạm Tiếng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Cô cũng từng nhận giải Gương mặt được yêu thích nhất tháng của cuộc thi Sinh viên Việt Nam.

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Thái Trang là ngày 19/5/2023, khi cô chính thức trở thành người dẫn chính của bản tin Chuyển Động 24h. Trước đó, nữ BTV đã dẫn tiểu mục Talk Cuối Tuần, trò chuyện với nhiều khách mời thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026, Thái Trang sẽ lần đầu đảm nhận vai trò MC tại một trong những điểm cầu trong trận Chung kết năm. Với nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên sóng VTV, nữ BTV được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc riêng, đồng thời kết nối không khí cổ vũ sôi động từ địa phương tới sân khấu chính.

Là nữ MC duy nhất trong đội hình dẫn tại 4 điểm cầu Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2026, Thái Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình (Ảnh: FBNV)

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