Đây là món ăn hàng ngày của Ninh Dương Lan Ngọc, bảo sao ngọc nữ màn ảnh duy trì mức 46kg

Không phải những món ăn đắt tiền hay thực đơn giảm cân cầu kỳ, bữa ăn của Ninh Dương Lan Ngọc từng được cô tiết lộ khá giản dị. Có lúc chỉ là cơm với cá khô, khi khác lại là sinh tố rau củ hoặc những loại nước ép dễ uống. Nữ diễn viên cũng không ép mình ăn theo một thực đơn cố định mà thường chia nhỏ các bữa trong ngày.

Ninh Dương Lan Ngọc từng có thời điểm chỉ nặng khoảng 43 kg sau khi ép cân phục vụ công việc. Sau đó, cô dần điều chỉnh lại chuyện ăn uống. Mới đây, trong video thử thách bế chị gái ngọc nữ màn ảnh tiết lộ cô vẫn duy trì cân nặng ở mức 46kg. Nữ diễn viên cho biết mình không theo một chế độ ăn cố định mà chủ yếu chia nhỏ khẩu phần vì cơ thể không thể nạp quá nhiều thức ăn cùng lúc.

Nếu theo dõi sẽ thấy những món Lan Ngọc từng nhắc đến xoay quanh 3 nhóm khá rõ ràng.

Cơm và món mặn bình dân

Nghe đến thực đơn của một mỹ nhân nổi tiếng, nhiều người có thể hình dung ngay những đĩa salad, cá hồi hay các món ăn kiêng được cân đo cẩn thận. Nhưng món ăn Lan Ngọc từng nhắc đến lại bình dân đến bất ngờ: cơm với cá khô.

Nữ diễn viên từng chia sẻ vì lịch quay dày đặc, có những ngày cô gần như không ăn uống gì. Khi đó, cô chỉ thèm một bữa cơm với cá khô nhưng lượng thức ăn quá ít nên không đảm bảo dinh dưỡng. Gia đình phải tìm cách bổ sung thêm rau củ cho cô.

Chi tiết này cũng cho thấy Lan Ngọc không phải lúc nào cũng ăn theo kiểu “healthy” như nhiều người vẫn tưởng. Một bữa cơm giản dị với cá khô từng là món khiến cô thèm ăn trong giai đoạn cơ thể quá gầy. Điều thay đổi về sau không phải là cô biến bữa cơm thành một thực đơn khắt khe hơn, mà là chú ý ăn uống đều đặn và chia thành nhiều lần trong ngày.

Rau củ là thực đơn không thể thiếu hàng ngày

Nếu cơm cá khô là một món ăn được Lan Ngọc nhắc tới vì sự giản dị, thì rau củ lại là nhóm thực phẩm xuất hiện rõ nhất trong những chia sẻ về cách ăn của cô.

Lan Ngọc từng cho biết mình khá khó ăn rau, vì vậy cô bổ sung bằng các loại củ và những món rau củ được xay thành sinh tố. Đây cũng là thức uống cô lựa chọn khi không thể ăn quá nhiều trong một bữa.

Trước đó, trong giai đoạn Lan Ngọc ép cân quá mức, chính người thân cũng từng phải xay rau thành sinh tố để cô uống vì cô gần như không ăn được nhiều. Từ một giải pháp tình thế, rau củ xay dần trở thành một lựa chọn phù hợp với thói quen ăn uống của nữ diễn viên.

Gợi ý 1 vài món sinh tố rau + củ kết hợp rất dễ uống

Sinh tố cà rốt – cam: Cà rốt rửa sạch, hấp hoặc luộc sơ cho mềm rồi cắt nhỏ. Cho cà rốt, múi cam bỏ hạt, một ít nước lọc và vài viên đá vào máy xay nhuyễn. Vị ngọt tự nhiên của cam giúp món sinh tố rau củ dễ uống hơn.

Sinh tố cà chua – táo: Cà chua và táo rửa sạch, cắt miếng nhỏ, bỏ phần hạt cứng rồi cho vào máy xay cùng một chút nước lọc và đá. Có thể thêm vài giọt nước cốt chanh để vị tươi hơn. Món này có vị chua ngọt nhẹ, không cần cho nhiều đường.

Sinh tố cải bó xôi – chuối: Cải bó xôi rửa sạch, để ráo, chuối bóc vỏ cắt nhỏ. Cho cả hai vào máy xay cùng một ít sữa tươi không đường hoặc nước lọc và vài viên đá, xay mịn là dùng được. Chuối tạo vị ngọt tự nhiên, giúp vị rau dịu hơn.

Sinh tố xà lách – táo xanh: Xà lách rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi để ráo. Táo xanh bỏ hạt, cắt miếng nhỏ, cho cùng xà lách, một chút nước lọc và đá vào máy xay nhuyễn. Nếu thích vị thanh hơn, có thể thêm vài giọt nước cốt chanh.

Nước ép và những thức uống nhẹ, dễ chia thành nhiều bữa

Bên cạnh sinh tố, nước ép cũng nằm trong nhóm đồ uống được Lan Ngọc lựa chọn. Điểm chung của nhóm này là dễ dùng, không tạo cảm giác phải ăn một lượng lớn thức ăn trong một lần.

Lan Ngọc từng nói cơ thể mình không thể nạp quá nhiều cùng lúc nên cô thường chia nhỏ các bữa. Trong cách ăn ấy, những ly sinh tố và nước ép trở thành lựa chọn khá thuận tiện để bổ sung thêm rau củ thay vì cố ăn thật nhiều trong một bữa.

Đáng chú ý, đây không phải kiểu thực đơn mà Lan Ngọc dùng để “nhịn ăn cho gầy”. Ngược lại, sau giai đoạn từng ép cân từ 48kg xuống 43kg và gặp vấn đề về dạ dày, cô thay đổi cách nhìn về chuyện giữ dáng. Nữ diễn viên từng kể có thời gian mình chỉ ăn một bữa mỗi ngày, thậm chí có những ngày đi quay đến mức không ăn không uống.

Bởi vậy, nếu nhìn vào những món Lan Ngọc từng chia sẻ, điểm đáng chú ý không nằm ở việc cô ăn ít đến mức nào mà nằm ở cách chia nhỏ những gì mình ăn.