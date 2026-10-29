Nhìn Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn mà hết muốn lấy chồng

Trước thềm khởi chiếu, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục khiến khán giả chú ý khi tung đoạn best cut giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc. Màn đối đầu căng thẳng của cặp vợ chồng Văn Cường - Thị Liễu đã hé lộ cuộc hôn nhân ngột ngạt, những uất ức bị dồn nén suốt 8 năm bùng nổ qua màn tung hứng đầy cảm xúc của 2 diễn viên.

Best cut Chị Chị Em Em 3 của Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc

Trong đoạn best cut vừa được nhá hàng, Văn Cường sau khi xác nhận vợ có mối quan hệ ngoài luồng đã điên cuồng đập phá đồ đạc, trút giận với lời lẽ cay nghiệt. Gã kể công, nhắc lại chuyện mình từng trả nợ cho mẹ Thị Liễu, chuộc cô khỏi sòng bạc và cho cô cuộc sống nhung lụa, đủ đầy. Với Văn Cường, những gì gã đã làm dường như là món nợ ân tình đủ lớn để người vợ phải ngoan ngoãn ở bên mình. Nhưng đáp lại tràng dài những lời chất vấn ấy, Thị Liễu chỉ nhẹ nhàng nói: “Em muốn được yêu”.

ẢNh: NSX

Sự bình thản của Thị Liễu càng khiến Văn Cường mất kiểm soát. Thị Liễu bộc bạch cô không hỏi chồng đi đâu làm gì, không đòi hỏi bất cứ điều gì bởi luôn nghĩ rằng đã là vợ thì phải như vậy. Ngược lại, mọi hành động của cô từ ăn mặc, đi lại, nói năng đều nằm trong tay chồng. Những lời trách móc dần chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào, Thị Liễu bộc lộ sự cô độc trong cuộc hôn nhân tưởng chừng đủ đầy. Suốt 8 năm, cô quên mất mình cũng cần được yêu thương.

ẢNh: NSX

Đối diện với sự bùng nổ của vợ, Văn Cường từ giận dữ chuyển sang sững sờ, đôi mắt đỏ hoe. Gã một mực khẳng định mình yêu Thị Liễu, nhưng thứ tình cảm ấy lại bị bóp méo bởi sự chiếm hữu, gia trưởng và cách yêu vụng về. Sau cùng, Thị Liễu muốn chấm dứt cuộc hôn nhân với Văn Cường. Gã không thể chấp nhận sự thật và tự làm thương mình. Câu nói “8 năm qua, tôi có yêu em mà” càng khiến khoảnh khắc bùng nổ diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trở nên ám ảnh.

Ảnh: NSX

Chỉ qua một đoạn phim ngắn, Chị Chị Em Em 3 đã phần nào hé lộ mối quan hệ vợ chồng cực đoan giữa hai nhân vật. Thị Liễu được Văn Cường chuộc khỏi sòng bạc, nhưng sự giải thoát khỏi cảnh khốn cùng lại không đồng nghĩa với việc cô tìm thấy hạnh phúc. Cuộc sống nhung lụa mà người chồng tự hào mang đến không thể bù đắp cho sự thiếu vắng tình yêu và quyền được quyết định cuộc đời mình. Sau cùng, cả hai lại hành hạ nhau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Ảnh: NSX

Cũng chính vì thế, màn đối đầu giữa Văn Cường và Thị Liễu khiến khán giả phải "rén ngang". Trên MXH, không ít người cảm thán rằng nhìn Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc trong Chị Chị Em Em 3 mà hết muốn lấy chồng. Bởi nếu hôn nhân là nơi để tìm kiếm sự bình yên, thì cuộc sống của Văn Cường và Thị Liễu lại giống như một lời cảnh báo về những gì có thể xảy ra khi tình yêu bị đánh đồng với quyền sở hữu.

Dĩ nhiên, sự cực đoan trong mối quan hệ này không đại diện cho mọi cuộc hôn nhân. Văn Cường và Thị Liễu được đặt trong hoàn cảnh đặc biệt, họ từ đầu đã ràng buộc nhau khiến tình cảm trở nên méo mó, lệch lạc.

Ảnh: NSX

Bên cạnh nội dung gây chú ý, đoạn best cut còn giúp Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc ghi điểm nhờ màn thể hiện giàu cảm xúc. Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Lan Ngọc có màn trở lại ấn tượng. Từ ánh mắt nhẫn nhịn, giọng nói bình thản cho đến khoảnh khắc bật khóc, uất ức, nữ diễn viên cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. Nhan sắc nổi bật trên màn ảnh của cô cũng là điểm cộng.

Ảnh: NSX

Trong khi đó, Steven Nguyễn cho thấy mình liên tục được góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh là có lý do. Nam diễn viên thể hiện rõ nét sự gia trưởng, trơ tráo và hung hăng của Văn Cường qua từng cử chỉ, ánh mắt, đặc biệt là khoảnh khắc mất kiểm soát khi tranh cãi với vợ. Tuy nhiên, nhân vật không chỉ có một màu giận dữ, ánh mắt rưng rưng và vẻ sững sờ của Văn Cường qua cách thể hiện của Steven Nguyễn cũng hé lộ tình cảm mà gã không biết cách bày tỏ.

Ảnh: NSX

Với câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ nhiều ràng buộc, dây dưa, Chị Chị Em Em 3 được kỳ vọng sẽ mang đến những thước phim kịch tính, những lát cắt về tình yêu, hôn nhân. Phim còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh,... dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, do Will Vũ sản xuất.

Tác phẩm chính thức khởi chiếu từ ngày 30/10/2026.

Nguồn: NSX