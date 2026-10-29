Con số 15.000 liên quan đến ca sĩ Tùng Dương

Đúng 12h ngày 28/10, live-concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương bắt đầu mở bán một số hạng vé. Chỉ sau một giờ, 8.000 vé thuộc 4 khu vực gồm Đậm sâu A, Ánh sáng A, Mặt trời A và Skybox Phượng Hoàng đã được bán hết.

Đến 19h cùng ngày, số lượng vé được khán giả mua tiếp tục tăng lên, chạm mốc 15.000 vé. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một chương trình biểu diễn cá nhân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Mặc dù 8.000 vé tại 4 khu vực đầu tiên đã bán hết, khán giả vẫn có thể tìm mua những hạng vé khác được tiếp tục mở bán. Như vậy, con số 15.000 phản ánh lượng vé đã tiêu thụ trong thời gian chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, cho thấy sức hút không hề nhỏ của divo Tùng Dương.

Tùng Dương bán hết 15.000 vé đêm nhạc chỉ trong 6 tiếng

Trước sự đón nhận của công chúng, Tùng Dương bày tỏ niềm xúc động. Nam ca sĩ xem việc hàng nghìn khán giả lựa chọn mua vé ngay trong những giờ đầu mở bán là sự ghi nhận đối với hành trình làm nghề mà anh kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.

Đặc biệt, kết quả bán vé xuất hiện trong thời điểm Tùng Dương đang chuẩn bị bước vào một thử thách mới: đưa âm nhạc của mình từ không gian nhà hát quen thuộc đến sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người.

Từ những đêm nhạc trong nhà hát đến sân Mỹ Đình 40.000 khán giả

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương đã tổ chức 14 live-concert riêng, tất cả đều diễn ra trong không gian nhà hát. Vì vậy, việc lựa chọn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cho chương trình thứ 15 đánh dấu sự thay đổi lớn về quy mô biểu diễn.

"Bay về phía mặt trời" là live-concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của Tùng Dương. Chương trình dự kiến gồm khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm, được thiết kế cho không gian sân vận động. Nam ca sĩ cũng trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn.

Việc chuyển từ nhà hát sang sân vận động đặt ra nhiều yêu cầu mới, từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu đến cách truyền tải cảm xúc âm nhạc tới hàng chục nghìn khán giả. Điều đáng chú ý là chính Tùng Dương từng có những băn khoăn về khả năng tiếp cận công chúng của dòng nhạc mình lựa chọn. Nam ca sĩ chia sẻ rằng cách đây khoảng 20–25 năm, anh từng lo lắng bởi phong cách âm nhạc theo đuổi khá kén người nghe.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, anh đang từng bước mở rộng đối tượng khán giả, đồng thời tiếp tục giữ gìn cá tính nghệ thuật riêng. Việc 15.000 vé được tiêu thụ trong ngày đầu mở bán phần nào cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với bước chuyển mới này.

Với Tùng Dương, sân Mỹ Đình không đơn thuần là một địa điểm biểu diễn lớn hơn. Đây còn là cơ hội để anh thử nghiệm những cách thể hiện mới, kết nối với nhiều thế hệ người nghe và vượt qua giới hạn từng đặt ra trong sự nghiệp.

Đêm nhạc quy mô lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Live-concert "Bay về phía mặt trời" sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô dự kiến khoảng 40.000 khán giả. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc những thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như Hòa Minzy, GREY D, Phùng Khánh Linh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bên cạnh đó, một số khách mời khác vẫn chưa được ê-kíp tiết lộ.

Tùng Dương dự kiến mang đến sân khấu những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, xen kẽ các sáng tác mang màu sắc trẻ trung được lựa chọn từ album cùng tên sắp phát hành.

Trước thềm đêm diễn, nam ca sĩ cũng liên tục giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 7/2026, anh ra mắt MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", ca khúc do nhạc sĩ Đạt Max sáng tác. Đến tháng 8, Tùng Dương tiếp tục phát hành MV "Đậm sâu", đánh dấu sự hợp tác với nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long.

Đầu tháng 11/2026, nam ca sĩ dự kiến giới thiệu MV "Hàng vạn năm ánh sáng", sáng tác của nhạc sĩ Hùng Quân. Đây là ca khúc về tình yêu, hướng tới những cảm xúc và trải nghiệm khác nhau trong hành trình gắn bó của các cặp đôi.

Việc duy trì hoạt động sáng tạo song song với quá trình chuẩn bị concert cho thấy Tùng Dương không chỉ muốn nhìn lại chặng đường đã qua mà còn tiếp tục tìm kiếm những hướng đi mới trong âm nhạc.