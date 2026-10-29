Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh An Giang vừa ghi nhận một sự kiện đáng chú ý khi đường cất hạ cánh số 2 chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên. Chuyến bay mang số hiệu 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways được lựa chọn để đánh dấu cột mốc này, với thời gian hạ cánh vào lúc 7h05 ngày sáng 29/10.

Chuyến bay có hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến Phú Quốc. Sự kiện đánh dấu việc một hạng mục hạ tầng hàng không quan trọng chính thức bước vào hoạt động sau nhiều tháng thi công, kiểm tra và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật.

Đây cũng là bước tiến trong lộ trình mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hướng tới vận hành đồng thời hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga hành khách T2 từ tháng 5/2027, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cận cảnh máy bay của Sun PhuQuoc Airways khai trương đường cất hạ cánh số 2 của sân bay Phú Quốc (Ảnh SPA)

Những hành khách trên chuyến bay (Ảnh SPA)

Đường băng dài 3.300 m hoàn thành chỉ sau 8 tháng

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m, đáp ứng tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công trình được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và hệ thống đèn hiệu CAT II, hỗ trợ máy bay tiếp cận, hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế theo tiêu chuẩn khai thác được phê duyệt.

Với các thông số kỹ thuật này, đường băng có khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và phục vụ tàu bay Code F theo điều kiện khai thác phù hợp.

Đáng chú ý, công trình hoàn thành sau 8 tháng thi công trong điều kiện đặc thù của đảo Phú Quốc. Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai dự án giữa những khó khăn về thời tiết, nguồn nhân lực và vận chuyển vật tư bằng đường biển.

Cận cảnh đường cất hạ cánh số 2, Cảng HKQT Phú Quốc (Ảnh Chủ đầu tư)

Theo chủ đầu tư, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ. Trong thời gian thi công, sân bay Phú Quốc vẫn duy trì hoạt động, với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ.

Trước khi được chấp thuận khai thác, đường băng trải qua nhiều bước kiểm tra, đánh giá kỹ thuật và bay hiệu chuẩn. Cụ thể theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn được triển khai qua hai đợt vào cuối tháng 7 và đầu tháng 9/2026, sử dụng máy bay Beechcraft King Air 350.

VATM cũng xác nhận đã hoàn tất công tác chuẩn bị về dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, sẵn sàng phục vụ việc đưa đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phú Quốc vào khai thác thường xuyên từ ngày 29/10.

Phú Quốc chuẩn bị có đường băng dài 3.500 m, đón được Airbus A380

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào sử dụng cũng mở đầu giai đoạn nâng cấp tiếp theo tại sân bay Phú Quốc. Theo kế hoạch, sau khi đường băng mới đi vào khai thác, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ tạm đóng để nâng cấp, kéo dài từ 3.000 m lên 3.500 m.

Tổng chiều rộng đường băng sau nâng cấp dự kiến đạt 75 m, gồm 45 m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15 m mỗi bên. Công trình sau khi hoàn thành sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng Code F như Boeing 747-8F và Airbus A380-800.

Trong đó, Airbus A380 là dòng máy bay chở khách hai tầng cỡ lớn, còn Boeing 747-8F là dòng máy bay vận tải hàng hóa thân rộng. Khả năng tiếp nhận những dòng máy bay này sẽ mở rộng năng lực phục vụ các chuyến bay quốc tế quy mô lớn tại Phú Quốc.

Việc nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 mở rộng ơ hội đón những tàu bay thân rộng lớn ở sân bay Phú Quốc (Ảnh Wikipedia)

Trong khoảng 6 tháng thi công nâng cấp, hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường băng số 2 nhằm duy trì khai thác trong mùa bay Đông 2026–2027, khi tần suất chuyến bay được dự báo tăng khoảng 34%.

Đường băng số 1 dự kiến trở lại hoạt động từ tháng 5/2027. Khi đó, sân bay Phú Quốc sẽ có hai đường cất hạ cánh với chiều dài lần lượt 3.500 m và 3.300 m, giúp tăng tính linh hoạt trong điều hành bay.

Cùng thời điểm, nhà ga hành khách T2 cũng dự kiến được đưa vào khai thác. Công trình do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, tích hợp các công nghệ như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động và quầy làm thủ tục tự phục vụ.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3/2026, Changi Airports International sẽ tham gia quản lý, vận hành sân bay Phú Quốc, hỗ trợ nâng cao hiệu quả khai thác và phát triển kết nối quốc tế.

Theo dự kiến của doanh nghiệp, năm 2027, sân bay Phú Quốc có thể phục vụ khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế. Giai đoạn 1, sân bay hướng tới công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm và có thể mở rộng lên 50 triệu lượt trong dài hạn.

Ảnh phối cảnh nhà ga T2 sân bay Phú Quốc trong tương lai (Ảnh Chủ đầu tư)

Việc hoàn thiện hệ thống hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga T2 được kỳ vọng tạo nền tảng để Phú Quốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, đồng thời nâng cao khả năng kết nối đảo ngọc với các thị trường quốc tế.