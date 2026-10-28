Căn biệt thự bề thế của MC từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

MC, BTV Việt Khuê (SN 1984) là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt chỉn chu, điềm đạm. Trong sự nghiệp dẫn chương trình, anh từng gây ấn tượng khi đảm nhận nhiều vai trò tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, từ dẫn phụ, dẫn chính đến dẫn tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Bên cạnh đó, Việt Khuê còn là gương mặt quen thuộc của Ban Thể thao VTV, hoạt động với vai trò BTV, MC và bình luận viên thể thao trong các chương trình như 360 độ Thể thao, Thể thao 24/7 cũng như tại nhiều giải đấu lớn, trong đó có Ngoại hạng Anh và World Cup.

Không chỉ có sự nghiệp nổi bật, Việt Khuê còn gây chú ý bởi nền tảng gia đình và học vấn ấn tượng. Anh là con trai của Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng, đồng thời sở hữu thành tích học tập xuất sắc, được nhiều người nhắc đến như một trong những “siêu học bá” của VTV. Ở tuổi 42, BTV Việt Khuê đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên bà xã và các con. Gia đình anh hiện sinh sống trong một căn biệt thự bề thế tại Hà Nội, được hoàn thiện vào đầu năm 2023. Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo thanh lịch, không gian sống của nam BTV còn được chăm chút kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình và dành riêng một khu vực để anh duy trì niềm đam mê giảng dạy Toán học.

MC, BTV Việt Khuê dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia

BTV Việt Khuê check-in trong căn biệt thự bề thế của gia đình ở Hà Nội

Không gian sống nổi bật màu xanh - trắng của gia đình BTV Việt Khuê

Căn nhà của gia đình BTV Việt Khuê được hoàn thiện vào đầu năm 2023. Ngôi nhà xây dựng ngay trên phần đất gia đình đã sở hữu từ nhiều năm trước. BTV Việt Khuê từng chia sẻ, đây là mảnh đất do bố anh mua, sau đó trao lại cho con trai để xây dựng tổ ấm riêng. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch, hiện đại, lấy hai gam xanh - trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác mát mắt và dễ chịu. Mặt tiền là sự kết hợp hài hòa giữa đường nét hiện đại và một số chi tiết mang hơi hướng cổ điển, giúp tổng thể vừa sang trọng, chỉn chu, vừa phảng phất nét lãng mạn. Phía trước nhà có khoảng sân khá rộng, được gia đình tô điểm bằng nhiều cây xanh và hoa cảnh, tạo nên không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nơi cả nhà thỉnh thoảng tận dụng để chơi pickleball, biến khoảng sân riêng thành góc giải trí ngay tại nhà.

Nếu bên ngoài gây ấn tượng bởi thiết kế bề thế và khoảng sân rộng rãi, không gian bên trong căn nhà của gia đình Việt Khuê cũng ghi điểm với cách bài trí hiện đại, thanh lịch. Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được sắp xếp thoáng đãng, tạo cảm giác liền mạch giữa các không gian sinh hoạt chung. Hai gam xanh - trắng tiếp tục được sử dụng làm màu sắc chủ đạo, mang đến sự hài hòa từ ngoại thất đến nội thất. Khu vực tiếp khách rộng rãi, có cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời được bày trí gọn gàng với nội thất đẹp mắt, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng. Một điểm thú vị là gia đình Việt Khuê thường xuyên làm mới không gian sống bằng cách trang trí nhà cửa theo các dịp đặc biệt như Giáng sinh, Tết Nguyên đán... Nhờ đó, căn nhà vốn đã đẹp lại càng có thêm màu sắc, không khí tươi vui theo từng mùa lễ hội.

Khu vực bếp trong nhà được thiết kế theo hình chữ L, kết hợp cùng bàn đảo ở giữa, vừa tăng diện tích sử dụng vừa tạo sự thuận tiện khi nấu nướng. Ngay cạnh là bàn ăn rộng rãi, kết nối liền mạch với phòng khách, giúp các khu vực sinh hoạt chung thêm thông thoáng. Nhờ lợi thế diện tích lớn, gia đình có thể thoải mái bố trí nội thất mà không khiến căn nhà trở nên chật chội. Tông xanh pastel của hệ tủ bếp, cửa ra vào kết hợp với sắc trắng chủ đạo tạo nên tổng thể hài hòa, tươi sáng và đẹp mắt.

Một góc đặc biệt khác trong nhà BTV Việt Khuê là phòng dạy học được anh bố trí riêng để phục vụ công việc giảng dạy Toán. Dù đã có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực truyền hình, nam BTV vẫn duy trì niềm đam mê với môn học này, đồng thời tổ chức các lớp Toán trực tiếp và trực tuyến dành cho học sinh phổ thông, giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện tư duy. Bởi vậy, anh dành hẳn một không gian riêng cho hoạt động dạy học ngay tại nhà. Căn phòng được trang bị bàn ghế và khu vực để sách vở, mang dáng dấp của một lớp học thu nhỏ, vừa gọn gàng, ngăn nắp vừa thuận tiện cho việc giảng dạy.