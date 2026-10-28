Nam diễn viên SN 1973 lấy vợ kém 26 tuổi: "Chúng tôi từng muốn chia tay luôn"

Mới đây, tại buổi gặp gỡ với danh hài Thúy Nga, diễn viên Tiết Cương đã ôn lại kỷ niệm năm xưa.

Anh nói: "Anh em tôi học chung lớp nên có nhiều kỷ niệm lắm, từ lúc đi học tới khi ra trường cũng thường xuyên diễn chung. Tôi còn viết kịch bản cho Thúy Nga để diễn chương trình cho báo Mực Tím.

Tiết Cương và vợ

Tôi và Thúy Nga vừa bước ra sân khấu Lan Anh là khán giả vỗ tay rần rần. Thời đó báo Mực Tím năm nào cũng tổ chức show nên mời chúng tôi lên diễn tiểu phẩm kiểu tuổi học trò.

Tới giờ tôi vẫn nhớ khoảnh khắc tôi và Thúy Nga ra diễn, chúng tôi tung hứng, diễn phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng".

Thúy Nga tiết lộ: "Lúc còn học trong trường anh Tiết Cương hay bắt nạt tôi lắm, không ngờ ra làm nghề thì lại diễn ăn ý với nhau vô cùng".

Tiết Cương thanh minh: "Không phải, do tính Thúy Nga hậu đậu còn tôi lại làm lớp trưởng nên thế. Tôi hồi đó cũng hơi nóng tính nữa.

Bây giờ tôi đằm tính đi nhiều rồi. Hồi xưa tôi nóng tính 10 phần thì giờ giảm bớt 8 phần rồi".

Thúy Nga hỏi thẳng: "Vậy từ lúc anh Tiết Cương lấy vợ về thì anh sợ vợ hay vợ sợ anh?".

Tiết Cương cười đáp: "Trời ơi, quy luật xã hội mà. Người ta nói, vợ mình mình sợ xá gì thế gian. Nói vui chứ không phải tôi sợ vợ mà tôi tôn trọng vợ. Vợ chồng tôi tôn trọng nhau.

Thời gian đầu kết hôn hai vợ chồng tôi cũng cãi nhau. Ai có gia đình đều biết, lúc mới về sống chung thì khó hòa hợp lắm. Hai người là hai mảnh ghép có cá tính riêng, lại sống độc thân lâu năm nên khi về sống chung là cãi nhau dữ lắm, khó hòa hợp. Thậm chí, chúng tôi còn từng muốn chia tay luôn.

Nhưng qua hai năm thì mọi mâu thuẫn hết đi, nhất là từ lúc sinh con ra là mọi thứ bình yên. Thi thoảng chúng tôi cũng có mâu thuẫn nhưng không phải lớn. Tôi thấy vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau.

Vợ chồng bằng tuổi nhau thì dễ cãi nhau, dễ xưng mày tao nhưng vợ chồng tôi lại cách nhau nhiều tuổi nên cũng đỡ. Vợ tôi luôn tôn trọng tôi, không bao giờ xưng mày tao".

Thúy Nga nhận định: "Tôi phải công nhận vợ anh Tiết Cương rất xinh, lại có nét giống với anh Tiết Cương, đúng là tướng phu thê".