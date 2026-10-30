Việt Nam có cánh rừng hiếm hoi mỗi năm đổi qua 3 màu, cung trekking 14km đẹp như một góc trời Âu

Cánh rừng cuối năm lần lượt chuyển qua 3 gam màu

Trong phần lớn thời gian của năm, cánh rừng vẫn mang màu xanh quen thuộc giữa núi non và mặt hồ. Nhưng khi những đợt gió lạnh cuối năm xuất hiện, màu sắc bắt đầu thay đổi. Từ những tán lá xanh, từng mảng vàng dần hiện ra, tiếp đó là cam rồi đỏ thẫm, khiến cảnh quan chỉ trong vài tuần trở nên khác hẳn.

Rừng phong hương quanh hồ Rào Quán bắt đầu đổi màu rõ nhất vào những tháng cuối năm. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Nổi bật giữa những tán cây đổi màu là mặt hồ xanh nằm giữa núi. Có những cây mọc sát mép nước, thậm chí phần gốc chìm trong hồ, trong khi những tán lá vàng, cam, đỏ phản chiếu trên mặt nước. Nhìn từ trên cao, cảnh tượng dễ khiến người xem liên tưởng tới mùa thu ở những vùng ôn đới.

Địa điểm này là rừng phong hương quanh hồ Rào Quán, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, giáp khu vực xã Khe Sanh. Những năm gần đây, nơi đây dần được biết đến như một điểm ngắm mùa lá đổi màu đặc biệt vào cuối năm.

Theo Báo Nhân Dân, cây tại đây thường được gọi là phong hương, sau sau hoặc bạch giao hương. Thân cây cao, thẳng, lớp vỏ trắng đục; khi đứng thành từng cụm giữa núi, chúng còn gợi liên tưởng tới những cánh rừng bạch dương ở phương Tây.

Những tán lá chuyển dần từ vàng sang cam rồi đỏ, nổi bật bên mặt hồ xanh giữa núi rừng. (Ảnh: Chà Cùng Eco Zone)

Điểm hút mắt nhất vẫn là màu lá. Từ khoảng cuối tháng 11, những tán cây bắt đầu chuyển vàng. Sau đó sắc cam và đỏ xuất hiện nhiều hơn, có thời điểm ba gam màu xen kẽ trên cùng một khu vực, nổi bật trên nền nước hồ xanh ngọc và núi rừng phía sau.

Báo Nhân Dân từng mô tả đây là một không gian lãng mạn hiếm có giữa vùng đất vốn gắn với nắng gió. Sương mỏng, mặt hồ và những hàng cây đổi màu khiến khung cảnh cuối năm mang dáng dấp rất khác so với hình ảnh thường thấy của miền nhiệt đới.

Cung trekking 14km men theo hồ và rừng đổi màu

Muốn đi sâu vào khu vực có phong hương đẹp, du khách có thể lựa chọn cung trekking dài khoảng 14 km. Theo VnExpress, hành trình thường mất khoảng 4 giờ, bắt đầu từ khu vực Km 14 đường Hồ Chí Minh rồi men theo đường mòn quanh hồ Rào Quán.

Cung trekking dài khoảng 14km đưa du khách men theo hồ và xuyên qua nhiều đoạn rừng đang thay lá. (Ảnh: Phong Nha Travel)

Cung đường không chỉ xuyên qua những đoạn rừng đang đổi màu mà còn đi qua sườn núi, suối cạn và những khoảng trống nhìn xuống mặt hồ. Có đoạn hai bên đường là hàng cây đang chuyển sắc, tạo cảm giác như đi giữa một con đường mùa thu.

Một phần hành trình có thể kết hợp đi thuyền trên hồ. Từ mặt nước nhìn lên, các tán phong hương vàng, cam, đỏ hiện rõ bên sườn núi. Những cây mọc sát bờ hoặc vươn lên từ vùng nước nông tạo nên cảnh tượng đặc biệt, nhất là vào sáng sớm khi mặt hồ còn phẳng và sương chưa tan hết.

Có những cây mọc sát mép nước, tạo nên khung cảnh phản chiếu nhiều màu sắc trên mặt hồ. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Ngoài trekking, du khách còn có thể chèo SUP khi điều kiện thời tiết và an toàn cho phép, cắm trại hoặc kết hợp ngắm những cánh đồng điện gió ở Hướng Phùng.

Mùa lá đổi màu không kéo dài cố định. Báo Quảng Trị cho biết thời điểm đẹp thường từ cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 1 năm sau, nhưng có thể đến sớm hoặc muộn tùy nhiệt độ và thời tiết từng năm.

Đi thời điểm nào để dễ gặp mùa lá đẹp nhất?

Nếu mục tiêu chính là ngắm đủ các gam vàng, cam và đỏ, tháng 12 thường là khoảng thời gian đáng cân nhắc nhất. Đây cũng là lúc thời tiết tương đối se lạnh và nhiều khu vực rừng bước vào giai đoạn chuyển màu rõ.

Tháng 12 thường là thời điểm phù hợp để du khách săn cảnh rừng chuyển màu rõ nhất. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Trước chuyến đi, du khách nên kiểm tra hình ảnh cập nhật từ các đơn vị du lịch tại Khe Sanh - Hướng Phùng thay vì chỉ dựa vào lịch cố định. Chênh lệch khoảng một đến hai tuần có thể khiến màu rừng thay đổi đáng kể.

Người chọn trekking 14 km nên chuẩn bị giày có độ bám tốt, nước uống, áo khoác nhẹ và trang phục phù hợp với đường rừng. Một số đoạn có đá phủ rêu hoặc suối cạn nên dễ trơn khi trời ẩm. Nếu chưa quen địa hình, đi cùng hướng dẫn viên địa phương sẽ thuận tiện hơn.

Nhìn từ xa, mùa lá đổi màu khiến khu vực này gợi liên tưởng tới một góc trời Âu. (Ảnh: Phương Mai Tourist)

Du khách không muốn trekking toàn tuyến vẫn có thể lựa chọn trải nghiệm đi thuyền hoặc chèo SUP trên hồ để ngắm các khu rừng ven nước. Buổi sáng sớm và cuối chiều thường có ánh sáng đẹp, nhưng nhiệt độ có thể giảm nhanh khi trời tối.

Điều tạo nên sức hút của Rào Quán không chỉ nằm ở một cánh rừng thay lá. Đó là sự kết hợp giữa ba gam vàng - cam - đỏ, mặt hồ xanh, những dãy núi phủ sương và cung trekking dài 14 km. Trong một khoảng thời gian ngắn mỗi năm, toàn bộ cảnh vật như đổi mùa, tạo nên một góc trời Âu hiếm gặp giữa thiên nhiên Việt Nam.

Theo Báo Quảng Trị, Báo Nhân Dân, VnExpress