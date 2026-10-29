Sao nam Vbiz sinh năm 1996 tại Hà Nội đoạt giải quốc tế, từng áp lực phải vào nhà vệ sinh khóc một mình

Đức Phúc được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015. Khi đó, nam ca sĩ thuộc đội huấn luyện viên Mỹ Tâm và gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, dù còn khá rụt rè khi đứng trước đám đông.

Chiến thắng tại cuộc thi trở thành bước ngoặt, mở ra cơ hội để Đức Phúc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hành trình xây dựng chỗ đứng trong làng nhạc Việt không chỉ có những dấu mốc thuận lợi. Nam ca sĩ từng đối diện với nhiều ý kiến bàn luận về ngoại hình.

Qua nhiều năm hoạt động, Đức Phúc dần khẳng định tên tuổi bằng những ca khúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về và Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Anh trai Say Hi, góp mặt trong đội hình Best Five ở chặng cuối.

Đức Phúc được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ từng đối diện với nhiều ý kiến bàn luận về ngoại hình. Ảnh: FBNV

Vừa qua, anh công khai phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 2. Ảnh: FBNV

Năm 2025, Đức Phúc khiến netizen tự hào khi chiến thắng giải thưởng quốc tế. Tháng 9/2025, Đức Phúc đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025 tại Nga. Trong đêm chung kết ngày 20/9, nam ca sĩ trình diễn Phù Đổng Thiên Vương, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.

Tiết mục kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam với cách phối khí và dàn dựng sân khấu hiện đại. Với phần trình diễn này, Đức Phúc giành 422 điểm, vượt qua các đối thủ để đăng quang ngôi vị quán quân. Đây cũng là lần đầu Việt Nam có đại diện tham dự và giành chiến thắng tại Intervision.

Ngày đăng quang quốc tế của Đức Phúc trùng với cột mốc tròn 10 năm anh chiến thắng Giọng hát Việt 2015. Từ chàng trai trẻ từng bước vào làng nhạc bằng một cuộc thi truyền hình, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với một thành tích mang tầm quốc tế.

Tháng 9/2025, Đức Phúc đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025 tại Nga và đăng quang ngôi vị quán quân. Ảnh: FBNV

Tháng 12/2025, Đức Phúc ra mắt phim tài liệu Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam, nhìn lại hành trình chinh phục Intervision. Tại đây, nam ca sĩ lần đầu chia sẻ những áp lực phía sau phần trình diễn từng khiến khán giả vỡ òa.

Theo lời kể của Đức Phúc, ban đầu anh từng cân nhắc từ chối lời mời tham gia cuộc thi vì cảm thấy áp lực khi phải đại diện cho âm nhạc Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định nhận lời bởi xem đây là cơ hội hiếm có để giới thiệu văn hóa và âm nhạc quê hương đến bạn bè thế giới.

Quá trình chuẩn bị kéo dài 80 ngày với nhiều buổi họp, tập luyện và điều chỉnh phương án dàn dựng. Đức Phúc phải đồng thời rèn luyện giọng hát, vũ đạo, thể lực, trong khi ê-kíp liên tục xử lý những yêu cầu phát sinh. Nam ca sĩ thừa nhận Phù Đổng Thiên Vương là một trong những thử thách lớn nhất trong 10 năm làm nghề, có lúc anh lo lắng bản thân không thể hoàn thành những nốt cao của ca khúc.

Áp lực dồn nén khiến Đức Phúc có thời điểm phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc một mình. Anh không muốn để nhiều người biết chuyện vì lo tinh thần của ê-kíp bị ảnh hưởng. Sau khi bình tĩnh lại, nam ca sĩ tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng.

Ban đầu anh từng cân nhắc từ chối lời mời tham gia cuộc thi vì cảm thấy áp lực. Ảnh: FBNV

Áp lực dồn nén khiến Đức Phúc có thời điểm phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc một mình. Ảnh: FBNV