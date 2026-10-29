Danh tính "cô dâu concert" gây sốt tại show BIGBANG: Không phải lần đầu diện váy cưới đi đu thần tượng

Xuất hiện nổi bật giữa biển người tham dự sự kiện âm nhạc của BIGBANG trong chiếc váy cưới lộng lẫy cùng chiếc vòng cô dâu độc đáo, một fangirl Việt đã chiếm trọn spotlight và trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các mạng xã hội.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng gu thời trang cá tính, danh tính cô nàng nhanh chóng được netizen tìm ra: Đó chính là Tom Xinh, một sáng tạo nội dung đình đám từng không ít lần khiến dân mạng ngỡ ngàng khi "lên đồ" cực cháy đi xem concert quốc tế.

Màn "lên đồ" váy cưới gây sốt tại concert BIGBANG

Mới đây, sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế thuộc khuôn khổ World Tour của nhóm nhạc Kpop huyền thoại BIGBANG đã diễn ra trong không khí bùng nổ, thu hút hàng vạn người hâm mộ tham dự. Bên cạnh những giai điệu đi cùng năm tháng và không gian trình diễn đẳng cấp, sự chú ý của cộng đồng mạng còn đổ dồn vào những màn "lên đồ" thời thượng, độc đáo từ dàn khán giả đi xem concert.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến hình ảnh một cô gái Việt khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, đầu cài khăn voan cô dâu, tay cầm lightstick vương miện rạng rỡ hòa mình giữa khán đài. Chiếc váy cưới dạng đuôi xòe độc đáo còn được trang trí tỉ mỉ bằng vô số hình vẽ, ký hiệu biểu tượng của BIGBANG, chữ ký của các thành viên G-Dragon, Taeyang, Daesung cùng logo fandom VIP.

Hình ảnh "cô dâu đi đu concert" với nụ cười tỏa nắng và thần thái rạng ngời nhanh chóng được truyền tay nhau trên các nền tảng TikTok, Facebook và Instagram, thu về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời tán dương từ cư dân mạng.

Hóa ra là hot TikToker Tom Xinh với gu thời trang cá tính

Nữ chính trong bộ váy cưới gây bão chính là Tom Xinh, một gương mặt sáng tạo nội dung và KOL nổi tiếng trong giới trẻ. Tom Xinh hiện sở hữu tài khoản TikTok @tomxinh_ với hơn 232.000 người theo dõi và hơn 14,6 triệu lượt thích, cùng trang Instagram cá nhân thu hút hơn 62.000 follower. Cô nàng ghi điểm mạnh mẽ nhờ nét đẹp cuốn hút, đôi mắt sắc sảo cùng phong cách thời trang biến hóa đa dạng, từ quyến rũ, hiện đại cho đến chút phá cách Y2K đầy ấn tượng.

Trên các trang cá nhân, cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, phong cách ăn mặc thời thượng cùng các chuyến du lịch, trải nghiệm dịch vụ cao cấp. Thần thái tự tin cùng gu thẩm mỹ nhạy bén giúp cô luôn biết cách tỏa sáng và thu hút sự chú ý trong mọi khung hình.

Không phải lần đầu "gây bão" tại các sự kiện âm nhạc quốc tế

Đối với những ai thường xuyên theo dõi Tom Xinh, việc cô nàng diện trang phục độc lạ đi xem concert thần tượng hoàn toàn không phải là điều quá bất ngờ. Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên gái xinh này hóa thân thành "cô dâu" khi đi đu concert.

Niềm đam mê âm nhạc cuồng nhiệt kết hợp cùng sự sáng tạo không giới hạn trong thời trang đã giúp Tom Xinh trở thành một trong những "fangirl chính hiệu" nổi bật nhất. Màn xuất hiện lộng lẫy tại show BIGBANG lần này một lần nữa khẳng định phong cách cá nhân ấn tượng, đồng thời nhận được sự thán phục và yêu mến lớn từ đông đảo cư dân mạng.