Sống đủ lâu để thấy Lee Min Ho cũng có ngày này!

Mới đây, lễ trao giải Blue Dragon Film Awards lần thứ 47 (Rồng Xanh) vừa công bố danh sách đề cử, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, có những cái tên "quái vật" màn ảnh như Koo Kyo Hwan, Park Hae Il (Assassin(s)), Sul Kyung Gu, Yoo Hae Jin và Jo In Sung. Hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất cũng "căng" không kém khi gọi tên Go Ah Sung, Moon Ga Young, Shin Min Ah, Lee Jung Eun và ảnh hậu Jeon Do Yeon.

Giữa những cái tên quen thuộc với giới chuyên môn, sự xuất hiện của một tài tử vốn gắn liền với hình tượng mỹ nam màn ảnh nhỏ không khỏi gây bất ngờ: Lee Min Ho với đề cử Nam phụ xuất sắc nhất cho với bộ phim The Assassin(s). Anh sẽ cạnh tranh cùng những cái tên đáng chú ý như Koo Kyo Hwan (Colony), Oh Jung Se (Wild Sing), Um Mun Suk (HOPE) và Zo In Sung (Possible Love).

Lee Min Ho xuất hiện trong đề cử Nam phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Blue Dragon Film Awards lần thứ 47

Dành cho ai chưa biết về bộ phim giúp Lee Min Ho được đề cử, The Assassin(s) (Những Kẻ Ám Sát) là bộ phim chính trị giật gân do đạo diễn Hur Jin Ho nhào nặn. Phim lấy cảm hứng từ một trong những sự kiện chấn động nhất lịch sử hiện đại Hàn Quốc: Vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee vào ngày 15/8/1974 tại Nhà hát Quốc gia - nơi viên đạn lạc đã cướp đi sinh mạng của Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo. Không tái hiện lịch sử đơn thuần, The Assassin(s) đào sâu vào những góc khuất điều tra, thuyết âm mưu chưa có lời giải thông qua lăng kính của lực lượng cảnh sát và giới báo chí đương thời.

Trong phim, Lee Min Ho hóa thân thành Han Young Il - một phóng viên tập sự xuất thân từ gia đình quyền thế đang tràn đầy nhiệt huyết. Vừa vào nghề, Young Il đã trực tiếp chứng kiến vụ nổ súng kinh hoàng và bị cuốn vào vòng xoáy điều tra nguy hiểm. Nhân vật của anh đại diện cho tiếng nói non nớt nhưng bướng bỉnh trong tòa soạn, một người trẻ dấn thân vào nguy hiểm để tìm kiếm sự thật, đối đầu trực diện với sức ép từ quyền lực. Đồng hành với anh là 2 ảnh đế kỳ cựu là Yoo Hae Jin và Park Hae Il.

Lee Min Ho trong vai Han Young Il - một phóng viên tập sự

Đáng nói, đây là lần đầu tiên sau 11 năm Lee Min Ho có mặt trong danh sách đề cử diễn xuất tại Blue Dragon Film Awards nói riêng và bộ 3 giải thưởng điện ảnh lớn nhất Hàn Quốc (gồm Baeksang, Blue Dragon, Grand Bell) nói chung. Lần gần nhất là năm 2015, với đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc với bộ phim Gangnam Blues. Cũng trong năm đó, anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Grand Bell Awards, cho thấy từng có thời điểm tài tử không chỉ được yêu thích nhờ ngoại hình mà còn được ghi nhận ở lĩnh vực điện ảnh.

Cho đến nay, dù danh tiếng toàn cầu của anh chưa giảm nhiệt nhưng cái mác "diễn viên một màu", "bình hoa di động" vẫn luôn khiến Lee Min Ho chưa được đánh giá cao ở mảng điện ảnh thương mại hay kể cả năng lực diễn xuất trên màn ảnh nhỏ.

Lee Min Ho có ngoại hình đẹp là điều không phải bàn cãi, nhưng diễn xuất của anh vẫn là điêu khiến khán giả phải tranh cãi nhiều

Trên mạng xã hội, thông tin này nhanh chóng khơi dậy nhiều phản ứng từ khán giả. Những phản ứng như “sống đủ lâu để chứng kiến ngày này” xuất hiện trong các bình luận, cho thấy sự bất ngờ khi thấy Lee Min Ho được đề cử diễn xuất tại một giải thưởng lớn. Mặt khác, nhiều khán giả cũng tò mò về màn thể hiện của anh trong tác phẩm lần này.

Lee Min Ho là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu, đặc biệt sau thành công của Vườn Sao Băng (2009). Vai diễn Goo Jun Pyo đã đưa tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả châu Á, mở đường cho hàng loạt dự án truyền hình đình đám sau đó như Thợ Săn Thành Phố, Người Thừa Kế, Quân Vương Bất Diệt... Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sức hút ngôi sao, Lee Min Ho nhiều năm qua vẫn là mỹ nam hàng top của Kbiz, ược các nhà sản xuất và thương hiệu săn đón. Tuy nhiên, sự nổi tiếng rộng khắp cũng khiến anh thường được nhắc đến nhiều hơn với tư cách một ngôi sao Hallyu thay vì diễn viên chuyên trị những vai diễn nặng về tâm lý trên màn ảnh rộng.

Đầy đủ danh sách đề cử tại giải Blue Dragon Film Awards lần thứ 47:

Phim xuất sắc nhất:

- Colony

- The World of Love

- The Assassin(s)

- The King’s Warden

- HOPE

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

- Koo Kyo Hwan (Once We Were Us)

- Park Hae Il (Assassin(s))

- Sul Kyng Gu (Possible Love)

- Yoo Hae Jin (The King’s Warden)

- Jo In Sung (Hope)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

- Go Ah Sung (Pavane)

- Moon Ga Young (Once We Were Us)

- Shin Min Ah (The Eyes)

- Lee Jung Eun (The Journey To Gyeongju)

- Jeon Do Yeon (Possible Love)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Koo Kyo Hwan (Colony)

- Oh Jung Se (Wild Sing)

- Eom Moon Seok (Hope)

- Lee Min Ho (Assassin(s))

- Jo In Sung (Possible Love)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

- Kim Shin Rok (Colony)

- Park Ji Hyun (Wild Sing)

- Jang Hye Jin (The World Of Love)

- Jeon Mi Do (The King’s Warden)

- Cho Yeo Jeong (Possible Love)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất:

- Moon Sang Min (Pavane)

- Moon Ji Hoon (Tazza 4: The Song Of Beelzebub)

- Park Ji Hoon (The King’s Warden)

- Lee Jong Won (Salmjokji: Whispering Water)

- Joo Min Hyeong (Funky Freaky Freaks)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất:

- Kim Si Ah (Summer’s Camera)

- Seo Su Bin (The World of Love”

- Lee Yeon (The Journey to Gyeongju)

- Jang Da Ah (Salmjokji: Whispering Water)

- Jung Ho Yeon (Hope)

Đạo diễn xuất sắc nhất:

- Na Hong Jin (Hope)

- Yeon Sang Ho (Colony)

- Yoon Ga Eun (The World of Love)

- Jang Hang Jun (The King’s Warden)

- Hur Jin Ho (The Assassin(s))

Đạo diễn mới xuất sắc nhất:

- Kwon Yong Jae (The Price of Goodbye)

- Kim Mi Jo (The Journey to Gyeongju)

- Divine Sung (Summer’s Camera)

- Lee Sang Min (Salmjokji: Whispering Water)

- Han Chang Lok (Funky Freaky Freaks)

Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất

- Possible Love

- Colony

- Good News

- Hope

- HUMINT

Kịch bản xuất sắc nhất

- Possible Love

- The Journey to Gyeongju

- Good News

- The World of Love

- The King’s Warden

Nhạc phim xuất sắc nhất

- Possible Love

- Once We Were Us

- Wild Sing

- Pavane

- Hope

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất

- Good News

- The Assassin(s)

- The King’s Warden

- Pavane

- Hope

Dựng phim xuất sắc nhất

- Possible Love

- Good News

- Once We Were Us

- Hope

- HUMINT

Thành tựu kỹ thuật xuất sắc nhất

- Colony

- Salmjokji: Whispering Water

- Wild Sing

- Hope

- HUMINT