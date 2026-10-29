Lương 46 triệu, nữ nhân viên văn phòng chi 15 triệu/tháng để ở nhà thuê

CoCo, 30 tuổi, là nhân viên văn phòng sống tại Thượng Hải (Trung Quốc). Với mức lương khoảng 12.000 NDT (tương đương 46 triệu đồng)/tháng, cô dành 3.700 NDT (khoảng 15 triệu đồng) để thuê một căn hộ rộng 37m².

Căn nhà không mới, diện tích cũng chẳng lớn, nhưng sau một thời gian sinh sống, CoCo nhận ra đây là không gian phù hợp để nghỉ ngơi, nấu ăn và gặp gỡ bạn bè.

CoCo.

30 tuổi đi thuê căn hộ 37m2, giá 15 triệu/tháng để ở

Khi mới đến Thượng Hải, CoCo chỉ kiếm được khoảng 5.000 NDT/tháng (khoảng 19 triệu đồng). Với mức thu nhập ấy, cô phải tính toán từng khoản chi, từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày. Sau nhiều năm đi làm, thu nhập tăng lên khoảng 12.000 NDT/tháng (khoảng 46 triệu đồng), giúp cô có thêm lựa chọn về nơi ở.

Hiện tại, CoCo thuê căn hộ 37m² tại khu Từ Hối, Thượng Hải. Căn nhà đã cũ nhưng có đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp và phòng tắm. Khung cảnh hàng cây xanh bên ngoài cũng là điểm cộng với cô, vốn yêu thích cây cối.

Theo bảng tính chi tiêu từng chia sẻ, CoCo dành khoảng 3.700 NDT (14-15 triệu đồng) mỗi tháng cho tiền thuê nhà, 300 NDT (khoảng 1,2 triệu đồng) cho đi lại, 1.500 NDT (khoảng 5,8 triệu đồng) cho ăn uống và 2.000 NDT (khoảng 7,7 triệu đồng) cho các khoản chi tiêu hằng ngày. Cô cho biết sau khi trừ bảo hiểm và thuế, thu nhập thực nhận chỉ nhỉnh hơn 10.000 NDT/tháng (gần 39 triệu đồng). Dựa trên các khoản chi đã liệt kê, cô ước tính còn khoảng 2.500 NDT (gần 9,7 triệu đồng) để tiết kiệm mỗi tháng.

Căn phòng trống ban đầu.

Căn phòng sau khi cải tạo.

Đây vẫn là bài toán cần cân đối, nhất là khi CoCo còn muốn tích lũy cho tương lai. Tuy nhiên, thu nhập tăng lên cũng giúp cô chủ động hơn trong việc lựa chọn nơi ở, thay vì chỉ tìm một chỗ đủ để sinh hoạt như những ngày đầu mới đến Thượng Hải.

Với CoCo, khoản tiền thuê nhà không chỉ đổi lấy một nơi để ngủ nghỉ. Cô có thể tự nấu món mình thích, nằm xem TV sau giờ làm hoặc mời bạn bè đến nhà trò chuyện. Trong một lần tụ tập, khi cùng bạn bè chuẩn bị đồ ăn và chia sẻ chuyện công việc, cô chợt cảm thấy số tiền mình bỏ ra cho căn hộ cũng đáng.

Nhà thuê không chỉ để ở, mà còn là nơi tận hưởng cuộc sống riêng

Trước đây, CoCo không quá chú trọng đến chuyện nhà cửa, chỉ cần có chỗ ở ổn định là đủ. Nhưng sau khi chuyển đến căn hộ mới, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những trải nghiệm nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như tự nấu ăn, pha cà phê và chăm sóc cây xanh.

Cô yêu thích việc ở nhà, tự nấu ăn, pha đồ uống.

Căn hộ gần như trống trơn khi cô mới chuyển đến, ngoài một chiếc giường. Đây cũng là cơ hội để CoCo tự lựa chọn những món đồ phù hợp với nhu cầu thay vì sử dụng nguyên trạng nội thất có sẵn. Trong khoảng ba tháng, cô từng bước bổ sung bàn ghế, cốc chén và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Vì phòng khách nhỏ, cô chọn bàn tròn đường kính 70cm để tiết kiệm diện tích và dễ di chuyển. Những chậu cây xanh cũng dần xuất hiện, khiến không gian trở nên gần gũi hơn.

CoCo không cần mua sắm tất cả cùng lúc hay đầu tư vào những món đồ đắt tiền, mà có thể bổ sung dần theo khả năng tài chính. Sau một thời gian, căn nhà dần mang dấu ấn riêng, phù hợp với thói quen và sở thích của cô.

Sự thay đổi ấy cũng khiến CoCo tận hưởng thời gian ở nhà nhiều hơn. Những buổi sáng cuối tuần có nắng chiếu vào phòng, những chậu cây vừa nhú lá hay một bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị dần trở thành niềm vui thường ngày. Căn hộ cũng là nơi cô có thể gặp gỡ bạn bè và thư giãn sau những giờ làm việc.

Cô trồng nhiều cây xanh, có góc thư giãn riêng trong nhà.

CoCo từng chia sẻ rằng việc bắt đầu làm nội dung về nhà cửa trên mạng xã hội còn giúp cô có thêm động lực thử những điều mới và tự tin hơn trong cuộc sống. Với cô, căn hộ thuê không đơn thuần là nơi trở về sau giờ làm, mà còn là không gian để tự quyết định cách sinh hoạt và tận hưởng cuộc sống riêng.

Dù tiền thuê gần 15 triệu đồng mỗi tháng vẫn là khoản chi đáng kể, CoCo dường như đã tìm thấy điều mình cần ở nơi ở hiện tại: không nhất thiết phải sở hữu một căn nhà mới có được không gian sống phù hợp. Quan trọng hơn, nơi đó giúp cô cảm thấy thoải mái, chủ động trong sinh hoạt và trân trọng hơn thành quả sau những năm đi làm.

Ảnh: Xiaohongshu.