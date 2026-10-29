Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Ăn bánh tráng qua ngày, nay hát 15 phút có 750 triệu đồng

Ngày 29/10, Phùng Khánh Linh chính thức được gọi tên trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026) của TC Candler. TC Candler là chuyên trang phê bình nghệ thuật, điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, được biết đến với hai bảng xếp hạng thường niên The 100 Most Beautiful Faces và The 100 Most Handsome Faces. Mỗi năm, danh sách được tuyển chọn từ hàng trăm nghìn nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu, với các đề cử được công bố theo từng đợt trước khi bảng xếp hạng chính thức ra mắt.

Phùng Khánh Linh được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Theo giới thiệu của TC Candler, việc lựa chọn không chỉ dựa trên vẻ đẹp ngoại hình theo những tiêu chuẩn thông thường mà còn xem xét các yếu tố như sự duyên dáng, nét độc đáo, phong thái tự tin, đam mê và khả năng truyền cảm hứng. Đây là danh sách mang tính tuyển chọn của TC Candler cùng nhóm Independent Critics, không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc đại chúng. Việc được đề cử cũng chưa đồng nghĩa với việc nhân vật chắc chắn góp mặt trong top 100 cuối cùng.

Visual ấn tượng của Phùng Khánh Linh

Năm 2026, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lần lượt xuất hiện trong danh sách đề cử của chuyên trang này, ở cả hạng mục nam và nữ. Sự góp mặt của Phùng Khánh Linh khiến khán giả chú ý hơn đến nữ ca sĩ vốn được biết đến chủ yếu qua âm nhạc, đặc biệt trong giai đoạn cô đang tạo được dấu ấn rõ nét với album Giữa Một Vạn Người và chuỗi concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Phùng Khánh Linh theo đuổi phong cách nữ tính nhưng táo bạo, nhiều nét riêng. Visual nữ ca sĩ thăng hạng kể từ khi quyết định trung thành với mái tóc dài màu bạch kim, tô đậm vẻ bí ẩn, cá tính mà cô nàng theo đuổi.

Hôm Nay Tôi Buồn là một trong những bản hit đầu sự nghiệp của Phùng Khánh Linh

Trước khi trở thành người định hình Vpop như hiện tại, Phùng Khánh Linh từng trải qua quãng thời gian chật vật. Bước ra từ Giọng hát Việt 2015, nữ ca sĩ không lập tức có được vị trí vững chắc trên thị trường âm nhạc. Có thời điểm, cô từng chia sẻ về cuộc sống khó khăn, phải ăn bánh tráng qua ngày vì không còn nhiều tiền do đã dồn hết sức làm nhạc. Để duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi âm nhạc, Phùng Khánh Linh duy trì việc từng bán hàng online.

Năm 2018, Hôm Nay Tôi Buồn giúp tên tuổi Phùng Khánh Linh được biết đến rộng rãi hơn. Ca khúc mang màu sắc tự sự, dễ nghe, đồng thời cho thấy thế mạnh của cô trong việc sáng tác và thể hiện những câu chuyện cá nhân qua âm nhạc. Tuy nhiên, sau thành công này, nữ ca sĩ không lựa chọn cách phát hành sản phẩm liên tục để duy trì sức nóng mà dành nhiều thời gian hơn cho việc xây dựng album và định hình màu sắc riêng. Từ yesteryear đến CITOPIA, Phùng Khánh Linh từng bước cho thấy định hướng muốn được nhìn nhận như một nghệ sĩ có thế giới âm nhạc riêng, thay vì chỉ được nhớ đến qua một vài bản hit đơn lẻ.

Giữa Một Vạn Người phát hành vào tháng 10/2025 là dự án thay đổi cả sự nghiệp của Phùng Khánh Linh

Giữa Một Vạn Người phát hành vào tháng 10/2025 là dự án thay đổi cả sự nghiệp của Phùng Khánh Linh. Album đánh dấu sự thay đổi từ màu sắc city pop trước đó sang những thử nghiệm với alternative pop, dream pop, punk và indie rock. Không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại, dự án còn giúp Phùng Khánh Linh đến gần hơn với công chúng.

Nhiều ca khúc trong album như Ước Anh Tan Nát Con Tim, Em Đau, Hãy Nói Anh Sai Rồi và Anh Là Thằng Tồi được khán giả chia sẻ rộng rãi, tạo hiệu ứng trong cộng đồng nghe nhạc. Album cũng nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn, đưa Phùng Khánh Linh vào cuộc đua ở những hạng mục quan trọng như Album của năm, Nữ ca sĩ của năm và Nhạc sĩ của năm tại các lễ trao giải.

Phùng Khánh Linh cứ làm show là cháy vé

Sau nhiều năm kiên trì với lựa chọn âm nhạc của mình, nữ ca sĩ bắt đầu nhìn thấy thành quả rõ rệt hơn. Thành công của Giữa Một Vạn Người không chỉ nằm ở mức độ lan tỏa của các ca khúc mà còn được thể hiện qua việc khán giả sẵn sàng mua vé để theo dõi cô trong những đêm diễn riêng. Chỉ trong năm 2026, Phùng Khánh Linh đã mang Giữa Một Vạn Tour đi lưu diễn Bắc - Nam và ghi nhận mọi show diễn cháy vé. Show diễn mới nhất thu hút 7000 khán giả. Cứ mở bán vé, Phùng Khánh Linh lại nhanh chóng tẩu tán hết.

Concert của Phùng Khánh Linh nhận được nhiều phản hồi tích cực về phần dàn dựng và các tiết mục trình diễn. Chương trình được xây dựng theo concept lấy cảm hứng từ Hồ Thiên Nga, hoàng gia châu Âu một cách xuyên suốt, bám sát tinh thần album Giữa Một Vạn Người. Từ setlist, hình ảnh sân khấu, ánh sáng đến vũ đạo và cách dẫn dắt câu chuyện, Phùng Khánh Linh cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho dự án live concert đầu tay.

Concert của Phùng Khánh Linh đậm tính nghệ thuật

Điểm đáng chú ý là sức hút của chương trình không phụ thuộc vào những chiêu trò phô trương. Các tiết mục được sắp xếp theo mạch cảm xúc, trong khi nữ ca sĩ kể lại hành trình làm nghề của mình thông qua âm nhạc. Đây cũng là cách cô đưa những sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân đến gần hơn với khán giả trên sân khấu.

Từ thành công với album phòng thu và tour concert cháy vé, vị thế của Phùng Khánh Linh trên thị trường được nâng cao. Theo thông tin trong ngành tổ chức sự kiện, cát-xê show thương mại hiện tại của Phùng Khánh Linh được cho là đã lên tới 750 triệu đồng. Với thời lượng ở các show thương mại, ca sĩ thường đảm nhận set diễn kéo dài khoảng 15-20 phút, tương đương 3-5 ca khúc. Trước khi Giữa Một Vạn Tour diễn ra và liên tiếp cháy vé, cát-xê của cô được cho là dao động trong khoảng 200-250 triệu đồng/show. Như vậy, mức giá hiện tại tăng khoảng 3-4 lần so với trước.

Cát xê thương mại của Phùng Khánh Linh đạt con số ấn tượng sau thành công của album và tour concert

Thông tin về cát-xê được lan truyền trong giới booking show và các agency tổ chức sự kiện, mang tính chất tham khảo. Mức thù lao thực tế có thể thay đổi tùy tính chất chương trình, quy mô sự kiện, thời lượng biểu diễn và thỏa thuận cụ thể với ban tổ chức. Dù vậy, mức tăng đáng kể này phần nào phản ánh sự thay đổi về vị thế của Phùng Khánh Linh trên thị trường. Sức hút của nữ ca sĩ không chỉ đến từ những ca khúc được chia sẻ rộng rãi mà còn thể hiện qua lượng khán giả sẵn sàng bỏ tiền mua vé concert, sự quan tâm dành cho các sản phẩm âm nhạc và khả năng duy trì một tệp người nghe trung thành.

Phùng Khánh Linh đang là nghệ sĩ dẫn đầu thế hệ với tư duy làm nghề khác biệt

Từ cô gái từng phải ăn bánh tráng qua ngày, bán hàng online để có tiền tiếp tục làm nhạc, Phùng Khánh Linh hiện có chuỗi concert cá nhân liên tục cháy vé và mức cát-xê tiệm cận hạng A. 10 năm sau khi bước ra từ một cuộc thi âm nhạc, nữ ca sĩ đang trải qua giai đoạn rực rỡ hơn trong sự nghiệp, với những thành quả đến từ quá trình bền bỉ theo đuổi con đường đã chọn.