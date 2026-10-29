Người phụ nữ SN 1990 kiếm 387,75 tỷ đồng/năm: Từng đi bán hàng rong với khoản vốn chỉ 2,7 triệu đồng

Cách đây 14 năm, Dong Na - Một bà mẹ đơn thân sinh năm 1990 tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bắt đầu hành trình buôn bán với gánh hàng rong ở chợ. Lúc ấy, cô nghèo đến mức không có đủ tiền mua sữa cho con. Khoản vốn ban đầu để nhập đồ ăn vặt về bán cũng chỉ vỏn vẹn 700 NDT (khoảng 2,7 triệu đồng).

Còn bây giờ, Dong Na lại trở thành người phụ nữ được nhiều người biết tới, sau khi hành trình khởi nghiệp của cô lan truyền trên mạng xã hội.

Năm 2012, khi mới khoảng 22 tuổi, Dong Na trở thành mẹ đơn thân. Trong hoàn cảnh khó khăn, thay vì chờ đợi một công việc ổn định, Dong Na quyết định bắt đầu từ hoạt động buôn bán nhỏ tại chợ đêm. Những ngày đầu buôn bán của Dong Na không hề dễ dàng. Vì chẳng có tiền thuê gian hàng tử tế, chỗ ngồi của Dong Na ở chợ chỉ rộng khoảng 5m2. Cô cũng không có tiền để thuê nhân viên nên 1 mình làm tất, cứ vừa làm vừa chăm con nhỏ ngay giữa chợ.

Ngoài áp lực thể chất và tiền bạc, Dong Na còn phải đối mặt với tình trạng kinh doanh chưa ổn định. Việc bán hàng ngoài trời khiến cô phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và lượng khách qua lại. Hoạt động buôn bán ban đầu không thuận lợi, trong khi cô phải cân đối từng khoản chi để vừa duy trì công việc, vừa trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

Dong Na bật khóc khi nghĩ lại những ngày tháng cơ cực trước đây

Dù vậy, Dong Na không từ bỏ. Cô tiếp tục tìm hiểu cách kinh doanh, quan sát nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh những mặt hàng được bày bán. Mỗi ngày, cô thường dậy từ 5 giờ sáng, đạp xe đi lấy hàng về nhà chăm con. Từ khoảng 17 giờ, cô đưa con ra chợ bán hàng. Dong Na kể rằng ở thời điểm đó, cô thường chỉ ngủ 3 tiếng/ngày. Có lúc quá mệt, cô thậm chí còn ngủ quên trong lúc bán hàng.

Ở giai đoạn đầu, việc tích lũy vốn cũng là một bài toán khó. Với số tiền ít ỏi, Dong Na phải tự xoay xở từ khâu nhập hàng đến bán hàng, đồng thời duy trì nguồn tiền phục vụ sinh hoạt của hai mẹ con. Cô không có nhiều dư địa tài chính để dám nghĩ lớn, làm lớn. Bởi mỗi khoản tiền bỏ ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của 2 mẹ con.

Nhận thấy việc bán đồ ăn có nhiều rủi ro, hôm nào ế hàng, cô đều phải ăn đồ thừa hoặc mang cho, vừa không đảm bảo doanh thu, vừa ảnh hưởng sức khỏe, Dong Na chuyển sang bán quần áo.

Tuy nhiên, thay vì nhập hàng về bán, Dong Na phát triển dòng trang phục mang phong cách Trung Hoa hiện đại, thường được gọi là “tân Trung thức”. Việc tập trung vào hướng thời trang kết hợp những nét truyền thống Trung Quốc với nhu cầu ăn mặc đương đại, đã trở thành nền tảng để Dong Na xây dựng thương hiệu riêng.

Hoạt động kinh doanh của Dong Na cũng dần chuyển từ sạp hàng nhỏ trong chợ sang cửa hàng kinh doanh ngoài mặt phố, kết hợp bán trực tuyến. Cô thành lập công ty, mở rộng phạm vi kinh doanh và phát triển hệ thống cửa hàng tại nhiều địa phương. Thay đổi này giúp công việc không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách ghé qua một quầy hàng mỗi tối.

Khi có thương hiệu và hệ thống kinh doanh riêng, Dong Na cũng phải dần đảm nhiệm những trách nhiệm khác so với trước đây. Cô chủ yếu tham gia kiểm soát chất lượng sản phẩm, làm việc với khách hàng và định hướng phát triển công ty. Quy mô hoạt động lớn hơn đồng nghĩa với việc quản lý không còn chỉ xoay quanh doanh số tại một điểm bán, mà còn liên quan đến sản phẩm và kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Dong Na hiện tại khá thành công với thương hiệu thời trang của riêng mình

Theo World Journal, thu nhập hàng năm của Dong Na hiện đã gần chạm mốc 100 triệu NDT/năm, (khoảng 387,75 tỷ đồng). Chia sẻ với truyền thông, Dong Na cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đạt tới mức doanh thu này, dù là trong mơ.

Hành trình của Dong Na cũng nhận được nhiều phản hồi trên MXH Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực của bà mẹ đơn thân trong việc gây dựng sự nghiệp từ số vốn nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến nhìn nhận thận trọng rằng mục tiêu kinh doanh lớn vẫn cần thời gian để chứng minh bằng kết quả thực tế.

(Nguồn: World Journal)