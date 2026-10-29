Ca sĩ Phúc Tiệp kể chuyện được NSND Quang Thọ gọi đến nhà, tự tay hầm gà bồi bổ

Sau các liveshow cá nhân vào những năm 2015, 2016, 2023 và 2024, Phúc Tiệp tiếp tục gặp gỡ khán giả bằng “The Gentleman” (Quý ông) do công ty Mars Entertainment tổ chức. Không chỉ là dịp trở lại sân khấu với một chương trình được đầu tư riêng, liveshow lần này còn gắn với cách nam ca sĩ nhìn nhận về bản thân sau nhiều năm theo đuổi nhạc thính phòng.

Chia sẻ về tên gọi “Quý ông”, Phúc Tiệp cho biết, anh và ê-kíp lựa chọn tên gọi này bởi tinh thần quý ông có sự tương đồng với tư duy, cách ứng xử và quan niệm âm nhạc mà anh theo đuổi, chứ không nhằm tạo dựng một hình ảnh để gây ấn tượng với công chúng.

“Tôi cảm thấy phẩm chất trong tư duy, trong quan điểm ứng xử hay trong âm nhạc của mình rất tương đồng với từ đó, vì thế từ đó nó hợp với Phúc Tiệp và đặc biệt hợp với cả chương trình này" - nam ca sĩ trải lòng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Phúc Tiệp cho rằng đây là thời điểm “chín” trong nghề và cũng là khoảng thời gian thích hợp để anh thực hiện liveshow quy mô tương xứng. Nam ca sĩ bộc bạch, thời gian để một nghệ sĩ thính phòng đạt đến độ “chín” không thể tính bằng vài năm đứng trên sân khấu. Bởi nếu ca sĩ nhạc nhẹ có thể sớm định hình phong cách và gặt hái thành quả chỉ trong vòng 5 – 10 năm , thì đối với nghệ sĩ thính phòng dấu mốc 20 năm mới chỉ là sự khởi đầu, sau đó cần một quá trình dài hơi hơn để trau dồi kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm.

“20 năm đầu tiên giống như giai đoạn mới đi khai phá, vỡ bờ ruộng sau đó mới là giai đoạn bắt đầu trồng cây hái quả. Với một ca sĩ thính phòng như tôi, ngoài 20 năm mới đạt được độ chín. Tôi đã đi qua giai đoạn phải ‘gồng’ và bước vào giai đoạn tập trung vào sự tinh tế trong âm nhạc" - Phúc Tiệp tâm sự.

Quan niệm ấy cũng phần nào lý giải lựa chọn tên gọi “The Gentleman”. Ở dấu mốc 25 năm ca hát, nam ca sĩ không chỉ muốn giới thiệu một chương trình có quy mô lớn hơn những lần xuất hiện trước đây mà còn hướng đến việc thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc đã được bồi đắp qua thời gian.

The Gentleman cũng là liveshow lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của ca sĩ Phúc Tiệp, đánh dấu chặng đường 25 năm ca hát của anh. Đêm diễn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều giọng ca gắn liền với hành trình âm nhạc của Phúc Tiệp, đặc biệt là người thầy - NSND Quang Thọ.

Nói về tình thầy trò với NSND Quang Thọ, Phúc Tiệp nhớ lại, ngay từ trước khi bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh đã yêu mến giọng hát và phong thái của người nghệ sĩ đáng kính. Bởi vậy, khi được gặp thầy ở ngoài đời, anh có cảm giác như ước mơ gặp gỡ “thần tượng” đã trở thành hiện thực.

Từ sự ngưỡng mộ ấy, Phúc Tiệp từng mong muốn được học theo thầy, được nổi tiếng và sở hữu chất giọng cùng phong cách biểu diễn hào sảng như NSND Quang Thọ. Khi chính thức trở thành học trò của ông, anh cảm thấy con đường mình mong mỏi đã thuận lợi hơn và ước mơ thuở ban đầu cũng phần nào được thỏa mãn.

Quãng thời gian đó, Phúc Tiệp chăm chỉ học tập và được xem là một trong những sinh viên có nhiều nét tương đồng với người thầy của mình, từ giọng hát, phong cách biểu diễn đến tính cách và phong thái. Nam ca sĩ cho rằng những điểm tương đồng ấy không phải kết quả của việc cố tình bắt chước, mà phần nhiều xuất phát từ tố chất tự nhiên của bản thân.

Cũng theo lời kể của Phúc Tiệp, môi trường đào tạo âm nhạc có tính đặc thù khiến tình thầy trò trở nên gần gũi, gắn bó như tình thân, giống như cha con, bác cháu, thậm chí như những người thân ruột thịt trong gia đình. Sự dìu dắt của NSND Quang Thọ vì thế không chỉ nằm ở những bài học thanh nhạc mà còn hiện diện trong cách người thầy chăm lo cho học trò từ những điều nhỏ nhất.

Nam ca sĩ chia sẻ, mỗi lần chuẩn bị đi thi, anh thường được thầy gọi đến nhà, tự tay hầm gà cho ăn và chăm sóc chu đáo như con cái trong nhà. Từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đến việc tập luyện, mọi thứ đều được NSND Quang Thọ nhắc nhở kỹ lưỡng với mong muốn học trò có sự chuẩn bị tốt nhất trước mỗi cuộc thi. Phúc Tiệp ví sự chăm chút ấy giống như cách người ta chăm sóc một chú “gà chọi” trước khi ra trận, “bắt ăn cái này, uống cái kia, ngủ đủ giấc để có sức khỏe tập luyện đi thi”. Những kỷ niệm tưởng chừng giản dị ấy đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong suốt mấy chục năm gắn bó giữa hai thầy trò.

Sợi dây gắn kết ấy giữa cả hai vẫn được duy trì đến hiện tại khi đến nay, Phúc Tiệp vẫn là người đứng ra tập hợp, duy trì sự liên hệ giữa các thế hệ sinh viên từng được người thầy - NSND Quang Thọ đào tạo. Nam ca sĩ giữ vai trò lớp trưởng của đại gia đình học trò ấy. Bởi vậy, khi bắt tay thực hiện liveshow “The Gentleman”, NSND Quang Thọ là người đầu tiên Phúc Tiệp muốn trân trọng mời tham gia, như một cách thể hiện tình cảm và sự tri ân dành cho người thầy đã yêu thương dìu dắt anh từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Bên cạnh NSND Quang Thọ, liveshow “The Gentleman” còn có sự góp mặt của một số ca sĩ nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Với sự tham gia của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, “The Gentleman” được xây dựng như một dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Phúc Tiệp. Chương trình đồng thời mở ra không gian để nam ca sĩ gặp lại người thầy, đồng nghiệp và những người đã gắn bó với mình trong âm nhạc.

Trong liveshow “The Gentleman”, Phúc Tiệp chọn cách nhìn lại chặng đường đã qua bằng cuộc hội ngộ với người thầy, đồng nghiệp cùng những người đã gắn bó với anh trong âm nhạc. Liveshow cũng là dịp để nam ca sĩ tiếp tục khẳng định lựa chọn của mình sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc thính phòng với mong muốn đi sâu hơn vào con đường đã chọn thay vì tìm kiếm một hình ảnh khác biệt.