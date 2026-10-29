Ronaldo lên tiếng sau khi thắng Messi giành Quả bóng Vàng vĩ đại nhất lịch sử

Sau khi kết quả cuộc bình chọn danh hiệu BOAT (Ballon d'Or of All Time - Mùa giải Quả bóng Vàng vĩ đại nhất lịch sử) được công bố, Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng đăng tải thông điệp tri ân đầy cảm xúc tới cộng đồng người hâm mộ trên trang cá nhân. Siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Bóng đá thuộc về người hâm mộ! Cảm ơn tất cả các CĐV trên toàn thế giới, danh hiệu Quả bóng Vàng vĩ đại nhất lịch sử này cũng chính là của các bạn".

Ronaldo gửi lời tri ân người hâm mộ sau khi thắng giải BOAT (Ảnh: CMH)

Cuộc bình chọn do người hâm mộ toàn cầu thực hiện đã chứng kiến chiến thắng áp đảo của Ronaldo nhờ màn trình diễn siêu hạng ở mùa giải 2007/08 trong màu áo Manchester United. Ở mùa giải năm đó, tiền đạo sinh năm 1985 đã bùng nổ rực rỡ với 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp "Quỷ đỏ" thâu tóm cả hai danh hiệu cao quý là Ngoại hạng Anh và UEFA Champions League, đồng thời giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù danh sách đề cử quy tụ hàng loạt huyền thoại từng ít nhất hai lần đoạt Quả bóng Vàng như Johan Cruyff, Ronaldo Nazario hay Michel Platini, Top 10 chung cuộc lại hoàn toàn bị thống trị bởi hai cái tên Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Trong đó, cả 5 mùa giải đoạt Quả bóng Vàng của Ronaldo đều xuất sắc góp mặt trong Top 10 (lần lượt xếp ở các vị trí 1, 3, 5, 6 và 8), vượt qua mùa giải 2012 bùng nổ về số bàn thắng của Messi ở vị trí thứ hai.

Lời tri ân của Ronaldo thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm của người hâm mộ – những người đã trực tiếp bỏ phiếu mang về cho anh danh hiệu đặc biệt này.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cùng tài khoản chính thức của Đội tuyển Quốc gia đã nhanh chóng chia sẻ hình ảnh đồ họa đặc biệt tôn vinh siêu sao sinh năm 1985.

"Từ 2008 đến vĩnh cửu. Ballon d'Or của mọi thời đại thuộc về Bồ Đào Nha. Chúc mừng, đội trưởng!".

Bài đăng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các đồng đội như Bruno Fernandes cùng hàng trăm nghìn người hâm mộ trên khắp thế giới.