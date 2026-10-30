34 tỷ đồng trên cổ tay của chủ nhân "Quả bóng vàng" Harry Kane

Tiền đạo Bayern Munich và đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã giành Quả bóng vàng nam 2026 tại lễ trao giải diễn ra ở London. Đây là lần đầu tiên Kane đoạt danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới, đồng thời chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá Anh kể từ chiến thắng của Michael Owen năm 2001.

Bên cạnh chiếc cúp danh giá, phụ kiện Kane lựa chọn trong đêm trao giải cũng trở thành tâm điểm chú ý. Theo tạp chí British GQ, tiền đạo người Anh đeo mẫu Rolex Cosmograph Daytona mã tham chiếu 126599TSA, phiên bản đặc biệt sử dụng vàng trắng và được trang trí bằng nhiều loại đá quý.

Harry Kane trong khoảnh khắc nhận Quả bóng vàng năm 2026. (Ảnh: Reuters)Harry Kane trong khoảnh khắc nhận Quả bóng vàng năm 2026. (Ảnh: Reuters)

Điểm nổi bật của chiếc đồng hồ nằm ở vành bezel đính 36 viên sapphire xanh cắt dạng baguette. Mặt số sử dụng đá obsidian, một loại đá núi lửa có hiệu ứng phản chiếu ánh sáng đặc trưng. Trên mặt số còn có các viên sapphire làm cọc giờ, trong khi phần vỏ và càng nối dây được trang trí bằng kim cương.

Theo định giá được British GQ công bố, mẫu Daytona này có giá trị khoảng 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 34 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là mức định giá tham khảo dành cho một mẫu đồng hồ cực hiếm, không phải giá bán lẻ chính thức được Rolex công bố.

Điểm đáng chú ý là chiếc đồng hồ không phải sản phẩm được tùy chỉnh bên ngoài như nhiều mẫu đồng hồ đính đá quý trên thị trường. British GQ cho biết đây là cấu hình do Rolex sản xuất, thuộc nhóm sản phẩm không xuất hiện trong danh mục bán lẻ thông thường. Việc tiếp cận những mẫu đồng hồ như vậy thường gắn với nhóm khách hàng đặc biệt của thương hiệu.

(Ảnh: Oh My Goal)(Ảnh: Oh My Goal)

Cosmograph Daytona là một trong những dòng đồng hồ nổi tiếng nhất của Rolex, có nguồn gốc gắn liền với môn đua xe thể thao. Được trang bị chức năng bấm giờ, dòng sản phẩm này dần trở thành lựa chọn được giới sưu tầm quan tâm nhờ thiết kế đặc trưng và nhiều phiên bản sử dụng vật liệu quý.

Sở thích đồng hồ cao cấp của Kane cũng không phải điều mới mẻ. Bộ sưu tập của tiền đạo người Anh từng được truyền thông nhắc đến với những mẫu Rolex đính đá quý và các thiết kế cao cấp từ những thương hiệu khác. Chiếc Daytona sapphire xanh xuất hiện tại Quả bóng vàng 2026 tiếp tục cho thấy đồng hồ là một phần đáng chú ý trong phong cách cá nhân của anh.

Tại London, chiến thắng của Kane là tâm điểm của đêm trao giải. Nhưng bên cạnh dấu mốc lịch sử trên sân cỏ, chiếc Rolex trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh cũng góp phần đưa tên tuổi đội trưởng tuyển Anh trở thành chủ đề được quan tâm trong lĩnh vực đồng hồ xa xỉ.

Ronaldo, Messi và thú chơi đồng hồ triệu đô của các siêu sao bóng đá

Không chỉ Harry Kane, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cũng nổi tiếng với sở thích sưu tầm đồng hồ cao cấp. Với những ngôi sao này, đồng hồ không đơn thuần là phụ kiện mà còn thể hiện gu thẩm mỹ, phong cách cá nhân và mối quan hệ với các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

Cristiano Ronaldo đặc biệt ưa chuộng những thiết kế nổi bật của Jacob & Co., thương hiệu nổi tiếng với các mẫu đồng hồ đính đá quý và bộ máy cơ khí phức tạp. Một trong những mẫu gây chú ý là Caviar Tourbillon đính sapphire xanh, được truyền thông định giá khoảng 1 triệu bảng Anh. Ronaldo cũng từng hợp tác với Jacob & Co. để ra mắt các bộ sưu tập mang dấu ấn CR7, kết hợp hình ảnh cá nhân với nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp.

Trong buổi ra mắt chính thức câu lạc bộ Al Nassr, CR7 đeo trên tay chiếc Jacob and Co. Caviar Flying Tourbillon Tzavorites bằng vàng trắng, trị giá 780.000 USD (gần 20 tỷ đồng). (Ảnh: IFL Watches).

Cristiano Ronaldo hợp tác với Jacob & Co. ra mắt đồng hồ Bugatti Chiron. Mẫu đồng hồ titan đính 232 viên kim cương baguette và 109 viên sapphire đen, có giá khoảng 1 triệu USD (hơn 25 tỉ đồng). (Ảnh: X, Watches World).

Trong khi đó, bộ sưu tập của Lionel Messi gắn liền với những thương hiệu danh tiếng như Rolex, Patek Philippe và Audemars Piguet. Siêu sao người Argentina từng xuất hiện với các mẫu Rolex Daytona và Patek Philippe Cubitus. Nếu Daytona mang phong cách thể thao đặc trưng, Cubitus lại gây chú ý bởi thiết kế vỏ vuông bo góc hiện đại. Messi cũng từng có phiên bản đồng hồ hợp tác riêng với Audemars Piguet, cho thấy sức ảnh hưởng của anh trong lĩnh vực đồng hồ xa xỉ.

Chiếc đồng hồ đắt giá nhất của Messi trị giá hơn nửa triệu USD. (Ảnh: IG)

Ở thế hệ cầu thủ trẻ hơn, Kylian Mbappé là gương mặt nổi bật của Hublot. Tiền đạo người Pháp trở thành đại sứ thương hiệu của hãng từ năm 2018 và thường xuất hiện với những thiết kế thuộc dòng Big Bang. Các mẫu đồng hồ này gây ấn tượng nhờ kiểu dáng mạnh mẽ, màu sắc nổi bật và sự kết hợp giữa phong cách thể thao với công nghệ hiện đại.

Kylian Mbappé đeo đồng hồ Hublot Big Bang Unico Sapphire 42 mm, phiên bản giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Mẫu đồng hồ có thiết kế skeleton trong suốt, các chi tiết bằng titan, giá khoảng 65.000 CHF (hơn 1,8 tỉ đồng) (Ảnh: IFL Watches).

Từ Ronaldo, Messi đến Mbappé, mỗi cầu thủ có lựa chọn riêng, nhưng điểm chung là đồng hồ đã trở thành một phần trong hình ảnh của họ ngoài sân cỏ. Giá trị của những cỗ máy thời gian này không chỉ nằm ở vật liệu quý hay độ phức tạp của bộ máy, mà còn ở tính độc bản, câu chuyện thương hiệu và sức ảnh hưởng của người sở hữu.