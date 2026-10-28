Điều ít ai biết về cuộc sống xa hoa của Harry Kane

Đêm trao giải Quả bóng vàng 2026 không chỉ vinh danh tài năng trên sân cỏ của Harry Kane, mà còn là dịp người hâm mộ được khám phá cuộc sống xa hoa cùng bộ sưu tập đắt giá của thủ quân tuyển Anh.

Tại nhà hát London Palladium, khi Harry Kane tự hào nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng cao quý, những khán giả tinh mắt đã nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc đồng hồ tỏa sáng trên cổ tay anh. Đó là mẫu Rolex Cosmograph Daytona Blue Sapphire chế tác từ vàng trắng 18-carat, đính 36 viên đá sapphire xanh cắt dạng baguette tinh xảo cùng mặt số đá thiên thạch obsidian ánh bạc, có giá trị lên tới 1 triệu bảng Anh.

Harry Kane với chiếc đồng hồ đắt đỏ (Ảnh: Getty)

Đây không phải lần đầu tiên chân sút của Bayern Munich phô diễn gu thời trang xa xỉ. Tại lễ ra mắt CLB nước Đức năm 2023, anh từng đeo chiếc Patek Philippe Grand Complication 5470P trị giá 750.000 bảng. Trong bộ sưu tập đồng hồ ước tính 2,7 triệu bảng của mình, Kane còn sở hữu chiếc Rolex Day-Date Emoji Puzzle độc lạ.

Sở hữu khối tài sản 110 triệu bảng Anh (theo Bảng xếp hạng người giàu của Sunday Times), ngôi sao 33 tuổi hoàn toàn có đủ tiềm lực tài chính để tận hưởng những thú vui đắt đỏ nhất. Sự chịu chơi của anh thể hiện rõ qua bộ sưu tập xe cộ lẫn bất động sản ở cả Anh và Đức.

Harry Kane hiếm khi khoe khoang nhưng lại là người có thú chơi ngốn tiền (Ảnh: Sun)

Bất động sản của Kane

Trở lại quê nhà Surrey (Anh), dự án bất động sản của Kane từng khiến hàng xóm xung quanh phải trầm ồ. Năm 2023, anh chi 6,5 triệu bảng mua lại một khu đất nối liền với sân golf Wentworth nổi tiếng, sau đó mạnh tay san bằng để dựng lên siêu dinh thự trị giá 20 triệu bảng mà người dân địa phương ví như "Cung điện Buckingham thu nhỏ". Cơ ngơi này tích hợp đầy đủ phòng chiếu phim, bể bơi, quầy bar, phòng trị liệu, gym và một gara ngầm 5 chỗ đậu xe trang bị bàn xoay trị giá 20.000 bảng.

Khu sinh sống của Kane (Ảnh: Getty)

Khi chuyển sang thi đấu tại Bundesliga, trong thời gian chờ gia đình ổn định cuộc sống, Kane đã lưu trú tại một khách sạn hạng sang ở Munich với mức giá 10.000 bảng/đêm. Phòng suite riêng của anh được trang bị nội thất xa xỉ với đá cẩm thạch Carrara, rèm lụa và 6 chiếc tivi.

Hiện tại, vợ chồng Kane cùng các con đã an cư tại một dinh thự rộng hơn 400 m² trị giá 30 triệu bảng tại Grunwald. Căn nhà nằm sát dòng sông Isar và khu rừng nguyên sinh, sở hữu hầm rượu, phòng spa cùng bể bơi nước nóng trong nhà lẫn ngoài trời. Đáng chú ý, cơ ngơi này từng là bối cảnh chính của bộ phim hài Đức nổi tiếng Vaterfreuden (2014). Tờ Bild cho biết Kane chấp nhận chi khoảng 70.000 bảng/tháng để thuê lại không gian sống đẳng cấp này, nơi anh trở thành hàng xóm của những đồng đội như Alphonso Davies hay Joshua Kimmich.

Thú chơi xe và đặc quyền ngôi sao

Ngoài bất động sản và đồng hồ, Harry Kane còn có niềm yêu thích với những dòng xe xa xỉ nhưng vẫn đề cao tính thực dụng. Anh từng tự thưởng cho mình chiếc Bentley Continental Supersports trị giá 212.000 bảng (một trong 710 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới) chỉ vì khoang hành lý đủ rộng để chứa trọn bộ đồ chơi golf.

Kane còn thích chơi xe đắt tiền (Ảnh: Sun)

Anh còn có sở thích với golf (Ảnh: IG)

Bên cạnh đó, việc khoác áo Bayern Munich cũng mang lại cho Kane những đặc quyền đắt giá. Theo thỏa thuận tài trợ của câu lạc bộ với Audi, anh đã chọn chiếc SUV điện Q8 e-tron màu đen trị giá 85.000 bảng làm phương tiện di chuyển hằng ngày. Bộ sưu tập xe của anh còn có sự góp mặt của Range Rover Autobiography (từ 99.000 bảng) và Jaguar F-PACE (từ 35.000 bảng).