Làm nghề 'cò' đất nhưng mạo danh vụ phó thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ thông báo tìm bị hại và người biết việc liên quan vụ việc có dấu hiệu giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện ngày 16/9 tại số 2 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, ngụ xã Đông Phước, TP. Cần Thơ), làm nghề môi giới bất động sản, đã tự xưng là Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo.

Nguyễn Thanh Vũ.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận việc mạo danh chức vụ nhằm tạo lòng tin, khiến người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, qua đó thuận lợi trong hoạt động môi giới, mua bán bất động sản. Người này đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác xác minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại, hoặc biết thông tin liên quan vụ việc đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.