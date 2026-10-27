Biệt thự đi thuê giá 2,3 tỷ/tháng của chủ nhân Quả Bóng Vàng 2026

Harry Kane (sinh năm 1993) vừa nhận Quả bóng Vàng 2026, khiến những thông tin xoay quanh cuộc sống ngoài sân cỏ của tiền đạo người Anh cũng nhanh chóng được chú ý. Bên cạnh phong độ trên sân, khối tài sản và nơi ở của chân sút đang thi đấu cho CLB Bayern Munich (Đức) cũng là chủ đề đáng quan tâm.

Harry Kane trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2026 (Ảnh: UEFA Champions League)

Tháng 8/2023, Harry Kane chuyển đến Đức sinh sống sau khi gia nhập Bayern Munich. Thời gian đầu, anh chàng sống trong tại khách sạn Vier Jahreszeiten Kempinski, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Munich, với mức giá phòng được cho là khoảng 12.000 euro/đêm (khoảng 347 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Tuy nhiên, tiền đạo người Anh vẫn cần một nơi ở lâu dài để ổn định cuộc sống cùng vợ và các con. Điểm đến mà gia đình anh hướng tới là Grünwald, khu dân cư nổi tiếng với những căn biệt thự đắt đỏ, nơi nhiều ngôi sao bóng đá lựa chọn sinh sống.

Nằm cách trung tâm Munich khoảng 12 km về phía tây nam, Grünwald được ví như “Hollywood của vùng Bavaria”, quy tụ nhiều lâu đài, biệt thự và nhà hàng cao cấp. Vị trí này cũng thuận tiện cho Harry Kane di chuyển đến sân tập của Bayern Munich. Đây là lựa chọn phù hợp với một cầu thủ vừa cần không gian riêng tư cho gia đình, vừa phải duy trì lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc.

Sau khi tìm hiểu, gia đình Harry Kane quyết định chuyển đến thuê một căn biệt thự được định giá khoảng 30 triệu bảng Anh (hơn 1.034 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Mức giá thuê được cho là khoảng 80.000 euro mỗi tháng, tương đương gần 2,3 tỷ đồng. Căn biệt thự nằm trên sườn đồi, có tầm nhìn hướng ra thung lũng sông Isar cùng những mảng xanh xung quanh.

Theo Bild, bất động sản này có 12 phòng ngủ, tổng diện tích vượt 400m², cùng loạt tiện ích dành cho giới thượng lưu như hầm rượu, rạp chiếu phim mini, khu chăm sóc sức khỏe và bể bơi nước nóng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Khu vực dành cho khách cũng được bố trí riêng biệt với không gian sinh hoạt chính, giúp gia chủ duy trì sự riêng tư khi tiếp đón người thân hoặc bạn bè.

Biệt thự mà gia đình Harry Kane đang sống ở Đức (Ảnh: Dan Charity)

Ngoài bất động sản đang tại Đức, Harry Kane cũng đang đầu tư xây dựng một dinh thự quy mô lớn tại Wentworth Estate, hạt Surrey, Anh. Theo Sport1, tiền đạo người Anh mua khu đất vào năm 2023, sau đó phá dỡ công trình cũ để xây dựng một ngôi nhà mới theo phong cách Neo-Georgian. Giá trị dự kiến của bất động sản khi hoàn thiện vào khoảng 20 triệu bảng Anh, gần 690 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại.

Kiến trúc bề thế của công trình cũng thu hút sự chú ý. Một số thông tin địa phương thậm chí so sánh mặt tiền ngôi nhà với Cung điện Buckingham vì có nhiều nét tương đồng.

Tầng hầm được quy hoạch thành một tổ hợp giải trí và chăm sóc sức khỏe riêng với phòng chiếu phim, hồ bơi trong nhà, quầy bar, phòng trị liệu và phòng gym. Theo Sun Sport, dinh thự còn có gara ngầm đủ chỗ cho năm ô tô, trang bị hệ thống bàn xoay để xe có thể đổi hướng ngay trong không gian kín. Những tiện ích này được bố trí ngay bên dưới ngôi nhà, giúp gia đình có thêm không gian thư giãn mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Các bản vẽ được công bố trên website quy hoạch của Hội đồng quận Runnymede cho thấy dinh thự có 4 phòng ngủ dành cho gia đình, cùng 2 phòng có nhà vệ sinh riêng cho nhân viên lưu trú. Đây được cho là nơi ở lâu dài của gia đình Kane khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài và trở về Anh.

Bàn xoay giúp xe di chuyển ra khỏi bãi đỗ xe ở biệt thự đang xây dựng của Harry Kane (Ảnh: Sun Sports)

Nguồn: The Sun, Times of India