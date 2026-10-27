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Website Quả bóng Vàng đăng nhầm bài viết về 3 người chiến thắng

| | Lifestyle

Chỉ vài giờ trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026, website chính thức của giải đăng tải các bài viết tuyên bố Harry Kane, Kylian Mbappé và Lamine Yamal đều giành chiến thắng.

Rạng sáng 27/10 (giờ Việt Nam), vài giờ trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 tại nhà hát London Palladium, một bài viết với tiêu đề “Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026” bất ngờ xuất hiện trên trang web chính thức của giải thưởng.

Nội dung của bài viết ca ngợi mùa giải nổi bật của tiền đạo Bayern Munich, trong đó nhắc đến thành tích ghi 61 bàn thắng. Sự việc làm dấy lên nghi vấn France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng, đã vô tình để lộ người chiến thắng.

Sự việc càng khiến nhiều người bối rối khi có thêm hai bài viết tương tự về Kylian Mbappé và Lamine Yamal cũng được chia sẻ. Bài viết về ngôi sao Barcelona nói anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành Quả bóng Vàng, trong khi Mbappé được ca ngợi nhờ phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất.

Theo Le Parisien, các bài viết xuất hiện trên phiên bản tiếng Anh của website trong khoảng 30 phút. Chúng có thể được truy cập bằng đường dẫn trực tiếp nhưng không hiển thị trên trang chủ. Ngay sau đó, các bài viết đã bị gỡ bỏ.

Ban tổ chức đã đăng thông báo giải thích sự cố: “Một số bài viết giới thiệu các ứng viên Quả bóng Vàng do Ballondor.com chuẩn bị đã vô tình được đăng tải trực tuyến”.

Thông báo cho biết, các bài viết được soạn sẵn cho tất cả ứng viên, trong trường hợp họ giành chiến thắng. Nội dung này không tiết lộ thứ hạng của ba người dẫn đầu, vốn chưa được biết vào thời điểm đó .

BBC Sport cho biết những bài viết tương tự cũng được chuẩn bị cho các ứng viên nữ Alexia Putellas và Ewa Pajor. Putellas sau đó giành Quả bóng Vàng nữ, còn Kane được xướng tên ở hạng mục nam tại lễ trao giải tối 26/10.

Tất tần tật thông tin về Lễ trao giải Quả bóng vàng đêm nay: Yamal, Mbappé hay Harry Kane được gọi tên?

Theo Trọng Đạt

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