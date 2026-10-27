Hoa hậu Hàn Quốc từng sống tại TP.HCM giờ ở tạm bợ trong phòng trọ 27 mét vuông, cân nhắc tái hôn với "hồng hài nhi" kém 18 tuổi

Mới đây, Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 Ham So Won đã tham gia chương trình Exclusive World. Nàng hậu đình đám tiết lộ hiện đang sống trong 1 căn hộ studio rộng khoảng 8 pyeong (27 mét vuông) trong khi sửa sang lại ngôi nhà cũ của mình.

Ham So Won cũng chia sẻ về cuộc hôn nhân với chồng trẻ kém 18 tuổi Trần Hoa. Nàng hậu trải lòng: “Khi con gái chúng tôi khoảng 5 tuổi, bé bắt đầu nhận thấy khi bố mẹ lớn tiếng. Bé có vẻ mặt như thể đang nghe thấy bố mẹ cãi nhau. Việc bố mẹ tôi cãi nhau đã để lại vết sẹo sâu sắc và rất đau đớn đối với tôi. Vì vậy, vì lợi ích của con gái mình, tôi muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng”. Tuy nhiên, hiện tại Ham So Won đang cân nhắc ý định làm lành, tái hợp với Trần Hoa. Thực tế, anh cũng xuất hiện trên chương trình ngày hôm đó. Cặp đôi gặp nhau khá thường xuyên kể từ khi Ham So Won bị tai nạn giao thông hồi tháng Sáu.

Ham So Won đang có ý định tái hôn với chồng trẻ. Ảnh: Koreaboo

Nhớ lại thời gian nằm viện sau tai nạn, Hoa hậu sinh năm 1976 nói: “Khi tôi được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường, cần có người chăm sóc. Lúc đó, tôi vừa phải dùng ống thông tiểu, vừa phải dùng túi đựng chất thải và phải mặc tã. Phải có người bế tôi. Tôi tự hỏi ai có thể chịu đựng được khi nhìn thấy tôi như vậy, và người duy nhất có thể làm điều đó là Trần Hoa".

Cô tiếp tục: “Tôi từng nghĩ anh ấy chưa trưởng thành, nhưng trong thời gian anh ấy chăm sóc tôi, tôi đã khám phá ra nhiều điều mới mẻ về Trần Hoa. Tôi cũng thấy tiếc cho anh ấy. Nếu anh ấy gặp một người phụ nữ cùng tuổi, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà không gặp vấn đề gì. Nhìn từ xa, tôi không thấy Trần Hoa là người có vấn đề lớn”.

Mẹ của Ham So Won phản đối chuyện tái hôn. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên, mẹ của Ham So Won phản đối việc 2 người làm lành. Bà nói: “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu con rể tôi cũng kiếm tiền trong khi con gái tôi đi làm. Tôi muốn chúng sống tốt, nhưng nó lại không chịu làm việc đều đặn”. Trần Hoa thì cố gắng thuyết phục mẹ vợ cũ đừng phản đối việc 2 người tái hợp: “Khi kết hôn, con mới 25 tuổi, nhưng giờ con đã lớn tuổi hơn nhiều. Suy nghĩ của người ở độ tuổi 30 khác hẳn. Dạo này mọi chuyện hoàn toàn khác. Con suy nghĩ nhiều hơn trước rất nhiều”.

Sau đó, Ham So Won khoác tay nhau tình tứ, cùng đưa con gái Hye Jeong đi dạo. Nàng hậu không ngại "thả thính" chồng cũ: "Nếu trước đây anh cứ cư xử như thế này, thì có lẽ em đã thực sự rất yêu cậu". Trong một cuộc phỏng vấn với ê kíp sản xuất, Ham So Won đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình về việc tái hợp: “Chúng tôi đang tiến gần nhau từng bước một. Tôi nghĩ cần phải dành thời gian để suy nghĩ về việc tái hôn. Theo một cách nào đó, đây có thể là một cuộc sống được thêm một lần nữa. Tôi muốn sống hạnh phúc mà không lãng phí thời gian với anh ấy và Hye Jeong”.

Chuyện Ham So Won và Trần Hoa muốn tái hợp nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán. Netizen không biết đây là thật hay chiêu trò bởi mối quan hệ của cặp đôi này vô cùng thất thường, dù đã ly hôn nhưng có lúc họ tình tứ, lúc lại quay sang trở mặt "bóc phốt" nhau.

Mối quan hệ của Ham So Won và Trần Hoa lúc nóng lúc lạnh. Ảnh: Koreaboo

Ham So Won sinh năm 1976, từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương khi vừa tròn 21 tuổi. Nhờ danh hiệu cao quý đạt được, cô thuận lợi ra mắt làng giải trí. Sau đó, nữ ngôi sao hoạt động với tư cách là diễn viên, tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới hiện tượng điện ảnh Tình Dục Là Chuyện Nhỏ (Sex is Zero) đình đám 1 thời.

Bên cạnh diễn xuất, mỹ nhân họ Ham còn mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực ca hát hồi năm 2003 và gặt hái được thành công nhất định. Ngoài ra, cô cũng chứng minh được sức hút của mình qua nhiều chương trình giải trí nhờ lối nói chuyện thẳng thắn, không kiêng dè. Ngoài quê nhà Hàn Quốc, Ham So Won cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến tại thị trường Trung Quốc thông qua các hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Ngoài các hoạt động ở showbiz, cô còn là doanh nhân khá có tiếng, từng tích cực tham gia nhiều dự án kinh doanh.

Ham So Won gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí. Ảnh: Nate

Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng. Kể từ đó, Ham So Won - Trần Hoa nhiều lần trở thành “cái gai” trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố phông bạt, làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo “đường ai nấy đi”, Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật như chưa hề có cuộc chia ly. Phải tới tháng 8/2024, họ mới ly hôn thật. Ham So Won và Trần Hoa từng có thời gian ngắn thuê nhà ở TP. HCM. Nhưng hiện tại, nàng hậu sinh năm 1976 đã trở về quê nhà Hàn Quốc sinh sống.

Cuộc hôn nhân của Ham So Won và Trần Hoa khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Sports Chosun

Nguồn: Koreaboo