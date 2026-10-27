"Bà ngoại Tím" 71 tuổi ở TP.HCM kể chuyện đội nón giấu tóc bạc để được rủ đánh cầu, cái kết dễ thương hết sức

Theo chân bà ngoại 71 tuổi ở TP.HCM ra sân cầu lông: Tóc bạc trắng nhưng năng lượng khiến người trẻ phải nhìn lại - Clip: Di Anh

Trong những video cầu lông được một bạn tên Huỳnh Tín chia sẻ gần đây, nhân vật đặc biệt khiến nhiều người chú ý là bà Nguyễn Thị Tím, 71 tuổi, với mái tóc bạc trắng và những bước chạy thoăn thoắt trên sân. Không chỉ chơi cầu lông cùng hội bạn trẻ, bà còn luôn cười nói rôm rả, mang đến nguồn năng lượng vui vẻ mỗi lần xuất hiện. Bà Tím thường tự xưng là “ngoại” khi trò chuyện với mọi người, và câu chuyện phía sau mái tóc bạc cùng niềm đam mê cầu lông suốt 30 năm của bà cũng đáng yêu không kém.

Ngoại nói chuyện rôm rả, cười giòn tan, kể chuyện tóc bạc, chuyện sợ không ai rủ đánh cầu bằng giọng hào hứng. Và sau tất cả, đó là một người chơi cầu lông với tất cả sự nghiêm túc cùng niềm vui mỗi khi bước vào sân.

Bà Nguyễn Thị Tím, 71 tuổi, vẫn đều đặn ra sân cầu lông, chơi cùng những người bạn trẻ và tận hưởng niềm vui với môn thể thao đã gắn bó suốt 30 năm (Ảnh: Di Anh)

“Con có thấy vui không? Vui quá đi chứ?”

Ngoại Tím cười khi được hỏi về niềm vui mỗi lần ra sân.

Trên sân cầu lông, bà Nguyễn Thị Tím không đứng ngoài quan sát hay chờ người khác dìu đỡ. Ngoại cầm vợt, theo dõi từng đường cầu, bước chân di chuyển theo nhịp trận đấu. Tiếng cầu chạm mặt vợt vẫn đều đặn vang lên, còn ngoại thì cười nói với những người bạn trẻ cùng chơi.

Ở tuổi 71, mái tóc bạc trắng có lẽ là điều dễ nhận ra nhất ở ngoại. Nhưng chính mái tóc ấy lại gắn với một câu chuyện khiến nhiều người nghe xong phải bật cười.

“Lúc tóc bắt đầu bạc, ngoại sợ vô sân không ai rủ vô đánh, ngoại nhuộm tóc đen. Tới lúc nhuộm riết thấy tóc rụng nhiều quá, tự nhiên sợ nên để tóc trắng. Ngoại để tóc trắng thì sợ vô sân người ta không rủ mình đánh nên phải đội nón.

Tới lúc tóc dài rồi, ngoại gỡ nón ra, những đứa trẻ vẫn mời ngoại đánh bình thường. Tự nhiên ngoại cảm thấy rất vui sướng. Dù tóc mình bạc, không còn đen như xưa nữa, mà mấy đứa trẻ vẫn thích đánh với mình”.

Mái tóc bạc trắng khiến ngoại Tím trở nên nổi bật giữa sân cầu, nhưng tuổi tác không ngăn được bà di chuyển, đón cầu và chơi hết mình (Ảnh: Di Anh)

Nỗi lo của bà Tím nghe qua có vẻ nhỏ nhặt, nhưng lại là mặc cảm của đa số người lớn tuổi gặp phải. Nhưng thực tế lại khác.

“Mấy đứa nhỏ thấy ngoại đã già, đã trên 70 rồi mà ngoại vẫn vô sân, vẫn đánh, tụi nó rất là thích, vẫn vui vẻ”, ngoại kể.

Ngoại bắt đầu chơi cầu lông từ năm 40 tuổi. Khi ấy, ngoại rủ những cô bạn trong cơ quan cùng ra sân. Ban đầu chỉ là một hoạt động thể thao sau giờ làm, nhưng càng chơi, ngoại càng gắn bó với môn này.

“Năm 40 tuổi, tôi rủ những cô bạn trong cơ quan đi đánh với nhau. Cầu lông lôi cuốn mình chơi miết, giờ nhìn lại đã 30 năm rồi. Càng chơi thì mình càng có kinh nghiệm và sự dẻo dai. Đến giờ ngoại vô sân người ta vẫn thích vì ngoại vẫn còn chạy sân được”.

Ở tuổi 71, điều khiến ngoại Tím hạnh phúc nhất là được khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để tiếp tục ra sân mỗi ngày (Ảnh: Di Anh)

Ba mươi năm là quãng thời gian đủ dài để một sở thích trở thành thói quen. Với ngoại, cầu lông không đơn thuần là chuyện cầm vợt, đánh qua đánh lại, mà còn là cách để duy trì sức khỏe, gặp gỡ mọi người và giữ cho mình một nhịp sống năng động.

Tất nhiên, tuổi tác vẫn tạo ra những giới hạn nhất định. Ngoại hiểu cơ thể mình không còn như trước và cũng không ngại nói về điều đó.. Những cú đập cầu cần nhiều sức mạnh hay những pha phông cầu đưa cầu đi xa là hai kỹ thuật khiến ngoại gặp khó khăn hơn.

“Ở nhà nhiều khi thấy nhức đầu gối nên nghỉ. Nhưng vô đây thấy đèn mở lên, thấy mấy đứa đánh, tự nhiên sung sức rồi lại vô đánh bình thường. Mấy đứa nhỏ làm cho mình có động lực đó.

Niềm vui lớn nhất bây giờ của ngoại là được khỏe mạnh, hoạt bát, đầy năng lượng để được ra sân cầu mỗi ngày. Hiện tại bây giờ ngoại cảm thấy cuộc sống rất viên mãn.”.

“Mình hay kêu ngoại là một cô gái”

Những hình ảnh về ngoại Nguyễn Thị Tím được Huỳnh Tín, một bạn trẻ ở Tân Hưng, TP.HCM, đăng tải lên mạng xã hội. Trong các clip, ngoại xuất hiện với mái tóc bạc trắng, tay cầm vợt, tập trung theo dõi từng đường cầu. Không cần những lời giới thiệu cầu kỳ, chính cách ngoại chơi thể thao đã khiến nhiều người chú ý.

Tín có một cách gọi riêng dành cho người bạn lớn tuổi của mình.

“Mình hay kêu ngoại là một cô gái. Tại vì ở tuổi đó nhưng ngoại nhìn rất là trẻ, chỉ trừ tóc bạc. Nhưng tóc bạc cũng khiến ngoại rất dễ thương nên mình hay kêu thân thương là cô gái”, Tín chia sẻ.

(Ảnh: Di Anh)

Với Tín, ngoại không chỉ là một người chơi cầu lông lớn tuổi mà còn là người mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

“Trong quá trình chơi với ngoại thì thấy ngoại có năng lượng rất tốt. Là một người trẻ, mình muốn lan tỏa năng lượng đó đến cho mọi người nên mới bắt đầu tập quay clip với ngoại”.

Từ những lần cùng nhau ra sân, Tín nhận ra có nhiều điều ở ngoại đáng để chia sẻ. Đó không phải câu chuyện về một người cao tuổi cố gắng vượt qua giới hạn để làm điều phi thường, mà là hình ảnh một người vẫn duy trì được sở thích, sự tập trung và niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Tín cũng nhìn thấy ở ngoại điều mà đôi khi những người trẻ như mình đang thiếu.

“Người trẻ tụi mình bây giờ bị vô vòng xoáy sáng dậy đi làm, chiều về ăn uống rồi ngủ, ngủ xong đi làm. Vòng xoáy đó vô tình làm cho năng lượng bị trùng xuống, không như ngoại”.

Lịch trình lặp lại từ ngày này sang ngày khác khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu động lực. Trong khi đó, ngoại vẫn dành thời gian cho môn thể thao mình yêu thích, vẫn hào hứng mỗi lần ra sân và duy trì sự gắn kết với những người bạn ở nhiều độ tuổi.

Ảnh: Di Anh

Điều khiến Tín ấn tượng không chỉ là ngoại vẫn chơi cầu lông ở tuổi 71, mà còn là thái độ nghiêm túc của ngoại với môn thể thao này.

“Mình thích nhất ở ngoại là năng lượng và sự yêu thích dành cho môn thể thao. Khi ngoại vô sân, mình thấy được vẻ nghiêm túc, đánh chuẩn từng đường cầu chứ không hời hợt. Từng pha cầu lỗi như thế nào thì ngoại sẽ phân tích để mình tốt lên”.

Ngoại không đến sân chỉ để vận động cho vui. Ngoại quan sát, điều chỉnh cách đánh và chú ý đến từng pha cầu. Những lỗi sai cũng trở thành điều để ngoại và những người chơi cùng trao đổi, rút kinh nghiệm.

Chính sự nghiêm túc ấy khiến khoảng cách tuổi tác dường như không còn quan trọng. Trên sân, ngoại vừa là người bạn chơi cùng, vừa là người có kinh nghiệm để những người trẻ học hỏi. Còn với ngoại, những người bạn nhỏ tuổi lại đem đến động lực để tiếp tục duy trì niềm yêu thích của mình.