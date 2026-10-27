Đại tá, NSND SN 1952 được khen trẻ hơn con trai 53 tuổi

Mới đây, đạo diễn Trần Bình Trọng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên bố ruột là Đại tá, NSND Trần Nhượng. Trong ảnh, hai bố con cùng diện vest lịch lãm, bảnh bao.

Đính kèm hình ảnh, Trần Bình Trọng viết: "Nay 2 thầy trò em đi ăn cỗ các cụ ạ...".

Bài đăng thu hút hơn 1.100 bình luận. Đáng chú ý, phần lớn cư dân mạng đều hài hước nhận xét NSND Trần Nhượng trông trẻ trung, phong độ hơn cả con trai.

"Nhìn như hai anh em mà con là anh còn bố là em"; "Thầy còn nhuận sắc hơn trò"; "Nhìn anh còn già hơn bác"; "Cụ Đoành già hơn cụ bố Trần Nhượng"... là một số bình luận của cư dân mạng.

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, quê Hải Dương. Ông từng giữ chức Trưởng đoàn Kịch nói Công an nhân dân, mang quân hàm Đại tá trước khi nghỉ hưu. Trong sự nghiệp nghệ thuật kéo dài hơn 50 năm, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu và màn ảnh, đặc biệt là những nhân vật có tính cách phức tạp, thường mang màu sắc phản diện hoặc có quyền lực.

Ông tham gia nhiều bộ phim truyền hình được khán giả biết đến như Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm... Năm 2015, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Đạo diễn Trần Bình Trọng sinh năm 1973, là con trai của NSND Trần Nhượng. Anh từng gây chú ý khi đảm nhận vai Thiên Lôi trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Ngoài diễn xuất, Trần Bình Trọng còn được biết đến với vai trò đạo diễn, sản xuất các series hài Tết như Đại gia chân đất và Làng ế vợ.

Trong đó, vai ông Đoành trong Đại gia chân đất là một trong những hình ảnh gắn liền với tên tuổi của nam đạo diễn, được khán giả yêu thích qua nhiều mùa phim.