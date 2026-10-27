Phim Việt vừa được hẳn Bộ Tư lệnh TP.HCM hỗ trợ, Phó Chủ nhiệm Chính trị đích thân tới lễ khai máy

Đặc Công Rừng Sác là một trong số những dự án phim điện ảnh lấy bối cảnh lịch sử đang rất được khán giả mong chờ. Mới đây, phim chính thức khai máy tại Khu di tích Rừng Sác Cần Giờ, TP.HCM. Đáng nói dự án nhận được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7 vì tái hiện những chiến công hào hùng của lực lượng Đặc công Rừng Sác trong kháng chiến.

Sự kiện cúng máy bộ phim có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Như Trúc - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7; Thượng tá Trần Hùng Nam - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Võ Thị Diễm Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cùng nhiều cựu chiến sĩ Đặc công Rừng Sác.

Buổi lễ cúng máy bộ phim nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Tư lệnh TP.HCM - Quân khu 7 (Ảnh: NSX)

Được chấp bút bởi biên kịch Châu Thổ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Đặc Công Rừng Sác là dự án thuộc thể loại lịch sử - chiến tranh - tình cảm. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Lê Xuân Tiền, Ma Ran Đô, Quốc Anh, Ling Cam, NSƯT Thái Sơn, Phương Thanh, Lương Mạnh Hải, Trần Phong, NSND Mạnh Cường, NSƯT Hữu Châu cùng nhiều gương mặt khác.

Đặc công Rừng Sác vốn là từ khóa gắn liền với những năm tháng chiến đấu gian khổ tại vùng rừng ngập mặn rộng lớn ở phía Đông Nam Sài Gòn. Ngày 15/4/1966, Bộ Chỉ huy Miền quyết định thành lập Đặc khu Quân sự Rừng Sác, mang mật danh T10. Lực lượng này sau đó phát triển thành Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, tiền thân của Trung đoàn 10 thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Diễn viên Lê Xuân Tiền chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Đào Xuân Hạ, ông Võ Duy Tấn - cựu binh đoàn 10 Đặc công Rừng Sác (Ảnh: NSX)

Hoạt động trong địa hình sông nước hiểm trở, các chiến sĩ phải đối mặt với không chỉ hỏa lực của đối phương mà còn cả điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, từ cá sấu, muỗi mòng đến tình trạng thiếu lương thực, muối và nước ngọt. Trong hoàn cảnh đó, họ dựa vào địa hình đặc thù cùng sự che chở, hỗ trợ của nhân dân để xây dựng căn cứ, duy trì lực lượng và thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm.

Trong giai đoạn 1966 - 1975, Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác lập nhiều chiến công nổi bật, trong đó có các trận đánh tàu vận tải trên sông Lòng Tàu, hai lần tập kích kho bom Thành Tuy Hạ và trận đánh kho xăng Nhà Bè năm 1973. Ngày 23/9/1973, đơn vị được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những chiến công ấy trở thành một phần quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng miền Nam, gắn với tinh thần quả cảm, sự mưu trí và tình đồng đội của những người lính đặc công.

Dàn diễn viên cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (Ảnh:NSX)

Theo chia sẻ của biên kịch Châu Thổ tại lễ khai máy, cảm hứng thực hiện bộ phim đến từ quá trình tìm hiểu tư liệu lịch sử, đặc biệt là cuốn sách Một thời Rừng Sác của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước. Những câu chuyện về cuộc sống và chiến đấu của các chiến sĩ khiến cô xúc động, đồng thời nhận ra thách thức lớn khi chuyển tải một giai đoạn lịch sử rộng lớn lên màn ảnh trong thời lượng khoảng 100 phút.

Vì vậy, thay vì cố gắng kể lại toàn bộ chiến công của lực lượng, bộ phim hướng đến việc lựa chọn những câu chuyện tiêu biểu, qua đó khắc họa con người trong chiến tranh và những cuộc đấu tranh diễn ra bên trong mỗi người. Tác phẩm ngoài tập trung vào sự khốc liệt của những cuộc đối đầu giữa hai bên cầm súng thì còn muốn làm nổi bật những hy sinh, giằng xé và lựa chọn của con người trong hoàn cảnh đặc biệt.

(Ảnh: NSX)

Theo kế hoạch, Đặc Công Rừng Sác sẽ được ghi hình trong 50 ngày và dự kiến ra rạp vào năm 2027.