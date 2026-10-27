Mỹ nhân thuở bé theo mẹ bán cơm, lớn lên lấy Phó TGĐ công ty dệt may Tây Ninh: Được báo Trung gọi là "nữ thần Việt Nam"

Tuổi thơ theo mẹ bán hàng, phụ quán cơm kiếm sống

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM. Khi cô 13 tuổi, bố mẹ ly hôn sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn. Hai chị em sống cùng mẹ, bắt đầu những năm tháng ba mẹ con nương tựa vào nhau.

Để có tiền nuôi con, mẹ Minh Hằng từng mở sạp bán quần áo cũ ngoài chợ. Từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã phụ mẹ dọn hàng, bán quần áo, thu tiền rồi trở về nhà nấu cơm trước khi đi học. Những hôm trời mưa, hai mẹ con phải tìm cách che chắn số hàng ít ỏi. Minh Hằng từng cuộn quần áo, ôm hàng vào người để tránh bị ướt.

Biến cố tiếp tục xảy đến khi mẹ cô bị lừa mất vốn. Số tiền còn lại không đủ trang trải cuộc sống, ba mẹ con phải thuê một căn nhà lụp xụp. Minh Hằng từng sống trong căn gác xép nóng bức, chật chội, nơi cả ba mẹ con chen chúc ngủ cùng nhau. Có thời điểm, gia đình cô phải chuyển nhà gần chục lần.

Sau đó, mẹ Minh Hằng vay mượn để mở một quán cơm nhỏ. Cô bé ngày nào lại trở thành "nhân viên" phụ mẹ dọn dẹp, rửa bát, bưng bê và tính tiền. Công việc bận rộn khiến nữ diễn viên nhiều lần đi học muộn, trên người vẫn còn ám mùi thức ăn.

Có hôm không kịp ăn trưa, Minh Hằng phải mang cơm nguội từ nhà đến trường, chờ hết tiết mới dám ăn. Những năm tháng thiếu thốn khiến cô sớm hình thành tính cách tự lập và ý thức kiếm tiền. Sau này, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng chính hoàn cảnh khó khăn đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Trở thành mỹ nhân đình đám Vbiz với bản hit quốc dân

Minh Hằng bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ, từng hoạt động trong các nhóm nhạc Pha Lê và Tiamo trước khi phát triển sự nghiệp solo. Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng là Một Vòng Trái Đất, ca khúc song ca cùng Tim phát hành năm 2008. Giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ giúp bài hát phủ sóng trên các bảng xếp hạng, quán cà phê và tiệm net thời điểm đó. Câu nói mở đầu "Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất..." cũng trở thành dấu ấn quen thuộc với khán giả trẻ.

Sau thành công này, Minh Hằng tiếp tục có nhiều ca khúc được chú ý như Sắc Môi Em Hồng, Cứ Bỏ Mặc Em, Chia Tay Cuối, Chia Đôi Một Trái Tim, Cánh Đồng Tuyết, Yêu Lầm Anh và Lỗi Lầm Cây Lá Và Gió. Những sản phẩm ấy góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với thế hệ khán giả 8X, 9X.

Song song với âm nhạc, diễn xuất cũng là lĩnh vực giúp Minh Hằng khẳng định vị trí. Sau vai diễn đầu tiên trong Gió Thiên Đường năm 2005, cô gây chú ý với vai Phụng trong phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về năm 2007. Nữ diễn viên sau đó góp mặt trong nhiều dự án như Giải Cứu Thần Chết, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc và Sắc Đẹp Ngàn Cân.

Không dừng lại trước máy quay, Minh Hằng còn thử sức ở vai trò nhà sản xuất phim với Bẫy Ngọt Ngào và Chị Chị Em Em 2… Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp cô duy trì sự hiện diện trong showbiz suốt nhiều năm.

Bên cạnh âm nhạc và điện ảnh, Minh Hằng còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn. Hình ảnh trẻ trung, ngoại hình nổi bật cùng độ nhận diện rộng giúp cô xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện và chương trình truyền hình thực tế. Nữ nghệ sĩ từng được truyền thông gọi là "nữ hoàng quảng cáo". Đáng chú ý, Minh Hằng cũng từng nhận cát-sê lên đến vài tỷ đồng cho một lần ngồi ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về người mẫu.

Nhan sắc trẻ trung ở tuổi U40, vẫn được gọi là "nữ thần Việt Nam"

Không chỉ được khán giả trong nước biết đến, Minh Hằng từng thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc. Đầu năm 2021, tờ China Times có bài viết riêng giới thiệu nữ nghệ sĩ và gọi cô là "nữ thần Việt Nam".

Trong bài viết, kênh truyền thông này nhận xét Minh Hằng sở hữu vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng đẹp và là gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng giải trí Việt Nam. Bài viết cũng nhắc đến sức hút của cô trên mạng xã hội, dẫn số liệu fanpage Facebook khi đó có hơn 8,29 triệu người theo dõi.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng vẫn duy trì sự chú ý của công chúng nhờ việc liên tục thử sức ở nhiều vai trò. Nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, vóc dáng săn chắc dù đã bước sang tuổi U40 và sinh con đầu lòng.

Minh Hằng từng chia sẻ việc tập luyện thể thao, trong đó có gym và pilates, kết hợp ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý là những yếu tố cô chú trọng để duy trì ngoại hình. Sau khi sinh con vào tháng 8/2023, cô kiên trì lấy lại vóc dáng.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Minh Hằng cũng từng được giữ kín trong thời gian dài. Năm 2017, cô lần đầu công khai đang hẹn hò một người đàn ông lớn tuổi nhưng không tiết lộ danh tính.

"Tôi giấu bạn trai của mình trong bóng tối lâu nay cũng để giúp anh ấy tránh những áp lực đó. Biết đâu khi danh tính bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng mệt mỏi, còn cuộc tình của chúng tôi trở nên nặng nề, bớt đi sự trong sáng. Tình nào cũng dễ tan nên cả hai phải cẩn thận rất nhiều", Minh Hằng từng chia sẻ.

Đến năm 2022, nữ nghệ sĩ công khai hình ảnh được bạn trai cầu hôn. Danh tính người đồng hành cùng cô cũng được hé lộ là doanh nhân Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc một công ty dệt may tại Long An, địa bàn nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Cả hai tổ chức đám cưới sau 6 năm hẹn hò kín tiếng.

Tháng 8/2023, cô sinh con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con, từ gương mặt bầu bĩnh đến những biểu cảm đáng yêu.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)