Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải làm việc ở công trường

Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên chồng trên một chiếc du thuyền sang trọng. Cả hai xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, tận hưởng khung cảnh biển lãng mạn và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Tuy nhiên, người đẹp quê Thanh Hóa mới đây hài hước tiết lộ về công việc thực tế trong ngày kỷ niệm. Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Đăng ảnh ngồi du thuyền vậy chứ thực tế là đang đi công trường”.

Theo nàng hậu, những bức ảnh trên du thuyền được chụp từ trước, còn đúng dịp kỷ niệm, hai vợ chồng đều bận rộn và trực tiếp có mặt tại công trường để giải quyết công việc.

Chi tiết này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số người còn đùa rằng: “Vợ chồng thiếu gia vẫn phải đi làm việc ở công trường như ai”.

Một trong những dự án đáng chú ý có sự tham gia của Tập đoàn Sơn Hải gần đây chính là hai đoạn thuộc dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, với tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng.

Ngày 15/10/2026, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động hai dự án thành phần 2-4 và 2-5, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM. Đây là hai đoạn tuyến từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tham gia đầu tư.

Phối cảnh dự án (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, trực tiếp đưa ra cam kết về chất lượng công trình, trong đó nhấn mạnh mong muốn xây dựng tuyến đường có vẻ đẹp thuộc hàng đầu Việt Nam.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, hai dự án thành phần có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Trong đó, khoảng 74,5 km thuộc tỉnh Tây Ninh, chủ yếu nằm trên địa bàn tỉnh Long An trước đây; khoảng 3,8 km còn lại thuộc TP.HCM.

Cụ thể, dự án thành phần 2-4 dài 42,55 km, nối từ kênh Thầy Cai đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, với tổng mức đầu tư 20.485 tỷ đồng. Dự án thành phần 2-5 dài 35,75 km, kéo dài từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến cảng Hiệp Phước, có tổng mức đầu tư 22.813 tỷ đồng.

Ở giai đoạn đầu, tuyến đường được xây dựng với quy mô 4 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Hai đoạn tuyến là một phần của dự án Vành đai 4 TP.HCM, có chiều dài đầu tư khoảng 159,31 km theo chủ trương được Quốc hội thông qua, kết nối ba địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh sau sáp nhập.

Theo Báo Tây Ninh, dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, khoảng ba năm sau lễ khởi động. Tính đến giữa tháng 10/2026, địa phương đã chi trả bồi thường, hỗ trợ khoảng 639/681 ha đất cần thực hiện, đạt hơn 94%. Công tác triển khai các khu tái định cư và hệ thống đường gom phục vụ dự án cũng đang được tiến hành.

Ảnh chụp tại buổi lễ khởi động dự án (Ảnh Sơn Hải Group)

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa vào tháng 10/2025, sau đó làm lễ cưới tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Ngày 9/11 cùng năm, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham dự của người thân, bạn bè và nhiều khách mời.

Trước khi về chung một nhà, cả hai giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê Quảng Trị, hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch tập đoàn. Trong khi đó, Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021, nơi người đẹp lọt top 13 chung cuộc.

Sau một năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi có nhiều thay đổi. Đỗ Thị Hà ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí hơn so với giai đoạn sau khi đăng quang. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa và đi du lịch cùng chồng.

Đỗ Hà và Viết Vương đánh dấu 1 năm về chung nhà bằng bộ ảnh sang trọng (Ảnh: FBNV)

Cuối năm 2025, nàng hậu từng chia sẻ về việc khép lại một số vai trò công việc trước đây để ưu tiên cho gia đình và hành trình mới bên bạn đời. Theo Đỗ Thị Hà, đây không phải dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà là lựa chọn dành thời gian cho những giá trị và trách nhiệm mới trong cuộc sống.

Bên cạnh việc vun vén tổ ấm, Đỗ Thị Hà vẫn đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến công việc. Giữa tháng 10/2026, người đẹp xuất hiện bên Nguyễn Viết Vương tại sự kiện khởi động các dự án thành phần thuộc tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM, dự án có sự tham gia đầu tư của Tập đoàn Sơn Hải.

Về phía Nguyễn Viết Vương, doanh nhân tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều hành tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng giao thông. Anh ít chia sẻ về đời tư trên mạng xã hội, song đôi khi xuất hiện trong những video hoặc hình ảnh do vợ đăng tải.

(Tổng hợp)