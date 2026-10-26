Chân dung Đại tá quân đội SN 1974 có profile xịn vừa trở thành nguyên mẫu làm phim

Kỳ tích đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam

Cách đây đúng 10 năm, ngày 6/8/2016, tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil), xạ thủ, Đại tá Quân đội Hoàng Xuân Vinh đã làm nên lịch sử khi giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây là tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam.

Tại kỳ Thế vận hội năm đó, Hoàng Xuân Vinh cùng các đại diện Việt Nam tranh tài ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 4 vòng loại với 581 điểm, qua đó giành quyền vào chung kết. Ở loạt bắn quyết định, anh đạt tổng 202,5 điểm, giành huy chương vàng và thiết lập kỷ lục Olympic ở nội dung này. Sau đó, anh còn giành thêm huy chương bạc nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Sau một thập kỷ, tấm huy chương vàng của anh vẫn là huy chương vàng Olympic duy nhất của thể thao Việt Nam. Đội tuyển bắn súng nước nhà chưa thể tái lập thành tích này tại Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024.

Với những đóng góp đặc biệt, anh đã được trao nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Câu chuyện được đưa lên màn ảnh rộng

Sau tròn một thập kỷ kể từ khoảnh khắc giành huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, hành trình của Hoàng Xuân Vinh được tái hiện trong bộ phim Viên đạn cuối cùng do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, với sự hợp tác của các nhà sản xuất Hàn Quốc. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó Nhan Phúc Vinh đảm nhận vai chính.

Tác phẩm khai thác hành trình chinh phục đỉnh cao của vận động viên, đồng thời khắc họa những khó khăn, hy sinh và bản lĩnh phía sau vinh quang.

Đại tá Hoàng Xuân Vinh tiết lộ ý tưởng thực hiện bộ phim hình thành ngay sau khi anh giành huy chương vàng Olympic năm 2016. Sau đó, dự án ra mắt chậm hơn dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ban đầu, Hoàng Xuân Vinh cảm thấy bất ngờ vì chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên, khi biết tác phẩm tái hiện 30 năm theo đuổi sự nghiệp với nhiều thăng trầm, anh xúc động và quyết định đồng hành cùng ê-kíp với hy vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và tiếp thêm động lực cho các vận động viên cũng như những người yêu thể thao. "Tôi hy vọng bộ phim truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc", Hoàng Xuân Vinh nói.

Đảm nhận công tác huấn luyện cho bộ môn đã tạo dấu ấn

Trước khi bước lên bục vinh quang, Hoàng Xuân Vinh đã trải qua quá trình huấn luyện dài hạn trong hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia. Anh tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các giải đấu quốc tế và tiếp cận chương trình huấn luyện hiện đại với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài.

Tuy nhiên, để có được những thành công vang dội này thì ngoài bản lĩnh kiên cường, tinh thần thép của người lính, luôn rút ra những bài học từ thất bại thì việc không ngừng rèn luyện thể chất, tinh thần, kiên trì tập luyện cũng quan trọng không kém để giúp anh đứng vững trong hàng ngũ những VĐV bắn súng hàng đầu châu lục.

Việc kết hợp giữa huấn luyện chuyên sâu, thi đấu quốc tế thường xuyên và đầu tư trọng điểm cho môn bắn súng được xem là nền tảng giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Chiến thắng tại Rio 2016 không chỉ là dấu mốc cá nhân của Hoàng Xuân Vinh mà còn tạo động lực cho thể thao Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược đầu tư tập trung, lựa chọn các môn có khả năng cạnh tranh tại Olympic và phát triển lực lượng kế cận.

Sau thành tích này, bắn súng tiếp tục được duy trì trong nhóm môn trọng điểm. Hành trình của Hoàng Xuân Vinh cũng cho thấy vai trò của quá trình đào tạo bài bản, sự đồng hành của đội ngũ huấn luyện và cơ hội cọ xát tại các giải đấu quốc tế.

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Hoàng Xuân Vinh chuyển sang vị trí huấn luyện. Hiện anh công tác tại đội bắn súng Quân đội, phụ trách tuyển chọn, đào tạo các vận động viên trẻ và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn.

(Tổng hợp / Ảnh minh họa: Internet)