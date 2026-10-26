Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia sống trong biệt thự triệu đô, rộng gần 1.000m²

Lê Vũ Hoàng là Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6 (2005). Anh sinh năm 1988 tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Sau chiến thắng tại sân chơi trí tuệ đình đám, Vũ Hoàng tiếp tục con đường học tập và phát triển sự nghiệp tại Australia. Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn nơi xứ người.

Ở tuổi 34, Lê Vũ Hoàng đã sở hữu học vị tiến sĩ, đồng thời điều hành một công ty công nghệ có trụ sở tại cả Australia và Việt Nam. Doanh nghiệp của anh còn là đối tác của những tập đoàn lớn như Google và Amazon. Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, cơ ngơi mà nam Quán quân gây dựng cũng khiến nhiều người tò mò. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, anh tiết lộ đã sở hữu một căn nhà trị giá hàng triệu USD. Mang tên Private Paradise (Thiên đường riêng tư), biệt thự của gia đình Vũ Hoàng được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên, nổi bật với khuôn viên xanh mát, bể bơi riêng, sân vườn rộng rãi và tầm nhìn hướng ra rừng cây ở cả 3 mặt. Không chỉ sang trọng, nơi đây còn mang đến cảm giác bình yên, riêng tư, là chốn an cư lý tưởng để gia đình tận hưởng cuộc sống thư thái sau những giờ làm việc bận rộn.

Biệt thự của Lê Vũ Hoàng được thiết kế với 3 phòng khách, gồm 1 phòng khách lớn và 2 phòng khách nhỏ, tất cả đều rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Khu vực bếp được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, trong khi ban công rộng chạy quanh tầng 2 được bài trí nhiều bàn ghế, trở thành nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn, quây quần bên những bữa tiệc ngoài trời. Bên cạnh các không gian sinh hoạt chung, căn biệt thự còn có phòng karaoke, phòng chiếu phim riêng, đáp ứng nhu cầu giải trí ngay tại nhà.

Khuôn viên bên ngoài cũng gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, phủ nhiều cây xanh, có bể bơi và gara đủ sức chứa 5 chiếc ô tô. Đặc biệt, nhờ sở hữu 3 mặt hướng ra rừng, hầu hết các góc trong nhà đều mở ra tầm nhìn thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Không gian sống vì thế mang đến cảm giác bình yên, tách biệt khỏi sự ồn ào thường nhật. Mỗi ngày, gia đình Lê Vũ Hoàng có thể tận hưởng tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách bên ngoài, tạo nên bầu không khí thư thái chẳng khác nào đang nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Nội thất bên trong biệt thự được thiết kế sang trọng, phảng phất nét cổ điển với cách bài trí tinh tế, tạo cảm giác vừa đẳng cấp vừa ấm cúng. Khu vực bếp nổi bật với tông trắng chủ đạo, mang đến vẻ sáng sủa, sạch sẽ và thanh lịch. Đặc biệt, ban công trải dài mở ra không gian thiên nhiên xanh mát, là nơi lý tưởng để gia đình thư giãn, tận hưởng những phút giây yên bình. Từ thiết kế nội thất đến cảnh quan bên ngoài, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên một cơ ngơi tiện nghi, riêng tư, đẹp chẳng khác nào một resort hạng sang giữa thiên nhiên.