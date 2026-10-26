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Ngân hàng thông báo quan trọng: Điện thoại có các ứng dụng này cần gỡ ngay lập tức

| | Sống

Hai ứng dụng vay tiền dùng tên và biểu tượng gợi đến KienlongBank, ABBank đã xuất hiện ngay trên App Store, kho ứng dụng nhiều người mặc định là an toàn. Trên Android, kẻ gian dụ nạn nhân cài “app visa”, còn mã độc RatHat có thể tự cài lại sau khi bị gỡ.

Mới đây, KienlongBank cho biết đã nhận phản ánh của khách hàng về ứng dụng KBAnhanh/KBA Nhanh được giới thiệu trên App Store. Ứng dụng hiển thị tên nhà phát triển “KienlongBank Asset Management Company”, dễ khiến người dùng tưởng đây là sản phẩm của Ngân hàng TMCP Kiên Long. Website kbanhanh.com quảng cáo cho vay với lãi suất 20-40%, còn ứng dụng có thu thập quyền truy cập danh bạ.

Ngân hàng đã tiếp nhận trường hợp một khách hàng tải KBAnhanh, gửi ảnh khuôn mặt và CCCD để đăng ký vay. Sau đó, ứng dụng hiển thị số tiền giải ngân và nghĩa vụ thanh toán không như kỳ vọng. Khách hàng gọi vào số điện thoại được cung cấp nhưng không ai trả lời. KienlongBank khẳng định KBAnhanh không phải ứng dụng chính thức. Ngân hàng cũng nhấn mạnh việc dùng tên gọi có yếu tố KienlongBank không có nghĩa ứng dụng do ngân hàng phát triển, quản lý hay bảo chứng.

Ngân hàng thông báo quan trọng: Điện thoại có các ứng dụng này cần gỡ ngay lập tức- Ảnh 1.

Ảnh: KienlongBank

Trước đó, ngày 29/09/2026, ABBank cảnh báo ứng dụng “AB tài chính” trên App Store. Ứng dụng này dùng biểu tượng chữ “AB” cùng các câu quảng bá như “Uy tín từ ABBANK” và chào mời vay tiền. ABBank khẳng định không phát hành hay hợp tác phát triển ứng dụng này và cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.

Trước đó, hồi tháng 7/2026, BAC A BANK cảnh báo thủ đoạn giả danh công ty xuất khẩu lao động hoặc trung tâm tư vấn du học. Nạn nhân bị yêu cầu nộp giấy tờ cá nhân, mở tài khoản ngân hàng rồi cài một ứng dụng được giới thiệu là “app visa”. Với người dùng iPhone, đối tượng còn thuyết phục họ chuyển sang điện thoại Android với lý do làm thủ tục thuận tiện hơn, để dễ cài ứng dụng ngoài kho. Khi được cấp quyền, ứng dụng giúp kẻ gian chiếm quyền điều khiển máy, lấy thông tin đăng nhập, mã OTP và chuyển tiền.

Cách tự kiểm tra điện thoại trong 3 phút

Trên iPhone, mở trang ứng dụng trên App Store và đọc kỹ tên nhà phát triển ngay dưới tên ứng dụng. Cái tên “có chữ ngân hàng” như trường hợp KBA Nhanh chưa đủ để tin. Cách chắc chắn nhất là cài ứng dụng qua đường dẫn đăng trên website chính thức của ngân hàng, như khuyến cáo của ABBank với hai ứng dụng ABBank và ABBank Business.

Trên Android, vào Cài đặt > Trợ năng (tên mục có thể khác tùy hãng máy) và xem có dịch vụ lạ nào đang bật hay không. Nếu Tùy chọn nhà phát triển hoặc Gỡ lỗi không dây đang bật mà bạn không tự bật, đó là dấu hiệu bất thường.

Nếu đã lỡ cài hoặc đã gửi thông tin, các ngân hàng khuyến cáo:

- Ngừng dùng và gỡ ứng dụng, thu hồi các quyền đã cấp, đổi mật khẩu và kiểm tra lại thông tin xác thực.

- Nếu nghi máy bị điều khiển từ xa: ngắt Wi-Fi và 4G/5G, dùng thiết bị khác để đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng khóa dịch vụ ngân hàng điện tử.

- Lưu bằng chứng giao dịch bất thường và trình báo cơ quan công an.

Apple khuyên người dùng iPhone ngừng sử dụng ứng dụng sau

Theo Khả Văn

Phụ Nữ Mới

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