Người phụ nữ trúng số 35 tỷ đồng nhờ 2 giấc mơ kỳ lạ

Mới đây, một người phụ nữ Hàn Quốc được xác định là cô A. đã trúng giải độc đắc xổ số cào trị giá 2 tỷ won (khoảng 35 tỷ đồng) sau khi liên tiếp gặp hai giấc mơ kỳ lạ.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, cô A. là người trúng giải nhất kỳ thứ 69 của loại hình xổ số cào Speetto 2000 tại Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho người trúng thưởng do đơn vị vận hành xổ số Donghaeng Bokgwon công bố, cô đã chia sẻ câu chuyện phía sau vận may bất ngờ của mình.

Cô A. cho biết, một đêm nọ, cô mơ thấy nhà vệ sinh đầy chất thải, tràn ra ngoài. Sang đêm tiếp theo, cô lại mơ thấy một đám đông tụ tập gần nhà mình. Hai giấc mơ liên tiếp đều để lại ấn tượng mạnh khiến cô có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy, vào ngày hôm sau, cô quyết định ghé một cửa hàng bán xổ số để mua vé thử vận may.

Lần mua vé đầu tiên mang về cho cô khoản tiền thưởng 20.000 won (khoảng 350.000 đồng). Thay vì nhận tiền mặt rồi rời đi, vài ngày sau, cô A. quay lại cửa hàng và dùng toàn bộ số tiền trúng thưởng để đổi lấy những tấm vé cào Speetto 2000 có tổng trị giá tương đương.

Khi trở về nhà, cô ngồi một mình kiểm tra từng tấm vé mới mua. Trong số đó, một tấm vé bất ngờ mang đến kết quả ngoài sức tưởng tượng: Cô đã trúng giải nhất trị giá 2 tỷ won (khoảng 35 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Ban đầu, cô A. không thể tin mình thực sự trúng giải độc đắc. Thay vì lập tức ăn mừng, cô cất tấm vé đi một lúc rồi tiếp tục làm những công việc nhà thường ngày để bình tĩnh trở lại. Cô cần thêm thời gian để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Đến buổi tối, cô gọi điện cho các con, nhờ họ đến kiểm tra lại kết quả. Nghe tin, các con nhanh chóng có mặt. Chỉ sau khi cả gia đình cùng xác nhận tấm vé trúng giải, cô A. mới dần cảm nhận được sự thật rằng mình vừa trở thành người sở hữu khoản tiền thưởng lớn.

Chia sẻ về cảm xúc khi ấy, cô cho biết ngay cả lúc được chung vui với các con, cô vẫn chưa thể tin vận may lớn như vậy lại đến với mình. Cho đến hiện tại, cô vẫn cảm thấy choáng ngợp và ngỡ ngàng khi nhớ lại sự việc.

Theo chia sẻ của cô A., bản thân cô không phải người thường xuyên mua xổ số. Trung bình, cô chỉ mua vé Lotto hoặc Speetto khoảng một đến hai lần mỗi năm. Vì thế, chiến thắng lần này càng trở nên bất ngờ, nhất là khi quyết định mua vé ban đầu xuất phát từ cảm giác đặc biệt sau hai giấc mơ liên tiếp.

Về kế hoạch sử dụng khoản tiền thưởng, cô A cho biết dự định dùng 2 tỷ won (khoảng 35 tỷ đồng) để mua nhà. Như vậy, từ khoản tiền trúng thưởng ban đầu chỉ 20.000 won, cô đã đổi lấy những tấm vé khác và may mắn giành được giải độc đắc đủ để hiện thực hóa mục tiêu an cư của mình.

(Nguồn: The Herald Business)