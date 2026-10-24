Ngày nào cũng mua xổ số, người phụ nữ trúng độc đắc 1.700 tỷ đồng

Một người phụ nữ sống tại bang New South Wales (Australia), mới đây đã trúng giải độc đắc trị giá 100 triệu AUD (khoảng 1.700 tỷ đồng) trong kỳ quay số Powerball ngày 15/10. Tờ vé số mang lại số tiền lớn này được cô mua vì lý do đơn giản đến không ngờ: Cả nhà cô ai cũng có thói quen mua vé số hàng ngày và ngày hôm đó, trong lúc tan làm, cô mới nhớ ra hôm mình chưa mua. Vậy là cô ghé vào 1 quán bán xổ số ven đường, chọn đại 1 tờ chứ chẳng nghĩ gì nhiều.

Theo truyền thông Australia đưa tin, cô là người duy nhất trúng giải cao nhất trong kỳ quay số Powerball diễn ra tối 15/10 theo giờ địa phương. Với phần thưởng 100 triệu AUD (khoảng 1.700 tỷ đồng), đây là một trong những giải xổ số cá nhân lớn nhất lịch sử Australia, đồng thời là giải thưởng có giá trị cao nhất tại Australia trong năm 2026.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin vui, người phụ nữ cho biết cô vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra. Khi nhận được thông báo từ đơn vị tổ chức xổ số The Lott, cô thậm chí còn nghi ngờ người thân đang trêu đùa mình.

Ảnh minh họa

"Tôi vẫn còn sốc. Chuyện này không thể nào là thật được. Hôm đó tôi chỉ chọn đại 1 tấm vé số vì không muốn phá vỡ chuỗi thử thách mua vé số hàng ngày của gia đình" - Cô nói.

Đáng nói, niềm vui trúng số đến vào thời điểm gia đình cô vừa trải qua một giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần. Hiện tại sau khi đã nhận tiền trúng số, ưu tiên đầu tiên của cô là thanh toán khoản vay mua nhà, sau đó sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ các thành viên trong gia đình.

Cô cho biết số tiền này không chỉ giúp ích cho riêng mình mà còn có thể cải thiện cuộc sống của nhiều người thân. Việc trả hết nợ nhà cũng sẽ giúp cô giảm bớt áp lực tài chính và có thêm dư địa để lên kế hoạch cho tương lai.

Theo The Lott, giải thưởng đã tăng lên sau 5 kỳ quay số liên tiếp không có người trúng giải cao nhất. Mức thưởng 100 triệu AUD (khoảng 1.700 tỷ đồng) vì thế thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Đại diện đơn vị tổ chức - Cat McIntyre, cho biết có thể tới một nửa dân số trưởng thành Australia đã tham gia kỳ quay số này.

Dù giải thưởng 100 triệu AUD (khoảng 1.700 tỷ đồng) là con số đặc biệt lớn, đây chưa phải mức cao nhất từng xuất hiện trong lịch sử Powerball Australia. Vào tháng 2/2024, giải độc đắc trị giá 200 triệu AUD (khoảng 3.400 tỷ đồng) đã được trao cho hai vé trúng thưởng. Một vé thuộc về cặp đôi sống tại Singleton, vùng Hunter, bang New South Wales; vé còn lại được mua tại Brisbane, bang Queensland. Do có hai vé cùng trúng giải cao nhất, khoản tiền thưởng được chia cho hai chủ nhân.

Với người phụ nữ trong câu chuyện lần này, quyết định mua vé vào phút cuối vốn chỉ nhằm tránh cảm giác tiếc nuối khi cả gia đình cùng tham gia. Thế nhưng, chính tấm vé ấy lại đem đến khoản tiền thưởng 100 triệu AUD (khoảng 1.700 tỷ đồng), mở ra cơ hội giải quyết khoản vay mua nhà và hỗ trợ những người thân của cô.

(Nguồn: The Asia Business Daily)