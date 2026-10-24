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Sự cố hi hữu khiến khách trúng xổ số... hụt

| | Sống

Trong quá trình quay số mở thưởng, người quay cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số trúng giải công bố bị sai so với số quay, khiến một số người 'trúng hụt’. Công ty Xổ số Vĩnh Long sau đó thông báo đính chính và xin lỗi khách hàng.

Chiều 23/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long (Công ty Xổ số Vĩnh Long) tổ chức buổi quay thưởng định kỳ và truyền hình trực tiếp kết quả xổ số kỳ vé mở thưởng ngày 23/10/2026.

Sau khi quay số, một số trang mạng và đại lý đưa kết quả cho thấy dãy số của giải Tư (trị giá 3 triệu đồng/vé) là 87992. Nhiều người mua vé số của Công ty xổ số Vĩnh Long có dãy số trùng khớp đã đem đến đại lý đổi thưởng. Tuy nhiên, đại lý lại thông báo dãy số trên không trúng thưởng.

Người mua vé số có dãy số trùng với kết quả ban đầu đăng tải lên mạng xã hội và bày tỏ bức xúc.

Sau đó, Công ty Xổ số Vĩnh Long công bố đính chính lại kết quả dãy số trúng giải Tư là 87962.

Tại thông báo đính chính, Công ty Xổ số Vĩnh Long cho biết, lúc 16h10 ngày 23/10, công ty tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé 47VL43 theo quy định. Buổi quay số được phát trực tiếp trên sóng truyền hình tỉnh. Kết quả quay ra dãy số trúng giải Tư là 87962, có biên bản xác nhận của Hội đồng Giám sát xổ số.

Tuy nhiên, do lỗi của người quay số cầm nhầm bảng số, nên kết quả công bố lại là dãy số 87992 trúng Tư, sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng Giám sát xổ số.

Kết quả cuối cùng của kỳ mở thưởng xổ số Vĩnh Long ngày 23/10.

Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và quyền lợi của khách hàng, Công ty Xổ số Vĩnh Long thông báo đính chính lại. Các giải thưởng còn lại trong kỳ mở thưởng cùng ngày đều chính xác và giữ nguyên giá trị.

“Công ty chân thành cáo lỗi về sự cố trên, rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ của quý đại lý, quý khách hàng”, Công ty Xổ số Vĩnh Long gửi tới khách hàng, đại lý.

Theo Cảnh Kỳ

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