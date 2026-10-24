4 loại thực phẩm ngon nhưng cũng có thể gây hại khi ăn lúc đói: Dạ dày chỉ biết khóc!

Bụng réo vì đói, nhiều người thường chọn ngay một củ khoai lang, vài quả hồng hoặc một tách trà để lót dạ. Đây đều là những thực phẩm quen thuộc, có giá trị dinh dưỡng nhất định. Thế nhưng, với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thời điểm ăn uống và khẩu phần đôi khi quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm.

Không có nghĩa những món ăn dưới đây là "thuốc độc" hay tất cả mọi người đều phải tránh khi đói. Điều đáng lưu ý là một số thực phẩm có thể làm tăng cảm giác đầy bụng, ợ nóng hoặc khó chịu ở người dễ bị kích ứng. Dưới đây là 4 món cần sử dụng đúng cách để bữa ăn vừa ngon miệng vừa dễ chịu hơn.

1. Khoai lang: Bổ dưỡng nhưng ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng

Khoai lang là thực phẩm bình dân, giàu carbohydrate, chất xơ và beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Một củ khoai lang luộc có thể giúp bổ sung năng lượng cho bữa sáng hoặc bữa phụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu nếu ăn một lượng lớn khi bụng đang rỗng.

Khoai lang chứa chất xơ và carbohydrate có thể lên men trong đường ruột. Khi ăn quá nhiều trong một lần, một số người dễ gặp tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc ợ hơi. Người vốn có triệu chứng trào ngược, khó tiêu cũng nên chú ý phản ứng của cơ thể khi ăn khoai.

Điều này không có nghĩa khoai lang làm tăng axit dạ dày ở tất cả mọi người hay tuyệt đối không được ăn khi đói. Cách chế biến và khẩu phần mới là những yếu tố cần quan tâm. Theo thông tin tư vấn về dinh dưỡng đăng trên Vinmec, người có vấn đề về dạ dày nên thận trọng nếu ăn khoai lúc bụng rỗng và gặp triệu chứng khó chịu.

Mẹo nhỏ: Nên ăn khoai đã được luộc hoặc hấp chín kỹ, bắt đầu với lượng vừa phải và kết hợp cùng thực phẩm khác nếu dễ đầy bụng. Nếu ăn xong thường xuyên bị đau bụng, ợ chua hoặc chướng hơi, hãy điều chỉnh khẩu phần thay vì cố ăn theo một công thức chung.

2. Quả hồng: Cẩn thận với quả còn xanh và khẩu phần lớn

Hồng có vị ngọt, chứa chất xơ và nhiều hợp chất thực vật. Tuy nhiên, một số loại hồng, đặc biệt là quả còn chát, chứa hàm lượng tannin cao. Khi ăn nhiều trong điều kiện thuận lợi, tannin và các thành phần khác trong quả có thể kết hợp với thức ăn, tạo thành khối bã trong đường tiêu hóa.

Tình trạng này không phổ biến ở tất cả người ăn hồng, nhưng nguy cơ có thể tăng khi ăn nhiều quả còn chát, nhất là lúc bụng rỗng. Trong trường hợp hiếm gặp, khối bã có thể gây đau bụng, buồn nôn, nôn hoặc thậm chí tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Vì vậy, không nên hiểu rằng mọi quả hồng đều nguy hiểm khi ăn lúc đói. Điều cần tránh là ăn quá nhiều trong một lần, đặc biệt với quả chưa chín hoặc còn vị chát. Người từng có vấn đề về tiêu hóa nên chú ý hơn đến khẩu phần và phản ứng của cơ thể.

Mẹo nhỏ: Chọn quả chín phù hợp với giống, ăn lượng vừa phải và nhai kỹ. Nếu sau khi ăn xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn liên tục hoặc chướng bụng kéo dài, cần đi khám thay vì tự xử lý tại nhà.

3. Trà: Không phải ai cũng hợp uống khi bụng rỗng

Một tách trà nóng vào buổi sáng có thể giúp nhiều người tỉnh táo. Tuy nhiên, trà có caffeine và các hợp chất như polyphenol, có thể khiến một số người nhạy cảm cảm thấy cồn cào, buồn nôn hoặc khó chịu khi uống lúc chưa ăn gì.

Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại trà, độ đậm, lượng uống và cơ địa. Người thường bị trào ngược, đau vùng thượng vị hoặc dễ buồn nôn có thể nhận thấy triệu chứng rõ hơn khi uống trà đặc lúc bụng rỗng. Ngược lại, không phải ai cũng gặp tình trạng này.

Quan niệm trong y học cổ truyền về trà có tính hàn không nên được xem là bằng chứng khoa học cho thấy trà khi uống lúc đói chắc chắn gây tổn thương dạ dày. Cách thực tế hơn là theo dõi phản ứng của cơ thể và điều chỉnh thời điểm, độ đậm của trà.

Mẹo nhỏ: Nếu thường xuyên cồn cào khi uống trà buổi sáng, hãy ăn nhẹ trước, pha trà loãng hơn hoặc chuyển sang uống sau bữa ăn. Tránh uống quá nhiều trà đặc, đặc biệt vào buổi tối nếu caffeine khiến bạn khó ngủ.

4. Rượu vang: Uống khi đói khiến cồn hấp thu nhanh hơn

Rượu vang thường được nhắc đến trong những bữa ăn hoặc dịp gặp gỡ. Tuy nhiên, dù là vang đỏ hay vang trắng, đồ uống này vẫn chứa ethanol và không phải lựa chọn tốt để "lót dạ".

Khi uống rượu lúc bụng rỗng, cồn có thể đi xuống ruột non và được hấp thu vào máu nhanh hơn so với khi uống cùng thức ăn. Nồng độ cồn trong máu vì thế có thể tăng nhanh, khiến người uống dễ say và mất khả năng kiểm soát. Rượu cũng có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, làm triệu chứng khó chịu ở người có bệnh lý dạ dày nặng hơn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), uống rượu bia có liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe; uống khi bụng đói còn là yếu tố làm tăng nguy cơ gặp vấn đề. Ăn trước hoặc trong khi uống có thể làm chậm quá trình hấp thu cồn, nhưng không loại bỏ tác hại của rượu và không khiến việc uống rượu trở nên an toàn tuyệt đối.

Mẹo nhỏ: Tốt nhất nên hạn chế hoặc không uống rượu bia. Đặc biệt, người đang mang thai, mắc bệnh gan, có bệnh lý tiêu hóa hoặc sử dụng thuốc có thể tương tác với cồn nên tránh uống. Không nên dựa vào việc ăn no để cho rằng có thể uống nhiều hơn.

Đừng để bụng quá đói, cũng không nên ăn quá no

Theo bài viết chuyên môn Chế độ dinh dưỡng với bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng đăng trên website Bệnh viện Bạch Mai, Thạc sĩ Dinh dưỡng, bác sĩ Cấn Thị Thu Hằng lưu ý người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, lựa chọn thực phẩm phù hợp và chia thành nhiều bữa trong ngày. Bài viết cũng khuyến nghị người bệnh không nên ăn quá no hoặc để bụng quá đói.

Điều này không có nghĩa mọi người đều phải ăn ngay khi vừa thức dậy hoặc cứ ăn lúc đói là sẽ mắc bệnh dạ dày. Với người khỏe mạnh, việc ăn khoai lang, hồng hay uống trà khi bụng rỗng không nhất thiết gây hại. Quan trọng là khẩu phần, thói quen sinh hoạt và khả năng dung nạp của từng người.

Nếu thường xuyên bị đau vùng thượng vị, ợ nóng, buồn nôn hoặc đầy bụng kéo dài, bạn nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ loại bỏ một vài món ăn. Trường hợp đau bụng dữ dội, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc nôn liên tục cần được khám sớm.

Một chế độ ăn đa dạng, ăn đúng nhu cầu, nhai chậm và hạn chế rượu bia sẽ hữu ích hơn việc kiêng khem cực đoan. Bốn món kể trên không phải "thuốc độc", nhưng ăn uống đúng cách sẽ giúp bạn tận hưởng thực phẩm mà vẫn chú ý đến sức khỏe đường tiêu hóa.