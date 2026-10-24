Xin đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này: G-Dragon cảm ơn VIP Việt Nam gần 3 phút, Daesung mở luôn lớp dạy tiếng Việt giữa siêu concert

Sau bao ngày chờ đợi, siêu concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] đã diễn ra tại Hà Nội. Trong đêm đầu tiên, màn trình diễn của 3 thành viên nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG thu hút hơn chục nghìn khán giả đến SVĐ Mỹ Đình, tạo nên không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Không phụ sự kỳ vọng của các VIP Việt Nam, BIGBANG đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt siêu hit. Trên sân khấu, G-Dragon, Taeyang và Daesung cống hiến những màn trình diễn đẳng cấp, cùng với đó là vũ đạo và tinh thần cực cháy khiến khán giả có mặt không thể đứng yên. Đặc biệt hơn cả, một trong những khoảnh khắc gây bùng nổ tại SVĐ Mỹ Đình, đó là khi các thành viên BIGBANG tâm sự, và có những màn giao lưu với fan bằng tiếng Việt.

Taeyang và Daesung nói tiếng Việt cực dễ thương. Clip: Đi Soi Sao Đi

Daesung hài hước dạy người Việt hát tiếng Việt. Clip: Đi Soi Sao Đi.

Trên sân khấu, G-Dragon với tư cách thủ lĩnh đã có chia sẻ đầy xúc động trong khoảng 3 phút: "Khi nhạc vang lên, khi tiếng beat đánh xuống, mọi người phải nhảy cùng chúng tôi nhé. Tôi nghĩ mọi người đã biết điều đó rồi, đúng không? BIGBANG đã trở lại! Tối nay, cuối cùng BIGBANG cũng có mặt ở đây, concert đầu tiên của nhóm tại Việt Nam. Mọi người tin được không? Thật không thể tin nổi! Đây là lần đầu tiên của BIGBANG sau rất nhiều năm ra mắt… Cảm ơn mọi người rất nhiều. Từ năm 2006, BIGBANG đã cùng nhau trải qua một hành trình làm thay đổi tất cả. Và giờ đây, chúng tôi đã đi đến năm 2026! Đúng vậy, cùng nhau kỷ niệm 20 năm tuyệt vời bên nhau. Và chúng tôi có mặt ở đây để ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt này, đặc biệt là tối nay cùng các VIP tại Hà Nội".

"Anh Long" đã cạo râu, xuất hiện với visual siêu điển trai trên sân khấu. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Theo sau lời tâm sự và cảm ơn bằng tiếng Anh của G-Dragon, Taeyang và Daesung đã lần lượt gửi lời chào bằng tiếng Việt trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Daesung khiến fan Việt vô cùng bất ngờ khi nói rất sõi, tròn vành rõ chữ. Ngoài gửi lời chào, anh còn hỏi các fan Việt: "Các bạn có khỏe không?". Trong khi đó, Taeyang đã giới thiệu tên mình trước khi nói câu: "Xin chào, Hà Nội". Khoảnh khắc Taeyang và Daesung giao lưu bằng tiếng Việt đang được chia sẻ rần rần khắp cõi mạng. Dù các thành viên BIGBANG chỉ nói vài câu tiếng Việt ngắn gọn thôi nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Chưa dừng lại ở đó, Daesung còn khiến fan Việt cười như được mùa với khoảnh khắc lần đầu tiên thấy người Hàn dạy người Việt hát tiếng Việt ngay trong 1 siêu concert.

Daesung và Taeyang khiến fan bấn loạn khi nói tiếng Việt. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

"Quý bà Smell" Daesung siêu năng lượng, cực cháy trên sân khấu. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

Taeyang hôm nay có visual sáng bừng như Mặt Trời. Ảnh: Đi Soi Sao Đi.

BIGBANG đang trong hành trình chạy tour BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] kỷ niệm 20 năm ra mắt trên toàn cầu. 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Bảy 24/10 và Chủ nhật 25/10/2026.

Đây là lần đầu tiên BIGBANG mang tour thế giới quy mô sân vận động đến Việt Nam sau nhiều năm. Mỗi đêm dự kiến có hơn 30 tiết mục, kết hợp hit kinh điển như Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Haru Haru, Loser, Still Life… cùng các màn solo của từng thành viên. Vé đã bán hết sau các đợt mở bán chính thức và bổ sung, với mức giá từ khoảng 1 triệu đến 10,5 triệu đồng tùy hạng. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình không chỉ là cơ hội hiếm hoi để fan Việt Nam chứng kiến BIGBANG tái hợp trên sân khấu lớn, mà còn góp phần kích cầu du lịch Hà Nội những ngày cuối tháng 10.